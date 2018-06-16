Прошу помощи, может кто сталкивался с начисление огромной суммы за газ после замены счётчика

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Гость 16 Июня 2018 в 00:20:15
Теперь, два дня назад получаем квитанцию с начислением больше 100 тысяч и ниже минусовано около 50 тысяч. После перерытой информации в интернете понимаю, что это практика казтрансгаза: начислять после поломки счётчика плату по установленным нормам за шесть предыдущих месяцев и минус наша оплата за эти же шесть месяцев.
Проблема в том, что эта сумма намного выше (почти в два раза), чем использовано нами фактически. А так же волнует вопрос: например мы оплачиваемой эту сумму, чтобы не бодаться с монопольщиком, но счётчик может через полгода, к примеру, опять сломаться. И тогда опять платить их по их расчёту...?
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: bIP6bIC от 16.06.2018 10:24:54
Надеюсь Вы старый счетчик им не отдали, иначе сложно будет доказать, что приписано лишнее. Опять же оплата складывается от количества прописанных жильцов. Проверьте соответствия, они любят приписывать лишнее в расчете на дурака. Требуйте постановление, на основании которого сделаны расчеты за последние полгода. Как показывает практика, по их, от фонаря выставленным счетам, платят только те, кому лень что то доказывать.
Надеюсь Вы старый счетчик им не отдали, иначе сложно будет доказать, что приписано лишнее. Опять же оплата складывается от количества прописанных жильцов. Проверьте соответствия, они любят приписывать лишнее в расчете на дурака. Требуйте постановление, на основании которого сделаны расчеты за последние полгода. Как показывает практика, по их, от фонаря выставленным счетам, платят только те, кому лень что то доказывать.
Счётчик у них остался, т.к он являлся их имуществом. Ни о каком возврате речи не шло.
Думаю, что сумму начисления обосновать они смогут - люди пишут, что начисление согласно какому-то публичному договору. Но суммы какие-то уж заоблачные.
Сходить-то конечно мы сходим. Хочу вот сначала вооружиться информацией- стоит ли и возможно ли судиться с монополистом и есть ли уже у кого-нибудь положительный опыт?
У меня есть опыт по конфликту с ТЭЦ-3, спор течении трех лёт ни к чему хорошему не привел и в конце концов мы заплатили за непредоставленые услуги, чтобы уже завершить эту нервотрепку.
Цитата: Софруджу от 16.06.2018 10:39:04
У меня была история с просроченной проверкой счётчика. За время просрочки в квартиру "вселили" 3 лишних жильцов. Мы стали требовать - откуда? Говорят, что якобы сверка при обходе. Хорошо, говорю, тогда где акт, допустим, подписанный домкомом, соседями, где что-нибудь. В общем, нервная была история, но после проверки счётчика восстановили оплату по счётчику
У меня была история с просроченной проверкой счётчика. За время просрочки в квартиру "вселили" 3 лишних жильцов. Мы стали требовать - откуда? Говорят, что якобы сверка при обходе. Хорошо, говорю, тогда где акт, допустим, подписанный домкомом, соседями, где что-нибудь. В общем, нервная была история, но после проверки счётчика восстановили оплату по счётчику
Но наша ситуация усугублена тем, что счётчик признан негодным....
Еще более любопытна ситуация, если счетчик больше чем надо показывает.
Мой вывод: технически грамотных юристов на наглого монополиста не хватает...
Цитата: Ал от 16.06.2018 10:52:54
С какого бодуна делать начисления по установленным расчетным нормам, если можно поправки на выявленные отклонения после поверки сделать?
Еще более любопытна ситуация, если счетчик больше чем надо показывает.
Мой вывод: технически грамотных юристов на наглого монополиста не хватает...
С какого бодуна делать начисления по установленным расчетным нормам, если можно поправки на выявленные отклонения после поверки сделать?
Еще более любопытна ситуация, если счетчик больше чем надо показывает.
Мой вывод: технически грамотных юристов на наглого монополиста не хватает...
Согласна, но что нам делать в сложившейся ситуации? Неограниченным бюджетом не обладаю, чтобы начинать мировую войну
Цитата: Ал от 16.06.2018 10:52:54
С какого бодуна делать начисления по установленным расчетным нормам, если можно поправки на выявленные отклонения после поверки сделать?
С какого бодуна делать начисления по установленным расчетным нормам, если можно поправки на выявленные отклонения после поверки сделать?
