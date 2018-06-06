Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Блоги
Есть ли помощь от государства при потере работы ?
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
ShimShim 06 Июня 2018 в 11:28:52
Уважаемые! Помогите советом. История такая: работал на частника НПО 15 лет верой и правдой, за это время обзавелся семьей родились прекрасные дети, на жизнь более менее сносную хватало, и в один из летних жарких дней попал под сокращение. Вопрос в следующем как то где то слышал что есть помощь от государства (какие то выплаты в связи с потерей работы). Если кто в курсе подскажите куда обращаться?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  titus 06.06.2018 в 11:36:15   # 680155
Если под сокращение то 2 оклада выплачивает работодатель.
поощрить (3) | покарать
  KAN13 06.06.2018 в 11:37:20   # 680156

Государство в этих делах нам не помощник , да и в других тоже , так что только сам на себя надеяться должен .
поощрить (1) | покарать
  Dragon 06.06.2018 в 11:44:00   # 680158
Цитата: KAN13 от 06.06.2018 11:37:20

Государство в этих делах нам не помощник , да и в других тоже , так что только сам на себя надеяться должен .


Государство для "народа" сидящих во власти?!
поощрить | покарать
  Yegor2030 06.06.2018 в 11:44:38   # 680159
На е-гов можно зарегистрироваться как безработный .
15 лет в одной конторе!!!
поощрить (1) | покарать
  Absolute 06.06.2018 в 11:52:21   # 680161
Цитата: KAN13 от 06.06.2018 11:37:20

Государство в этих делах нам не помощник , да и в других тоже , так что только сам на себя надеяться должен .

Это уже не государство, раз нет никакой помощи населению от власти. Зачем тогда платить налоги ? Работать, расти как специалист ? Жить в такой стране ? В которой за все приходится платить...
поощрить | покарать
  MишаМашкевич 06.06.2018 в 11:57:05   # 680162
Пособие по потере работы (или временной нетрудоспособности) забыла как правильно. 40%от месячного оклада. Максимально 2 месяца платить будут
И работадатель 2 месячного оклада должен дать.
Возьмите уведомление от работодателя(сокращение) и справку о заработной плате.
Собез по необходимости либо найдет вам вакансию или переобучит(стипендия во время обучения).
Ещё + можете претендовать на пособие (доход считают/на количество людей/наличие авто,дома учитывается).
поощрить (3) | покарать
  Kukaracha 06.06.2018 в 12:36:20   # 680172
Власть имущие обычно регистрируют 10-50 левых людей как безработных и на каждого выплачивается соц пособия 10-30тыщ тг. на карточку, а реально нуждающиеся стоят в очереди, так как выделенный бюджет уже распилен, и зарегистрироваться как безработный и получать пособия можно - но это не точно.
поощрить | покарать
  Даун 06.06.2018 в 12:55:25   # 680175
Ищи другую работу, какая помощь там
поощрить | покарать
  KAN13 06.06.2018 в 13:10:29   # 680180
Цитата: Dragon от 06.06.2018 11:44:00
Цитата: KAN13 от 06.06.2018 11:37:20

Государство в этих делах нам не помощник , да и в других тоже , так что только сам на себя надеяться должен .


Государство для "народа" сидящих во власти?!


Там нет "народа" , там собственники государства .
поощрить | покарать
  acid 06.06.2018 в 13:28:24   # 680182
Регистрируешься как безработный, встаешь на учет. По-моему три месяца платят по 29 тысяч, при этом суя тебе вакансии дворника, слесаря, технички по 18-20 тыс окладом. три раза отказался - снимают с учета. ставят как самозанятый.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь