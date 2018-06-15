Как думаете, Титусяне, какие движения можно еще предпринять?

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Serg155 15 Июня 2018 в 15:05:57
Quote:
Здравствуйте Уважаемый Ахмет Отегенович!
Решил обратиться к Вам, после ежедневного покорения 12 этажного здания в течение прошлой и предстоящих недель тренировок по пешему покорению монолита. Проживаю по Тамерлановскому шоссе д.1А. Нашему, и еще двум корпусам преждевременно отключили лифты. Как понимаю у акимата г.Шымкент нет возможности помочь заменить устаревшие лифты, но хотя бы правильно скоординировать действия «Шымкентлифт», которые будут еще Бог знает сколько времени составлять смету по замене устаревших узлов лифта. Думаю им надо разместить офис где-то на 24 этаже (ровно столько этажей количественно, ежедневно, приходиться штурмовать пенсионерам, многодетным матерям с колясками, детям и просто жильцам монолита) без действующего подъемного устройства, чтобы вразумить и планово произвести замену неисправных узлов.
Жили, не тужили, при скромном работающем, пусть уставшем от возраста лифтом, пока не вышел репортаж по телеканалу «Отырар» о плачевном состоянии монолитного лифта по Тамерлановскому шоссе д.1А.
Ребята из «Шымкентлифт» оперативно сработали, видимо получив указание свыше, ОТКЛЮЧИТЬ, а там сами потейте, как решить, именно РЕШИТЬ, а не сбагрить на плечи жильцов проблему.
Уважаемый Ахмет Отегенович, с большой надеждой обращаюсь к Вам, что Вы сможете посодействовать в большой и важной для жильцов монолита проблеме, по скорейшему запуску лифта (замене необходимых агрегатов), ну а если возможно, в содействии замене самого подъемного устройства.
Решил обратиться к Вам, после ежедневного покорения 12 этажного здания в течение прошлой и предстоящих недель тренировок по пешему покорению монолита. Проживаю по Тамерлановскому шоссе д.1А. Нашему, и еще двум корпусам преждевременно отключили лифты. Как понимаю у акимата г.Шымкент нет возможности помочь заменить устаревшие лифты, но хотя бы правильно скоординировать действия «Шымкентлифт», которые будут еще Бог знает сколько времени составлять смету по замене устаревших узлов лифта. Думаю им надо разместить офис где-то на 24 этаже (ровно столько этажей количественно, ежедневно, приходиться штурмовать пенсионерам, многодетным матерям с колясками, детям и просто жильцам монолита) без действующего подъемного устройства, чтобы вразумить и планово произвести замену неисправных узлов.
Жили, не тужили, при скромном работающем, пусть уставшем от возраста лифтом, пока не вышел репортаж по телеканалу «Отырар» о плачевном состоянии монолитного лифта по Тамерлановскому шоссе д.1А.
Ребята из «Шымкентлифт» оперативно сработали, видимо получив указание свыше, ОТКЛЮЧИТЬ, а там сами потейте, как решить, именно РЕШИТЬ, а не сбагрить на плечи жильцов проблему.
Уважаемый Ахмет Отегенович, с большой надеждой обращаюсь к Вам, что Вы сможете посодействовать в большой и важной для жильцов монолита проблеме, по скорейшему запуску лифта (замене необходимых агрегатов), ну а если возможно, в содействии замене самого подъемного устройства.
p.s. электронные адреса акимата не работают, пришлось получить ЭЦП в ЦОНе и направить через e-gov.
Комментарии, по рейтингу, по дате
После смерти выпускника в Шымкенте закрыли пришкольный летний лагерь
В больнице Шымкента скончался 18-летний юноша, предположительно, от менингита.
После смерти выпускника школы предположительно от менингита в Шымкенте закрыли летний лагерь.
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Носители менингококка: где и как провериться казахстанцам
В пятницу, 15 июня, в городской инфекционной больнице Шымкента скончался 18-летний юноша предположительно от менингита. В больницу он поступил в 6 часов утра с высокой температурой, и буквально через час скончался. В Управлении здравоохранения ЮКО сообщили, что окончательный диагноз еще не поставлен, все станет ясно после исследования.
Однако медики уже начали брать анализы у людей, кто контактировал с умершим юношей в последние дни.
Погибший был выпускником школы № 9 и был единственным ребенком в семье.
В пресс-службе отдела образования Шымкента сообщили, что в учебном заведении после случившегося закрыли функционировавший летний лагерь. В школе с утра побывали сотрудники прокуратуры и руководство облздрава, рассказала пресс-секретарь гороно Махаббат Махамбеткарим.
https://news.mail.ru/incident/33793131/?frommail=1
P/s Общественные места лучше не посещать.
Любитель ММА 15.06.2018 в 17:00:00 # 681397
Цитата: Любитель ММА от 15.06.2018 17:00:00
Интересно, в Парламенте лифт нормально работает?
Интересно, в Парламенте лифт нормально работает?
был в новом акимате, так там их порядка 8 шт, а здесь 3 дохлых лифта на 350 душ, что живут выше 6 этажа. Вот так вот
Дядя Нурик 15.06.2018 в 18:40:36 # 681434