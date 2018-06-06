Добрый Ерла или какого х*ра

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Yerla 06 Июня 2018 в 11:56:36
Не понимаю Я вот таких людей. Его не пропускают, а он все лезет .. нагло лезет. Хз о чем думают .. хочет ДТП .. машину побить .. п*здюлей получить .. он это получает. Сужу по себе и своим знакомым, когда перестраиваюсь, просто тупо жду когда меня кто-нибудь пропустит. Пропускают, еду. Ну мля ни я, ни мои знакомые не имеют такой долбанной привычки лезть если тебя не пропускают. Что эти д*лбаебы хотят доказать ? Мля смешно реально .. сначала вылетают ниибаца крутые .. кто-то ксивой машет, кто то дяде/папе/итд звонит .. кто по фене начинает ботать и понятия раздавать .. кто-то тупо сразу в драку лезет .. Потом .. самое смешное начинается потом .. так как начинают катать заявы на злого Ерлу .. мол машину въеб*л, отп*здил, бабки забрал и т.д. Из личного опыта хочу сказать что вот так выеб*ваются в основном г*ндоны .. Потому что нормальные ребята из той же полиции или конторы, не то чтобы ксивой махать, они ее дома оставляют, если мы едем к примеру бухать. Я знаю абсолютно адекватного и культурного человека который отсидел. Если бы случайно не узнал, никогда бы не подумал. Я сейчас не говорю о руководителях крупных предприятий и их водителях которые адекватно ездЮт по улицам нашего города. Они успешные люди, им не нужно доказывать на дороге, что они круты. Оно им нахрен не нужно. Шож получается ? По сути нашу жызу травит маленький процент г*ндонов .. и из за которых страдает репутация любого гос органа да и не гос тож. Нормальный и адекватный человек не будет страдать х*йней.
Ну а теперь о добром Ерле .. как никак заголовок чтива такой.
Ехал как то Ерла на своем красном мерине под песенку «Кызыл орик» и попал в ДТП с одним внедорожником. Все было стандартно и скушно .. вадятел внедорожника активно жестикулировал руками и ногами ну а Ерла как законопослушный гражданин лишь стойко оборонялся. Потом вадятел нанял адвоката и пытался доказать что Ерла не оборонялся а хладнокоровно расхерачил бочину его авто, самого избил, унизил и напоследок отобрал деньги. История бы осталась самой обыкновенной .. потому что все говорят что Ерла мля злой .. но в ней была интересная деталь: а именно - баба свидетель, которая оказывается в момент ДТП и избиения была в машине потерпевшего и видела весь этот беZZZпредел устроенный злым Ерлой. Свидетель канеш из бабы получился как из Ерлы балерон. Ни на видео с камер установленных на перекрестке, ни на видео с двух видеорегистраторов из машины Ерлы ее не было видно. Свидетель который якобы помнил мельчайшие подробности в нанесении побоев почему то не помнил во что были одеты как потерпевший так и Ерла .. ни погода которая была на тот момент .. и кучу других вещей. В общем суд не принял во внимания «свидетеля». Суд Ерла выиграл. Ну так вот, теперь собственно о доброте:
Подходит к Ерле товарищ юрист и говорит: Ерла, а давай натянем по самые гланды ты суку что против хорошего Ерлы лживые показания дала. Ерла грит: мля а разве суд сам не разберется с той сукой. А ему: неее .. ты должен подать на нее в суд или ходатайствовать шоб рассмотрели этот момент.
И тут Ерле как то не по себе стало. Как никак этож уголовка уже .. а не административка. Хоть баба и сука но мля жалко дуру .. симпатишная .. ухххх бы ее по самые гланды. Подумал Ерла еще чуток .. и простил. А товарисчу юристу сказал: если уж эта сука во второй раз попадется у нас на пути, то жарит будем ее по полной программе .. а на первый раз простим ..
В общем Ерла не такой уж и злой .. если видит шо чел понял шо поступает как гандон и раскаивается .. :0) ..
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MишаМашкевич 06.06.2018 в 12:28:35 # 680169
1. Мужик может передумать/забыть.
2. Джентльменское слово(высказанное вслух именно в этом контексте) стоит как рулон туалетной бумаги.
3. Прощание и понимание очищает карму. И только этим себя утешать.
А гавнюков, которые лезут и им по сути пох- я незнаю как быть. Москвич с хромированными бамперами только аргумент. А за неимением такого, только молча терпеть. Или каско и дофига свободного времени.
Цитата: Zoggyla от 06.06.2018 12:37:09
Да, Ерла! Вы добрый самаритянин, но чтобы стать добрее, вам нужно поменять фонотеку в авто!
Да, Ерла! Вы добрый самаритянин, но чтобы стать добрее, вам нужно поменять фонотеку в авто!
Оперу? Не уж то в
Цитата: Zoggyla от 06.06.2018 12:57:53
Дело в том, что из опусов Ерлы следует, что неприятности с ним происходят под эту музыку. Ну так пора менять "пластинку"! А опера ли, попса ли, рэпер-мантры-все едино.
Дело в том, что из опусов Ерлы следует, что неприятности с ним происходят под эту музыку. Ну так пора менять "пластинку"! А опера ли, попса ли, рэпер-мантры-все едино.
.. неее .. музыка наложена сверху "потом" .. шоб не был слышен мат злого Ерлы ..
Цитата: MишаМашкевич от 06.06.2018 12:28:35
Да и мужики щя пошли не той системы! Поэтому я сделала для себя правила:
1. Мужик может передумать/забыть.
2. Джентльменское слово(высказанное вслух именно в этом контексте) стоит как рулон туалетной бумаги.
3. Прощание и понимание очищает карму. И только этим себя утешать.
А гавнюков, которые лезут и им по сути пох- я незнаю как быть. Москвич с хромированными бамперами только аргумент. А за неимением такого, только молча терпеть. Или каско и дофига свободного времени.
Да и мужики щя пошли не той системы! Поэтому я сделала для себя правила:
1. Мужик может передумать/забыть.
2. Джентльменское слово(высказанное вслух именно в этом контексте) стоит как рулон туалетной бумаги.
3. Прощание и понимание очищает карму. И только этим себя утешать.
А гавнюков, которые лезут и им по сути пох- я незнаю как быть. Москвич с хромированными бамперами только аргумент. А за неимением такого, только молча терпеть. Или каско и дофига свободного времени.
про "мужиков не той системы" - эт Вы зря ..
отличных парней - жэнтильменов дахрена .. .. кстати неженатых ..
а жизу нам трявят малюсенький процент г*ндонов .. уверовавших в свою крутость и безнаказанность .. ну а так как г*ндоны сильно воняют, оттого и кажется что все вокруг вонючее .. дажее маленькое вонючее говно в прекрасном дворце сделает проблематичным комфортное нахождение людей в нем