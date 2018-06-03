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Хочу...
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reclama 03 Июня 2018 в 08:34:30
Хочу в глаза твои взглянуть,
Увидеть в них искру желанья
К груди твоей хочу прильнуть,
Почувствовать твое дыханье.

Хочу тебя я обнимать,
И ощущать все твое тело.
Хочу тебя я целовать,
Чтоб сердце пламенем горело.

Хочу я чувствовать тебя,
Угадывать твои желанья.
Хочу тебя ласкать, любя,
До шокового состоянья.

Хочу с тобою рядом быть,
Грустить с тобою и смеяться
Хочу тебя одну любить!
Хочу… любовью заниматься.

Хочу, люблю, но вот вопрос!
Как любишь ты?
Дальше не написал, продолжите романтично…….

PS: ОООчень прошу... без пошлостей и матов...
Комментарии, по рейтингу, по дате
  андремас 03.06.2018 в 09:11:49   # 679746
Счастье мужчины называется: я хочу. Счастье женщины называется: он хочет.©
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  андремас 03.06.2018 в 10:35:06   # 679752
Хочу, люблю, но вот вопрос,
Как любишь ты?
Скажи, Татьяна!
Вот я мужчина хоть куды,
И не найти во мне изьяна!
Бурлят гормоны, кровь кипит, ну что же ты молчишь, родная?

Что, снова голова болит иль дата нынче е такая?
..повис вопрос, в тиши полночной, Татьяна спит, сном непорочным.

Мораль ребята такова, женой займись, а не стихами,
Натура, реальность! а слова, слова уж после..
До свиданья!

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  Ал 03.06.2018 в 10:52:42   # 679755


Quote:
Зачем любить, зачем страдать,
Ведь все пути ведут в кровать.
Не лучше ли, едрена мать,
С кровати сразу начинать?

Quote:
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  Ал 03.06.2018 в 10:55:49   # 679756

Quote:

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  MишаМашкевич 03.06.2018 в 12:20:47   # 679763
Как можно сочетать" хочу жену" в стихи без пошлости
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