Добрый Ерла или какого х*ра

Да и мужики щя пошли не той системы! Поэтому я сделала для себя правила:1. Мужик может передумать/забыть.2. Джентльменское слово(высказанное вслух именно в этом контексте) стоит как рулон туалетной бумаги.3. Прощание и понимание очищает карму. И только этим себя утешать.А гавнюков, которые лезут и им по сути пох- я незнаю как быть. Москвич с хромированными бамперами только аргумент. А за неимением такого, только молча терпеть. Или каско и дофига свободного времени.