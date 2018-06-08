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Волонтёры, собирающие деньги на лечение детей.
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Софруджу 08 Июня 2018 в 09:50:49
Люди! С весны по центру города бегают дети и подростки с ящиками для сбора денег на лечение детей. Дети, которым собирают деньги всё время разные. Дети-волонтёры тоже разные. Когда подошли первый раз, я даже что-то положил в ящик. Но по центру я хожу много, и ко мне подошли уже раз сто, или двести, или триста. Кто что про это знает? Что это за акция? Кто её организовал? Кому идут деньги и на что? Как отобрали детей, нуждающихся в помощи? Или это просто лохотрон?
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  dober66 08.06.2018 в 09:56:12   # 680472
лохотрон
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  Дядя Нурик 08.06.2018 в 10:02:44   # 680474
Действительно. Вначале как то не задумывался, а потом смотрю- толпами ходят. Да и в магазинах коробочки стоят такие. Кто их контролирует, кто организовывает, доходят ли пожертвования до назначенния-
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  Шмель 08.06.2018 в 10:26:22   # 680478
Благотворительная организация не будет посылать волонтёров собирать беньги до десяти вечера без охраны.
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  728 08.06.2018 в 11:11:23   # 680482
Одно время они и в жилетках были. На груди логотип Шымкента, на спине надпись "волонтер", но как то это все выглядит не очень или мы так научились не верить.
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  КЕДЫ 08.06.2018 в 11:13:45   # 680483
Лохотрон. Цыгане мутят. Менты глаза закрывают. Щеглам отвинчивают немного которые бегают с коробками. У нас в городе один журналист года три назад расследовал всю цепочку. Его говорят чуть не пришили в подъезде.
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  шымкент 08.06.2018 в 11:18:09   # 680484
Я из за них перед цумом проходить не хочу, приставучие, одному кинешь в коробку остольные чуть подольше ждут тебя.
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  Лялька 08.06.2018 в 11:35:57   # 680488
Неловко чувствуя себя, прохожу мимо...Никогда не задумывалась... но недавно кто-то эту тему поднял... действительно вопросов много и уверенности мало..
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  GoodZone 08.06.2018 в 12:24:55   # 680495
Предпочитаю помогать адресно без посредников или через людей, которым полностью доверяю. Все эти бесконтрольные "помощи" считаю лохотронами и кормушками, в том числе и переводы на расчетные счета... Хочешь помочь - приди, спроси чем помочь и помоги.
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  Zhycie est 08.06.2018 в 14:28:43   # 680514
Клуб добряков как-то писал, что в городе не один фонд сбора помощи. Какой-то ещё и так собирает. Только это не волонтеры, молодёжи платят. Поэтому предпочту оказывать фондам помощь прямо в инете.
Кому это интересно, российские фонды и на наших казахстанских детей собирают. Такие крупные, как Мой мио, Дом с маяком, Предание, Адвита, Милосердие и пр. - смело можно им доверять. Фонд Красного креста ссебя скомпрометировал. У нас есть Аружан Саин, как проверенное лицо.
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