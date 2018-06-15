Как думаете, Титусяне, какие движения можно еще предпринять?

Здравствуйте Уважаемый Ахмет Отегенович!

Решил обратиться к Вам, после ежедневного покорения 12 этажного здания в течение прошлой и предстоящих недель тренировок по пешему покорению монолита. Проживаю по Тамерлановскому шоссе д.1А. Нашему, и еще двум корпусам преждевременно отключили лифты. Как понимаю у акимата г.Шымкент нет возможности помочь заменить устаревшие лифты, но хотя бы правильно скоординировать действия «Шымкентлифт», которые будут еще Бог знает сколько времени составлять смету по замене устаревших узлов лифта. Думаю им надо разместить офис где-то на 24 этаже (ровно столько этажей количественно, ежедневно, приходиться штурмовать пенсионерам, многодетным матерям с колясками, детям и просто жильцам монолита) без действующего подъемного устройства, чтобы вразумить и планово произвести замену неисправных узлов.

Жили, не тужили, при скромном работающем, пусть уставшем от возраста лифтом, пока не вышел репортаж по телеканалу «Отырар» о плачевном состоянии монолитного лифта по Тамерлановскому шоссе д.1А.

Ребята из «Шымкентлифт» оперативно сработали, видимо получив указание свыше, ОТКЛЮЧИТЬ, а там сами потейте, как решить, именно РЕШИТЬ, а не сбагрить на плечи жильцов проблему.

Уважаемый Ахмет Отегенович, с большой надеждой обращаюсь к Вам, что Вы сможете посодействовать в большой и важной для жильцов монолита проблеме, по скорейшему запуску лифта (замене необходимых агрегатов), ну а если возможно, в содействии замене самого подъемного устройства.