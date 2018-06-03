Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
reclama 03 Июня 2018 в 08:34:30
Увидеть в них искру желанья
К груди твоей хочу прильнуть,
Почувствовать твое дыханье.
Хочу тебя я обнимать,
И ощущать все твое тело.
Хочу тебя я целовать,
Чтоб сердце пламенем горело.
Хочу я чувствовать тебя,
Угадывать твои желанья.
Хочу тебя ласкать, любя,
До шокового состоянья.
Хочу с тобою рядом быть,
Грустить с тобою и смеяться
Хочу тебя одну любить!
Хочу… любовью заниматься.
Хочу, люблю, но вот вопрос!
Как любишь ты?
Дальше не написал, продолжите романтично…….
PS: ОООчень прошу... без пошлостей и матов...
Комментарии, по рейтингу, по дате
Как любишь ты?
Скажи, Татьяна!
Вот я мужчина хоть куды,
И не найти во мне изьяна!
Бурлят гормоны, кровь кипит, ну что же ты молчишь, родная?
Что, снова голова болит иль дата нынче е такая?
..повис вопрос, в тиши полночной, Татьяна спит, сном непорочным.
Мораль ребята такова, женой займись, а не стихами,
Натура, реальность! а слова, слова уж после..
До свиданья!
Quote:
Зачем любить, зачем страдать,
Ведь все пути ведут в кровать.
Не лучше ли, едрена мать,
С кровати сразу начинать?
Ведь все пути ведут в кровать.
Не лучше ли, едрена мать,
С кровати сразу начинать?
Quote:
Quote:
Ты меня не любишь, не жалеешь,
Разве я немного не красив?
Не смотря в лицо, от страсти млеешь,
Мне на плечи руки опустив.
Молодая, с чувственным оскалом,
Я с тобой не нежен и не груб.
Расскажи мне, скольких ты ласкала?
Сколько рук ты помнишь? Сколько губ?
Знаю я — они прошли, как тени,
Не коснувшись твоего огня,
Многим ты садилась на колени,
А теперь сидишь вот у меня.
Пусть твои полузакрыты очи
И ты думаешь о ком-нибудь другом,
Я ведь сам люблю тебя не очень,
Утопая в дальнем дорогом.
Этот пыл не называй судьбою,
Легкодумна вспыльчивая связь,—
Как случайно встретился с тобою,
Улыбнусь, спокойно разойдясь.
Да и ты пойдешь своей дорогой
Распылять безрадостные дни,
Только не целованных не трогай,
Только не горевших не мани.
И когда с другим по переулку
Ты пойдешь, болтая про любовь,
Может быть, я выйду на прогулку,
И с тобою встретимся мы вновь.
Отвернув к другому ближе плечи
И немного наклонившись вниз,
Ты мне скажешь тихо: "Добрый вечер..."
Я отвечу: "Добрый вечер, miss".
И ничто души не потревожит,
И ничто ее не бросит в дрожь,—
Кто любил, уж тот любить не может,
Кто сгорел, того не подожжешь.
Разве я немного не красив?
Не смотря в лицо, от страсти млеешь,
Мне на плечи руки опустив.
Молодая, с чувственным оскалом,
Я с тобой не нежен и не груб.
Расскажи мне, скольких ты ласкала?
Сколько рук ты помнишь? Сколько губ?
Знаю я — они прошли, как тени,
Не коснувшись твоего огня,
Многим ты садилась на колени,
А теперь сидишь вот у меня.
Пусть твои полузакрыты очи
И ты думаешь о ком-нибудь другом,
Я ведь сам люблю тебя не очень,
Утопая в дальнем дорогом.
Этот пыл не называй судьбою,
Легкодумна вспыльчивая связь,—
Как случайно встретился с тобою,
Улыбнусь, спокойно разойдясь.
Да и ты пойдешь своей дорогой
Распылять безрадостные дни,
Только не целованных не трогай,
Только не горевших не мани.
И когда с другим по переулку
Ты пойдешь, болтая про любовь,
Может быть, я выйду на прогулку,
И с тобою встретимся мы вновь.
Отвернув к другому ближе плечи
И немного наклонившись вниз,
Ты мне скажешь тихо: "Добрый вечер..."
Я отвечу: "Добрый вечер, miss".
И ничто души не потревожит,
И ничто ее не бросит в дрожь,—
Кто любил, уж тот любить не может,
Кто сгорел, того не подожжешь.
MишаМашкевич 03.06.2018 в 12:20:47 # 679763