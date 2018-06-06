Есть ли помощь от государства при потере работы ?

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ShimShim 06 Июня 2018 в 11:28:52
Комментарии, по рейтингу, по дате
Государство в этих делах нам не помощник , да и в других тоже , так что только сам на себя надеяться должен .
Цитата: KAN13 от 06.06.2018 11:37:20
Государство в этих делах нам не помощник , да и в других тоже , так что только сам на себя надеяться должен .
Государство в этих делах нам не помощник , да и в других тоже , так что только сам на себя надеяться должен .
Государство для "народа" сидящих во власти?!
15 лет в одной конторе!!!
Цитата: KAN13 от 06.06.2018 11:37:20
Государство в этих делах нам не помощник , да и в других тоже , так что только сам на себя надеяться должен .
Государство в этих делах нам не помощник , да и в других тоже , так что только сам на себя надеяться должен .
Это уже не государство, раз нет никакой помощи населению от власти. Зачем тогда платить налоги ? Работать, расти как специалист ? Жить в такой стране ? В которой за все приходится платить...
MишаМашкевич 06.06.2018 в 11:57:05 # 680162
И работадатель 2 месячного оклада должен дать.
Возьмите уведомление от работодателя(сокращение) и справку о заработной плате.
Собез по необходимости либо найдет вам вакансию или переобучит(стипендия во время обучения).
Ещё + можете претендовать на пособие (доход считают/на количество людей/наличие авто,дома учитывается).
Цитата: Dragon от 06.06.2018 11:44:00
Государство для "народа" сидящих во власти?!
Цитата: KAN13 от 06.06.2018 11:37:20
Государство в этих делах нам не помощник , да и в других тоже , так что только сам на себя надеяться должен .
Государство в этих делах нам не помощник , да и в других тоже , так что только сам на себя надеяться должен .
Государство для "народа" сидящих во власти?!
Там нет "народа" , там собственники государства .