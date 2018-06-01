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О детских садиках...
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Pancho S 01 Июня 2018 в 17:08:08
Всем привет. Ищу получастный детсад с развозкой, желательно чтобы в штате был логопед, грамотные воспитатели и развивающие занятия. Ну и конечно по демократичным ценам.
У многих здесь присутствующих есть дети. Прошу оставить положительные отзывы... или отрицательные (куда лучше не суваться).
Заранее спасибо.
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  gliser 01.06.2018 в 18:29:25   # 679619
смотря в каком районе живёте.

Водил дочку в садик "Улыбка" что при школе Салем где тоннель колос поворот на право, не знаю улица как называется. 25 тыщ оплата, но садик хороший, отношение к детям супер. Вообще класс. Но воспитательница ушла, группа что-то расформировалась были вынуждены перейти в другой.

Еркетай, улица "парковая" Кажется называется, рядом с парком металлургом. В принципе садик норм, но есть проблема вшей , может уже исправили х.з от туда забрал ребёнка не понравилось, идиотизм вожу в частный д\с скидываемся на подарок заведующей, воспитательнице и другому персоналу, считаю это бредом. Из за этого потом даже ребёнка в утреннике не ставили никуда, хотя готовили. Обиделись что я не сдал денег на подарок. И вообщем ребёнок занимается с частным преподавателем. Если надо расскажу подробнее в личку.
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  Altel 01.06.2018 в 20:08:48   # 679632
Бала Би рулит
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