Прошу помощи, может кто сталкивался с начисление огромной суммы за газ после замены счётчика

Цитата: NikNat от

Счётчик полностью остановился, какие можно делать поправки Счётчик полностью остановился, какие можно делать поправки

До этого месяца показания изменялись?Каково было потребление в прошлом полугодии?Появились ли в доме другие потребители газа, влияющие на расход?Похоже, что на будущее стоит фотографии с показаниями счетчиков делать, не забывая, чтобы в кадр попадали не перемещаемые детали интерьера. В совокупностью с временем изменений сохраненных файлов можно попытаться "пободаться".Из примеров, у знакомой был случай с "самоходом" электросчетчика, когда он без потребления показания накручивает. "Оплату" за месяц лишь за этот месяц насчитали. Но в ее случае счетчик стоял в подъезде, показания которых ежемесячно контролеры снимают, а за сумму этого начисления не появилось ни свободного времени, ни особого желания "бодаться" за накрученные счетчиком показания...