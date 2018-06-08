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Волонтёры, собирающие деньги на лечение детей.
Люди! С весны по центру города бегают дети и подростки с ящиками для сбора денег на лечение детей. Дети, которым собирают деньги всё время разные. Дети-волонтёры тоже разные. Когда подошли первый раз, я даже что-то положил в ящик. Но по центру я хожу много, и ко мне подошли уже раз сто, или двести, или триста. Кто что про это знает? Что это за акция? Кто её организовал? Кому идут деньги и на что? Как отобрали детей, нуждающихся в помощи? Или это просто лохотрон?
лохотрон
Действительно. Вначале как то не задумывался, а потом смотрю- толпами ходят. Да и в магазинах коробочки стоят такие. Кто их контролирует, кто организовывает, доходят ли пожертвования до назначенния-
Благотворительная организация не будет посылать волонтёров собирать беньги до десяти вечера без охраны.
Одно время они и в жилетках были. На груди логотип Шымкента, на спине надпись "волонтер", но как то это все выглядит не очень или мы так научились не верить.
Лохотрон. Цыгане мутят. Менты глаза закрывают. Щеглам отвинчивают немного которые бегают с коробками. У нас в городе один журналист года три назад расследовал всю цепочку. Его говорят чуть не пришили в подъезде.
Я из за них перед цумом проходить не хочу, приставучие, одному кинешь в коробку остольные чуть подольше ждут тебя.
Неловко чувствуя себя, прохожу мимо...Никогда не задумывалась... но недавно кто-то эту тему поднял... действительно вопросов много и уверенности мало..
Предпочитаю помогать адресно без посредников или через людей, которым полностью доверяю. Все эти бесконтрольные "помощи" считаю лохотронами и кормушками, в том числе и переводы на расчетные счета... Хочешь помочь - приди, спроси чем помочь и помоги.
Клуб добряков как-то писал, что в городе не один фонд сбора помощи. Какой-то ещё и так собирает. Только это не волонтеры, молодёжи платят. Поэтому предпочту оказывать фондам помощь прямо в инете.
Кому это интересно, российские фонды и на наших казахстанских детей собирают. Такие крупные, как Мой мио, Дом с маяком, Предание, Адвита, Милосердие и пр. - смело можно им доверять. Фонд Красного креста ссебя скомпрометировал. У нас есть Аружан Саин, как проверенное лицо.