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Говорят дом задержанного...
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Гость 05 Июня 2018 в 17:57:59

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  Nekrun 05.06.2018 в 18:29:44   # 680074
Quote:
Говорят дом задержанного...

Что буквы закончились?
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  Nightwalker 05.06.2018 в 18:30:30   # 680075
Это вроде хата дагестанского чинуши задержанного СК РФ за хищения
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