Счётчик полностью остановился, какие можно делать поправки
Цитата: NikNat от 16.06.2018 11:01:16
Согласна, но что нам делать в сложившейся ситуации? Неограниченным бюджетом не обладаю, чтобы начинать мировую войну
Согласна, но что нам делать в сложившейся ситуации? Неограниченным бюджетом не обладаю, чтобы начинать мировую войну
Так как с подобными делами не сталкивался, попробую https://ru.wiktionary.org/wiki/чесать_репу
, ничего по советам не могу обещать.
Но вот чужой опыт показывает, что борьба с монополистами требует больших затрат нервов и времени с обычно предсказуемыми результатами или малыми суммами по ущербу...
Но вот чужой опыт показывает, что борьба с монополистами требует больших затрат нервов и времени с обычно предсказуемыми результатами или малыми суммами по ущербу...[/quote]
Сейчас заплатим, через год сломается и опять столько же платить? Меня это больше напрягает, хотя и сейчас денег лишних нет (впрочем как всегда и как у всех)
MишаМашкевич 16.06.2018 в 11:14:03 # 681493
Пишите егов,в министерстве энергетики. Они быстро им дадут втык. Желательно через знакомых найдите нормального сотрудника в ктга, пускай вам все перспективы обрисует. И только потом пишите (егов). А то как я сами себя нае..те))))))).
Да и сама экспертиза где проводилась?
Счётчик это ваще имущества! И вам его должны выдать. За работой счётчика в ответе вы. Если это имущество ктга,вот и сами пускай разхлебывают.
Цитата: NikNat от 16.06.2018 11:04:58
Счётчик полностью остановился, какие можно делать поправки
Счётчик полностью остановился, какие можно делать поправки
До этого месяца показания изменялись?
Каково было потребление в прошлом полугодии?
Появились ли в доме другие потребители газа, влияющие на расход?
Похоже, что на будущее стоит фотографии с показаниями счетчиков делать, не забывая, чтобы в кадр попадали не перемещаемые детали интерьера. В совокупностью с временем изменений сохраненных файлов можно попытаться "пободаться".
Из примеров, у знакомой был случай с "самоходом" электросчетчика, когда он без потребления показания накручивает. "Оплату" за месяц лишь за этот месяц насчитали. Но в ее случае счетчик стоял в подъезде, показания которых ежемесячно контролеры снимают, а за сумму этого начисления не появилось ни свободного времени, ни особого желания "бодаться" за накрученные счетчиком показания...
Цитата: MишаМашкевич от 16.06.2018 11:14:03
Тут надо сперва прочитать закон. Имеет ли право монополист на перерасчёт прошлых 6 месяца с момента обнаружения отклонения счетчика.
Пишите егов,в министерстве энергетики. Они быстро им дадут втык. Желательно через знакомых найдите нормального сотрудника в ктга, пускай вам все перспективы обрисует. И только потом пишите (егов). А то как я сами себя нае..те))))))).
Да и сама экспертиза где проводилась?
Счётчик это ваще имущества! И вам его должны выдать. За работой счётчика в ответе вы. Если это имущество ктга,вот и сами пускай разхлебывают.
Тут надо сперва прочитать закон. Имеет ли право монополист на перерасчёт прошлых 6 месяца с момента обнаружения отклонения счетчика.
Пишите егов,в министерстве энергетики. Они быстро им дадут втык. Желательно через знакомых найдите нормального сотрудника в ктга, пускай вам все перспективы обрисует. И только потом пишите (егов). А то как я сами себя нае..те))))))).
Да и сама экспертиза где проводилась?
Счётчик это ваще имущества! И вам его должны выдать. За работой счётчика в ответе вы. Если это имущество ктга,вот и сами пускай разхлебывают.
Сходим, поговорим, узнаем (про обоснованность).
Экспертиза у них же и проводилась, на территории казхтрансгаза конторка какая-то.
Сломавшийся счётчик являлся имуществом казтрансгаза (проработал примерно пару лет). Новый заставили покупать за свой счет.
А на счёт "найти нормального сотрудника" - где ж его найти?
Цитата: Ал от 16.06.2018 11:21:11
До этого месяца показания изменялись?
Каково было потребление в прошлом полугодии?
Появились ли в доме другие потребители газа, влияющие на расход?
Похоже, что на будущее стоит фотографии с показаниями счетчиков делать, не забывая, чтобы в кадр попадали не перемещаемые детали интерьера. В совокупностью с временем изменений сохраненных файлов можно попытаться "пободаться".
Из примеров, у знакомой был случай с "самоходом" электросчетчика, когда он без потребления показания накручивает. "Оплату" за месяц лишь за этот месяц насчитали. Но в ее случае счетчик стоял в подъезде, показания которых ежемесячно контролеры снимают, а за сумму этого начисления не появилось ни свободного времени, ни особого желания "бодаться" за накрученные счетчиком показания...
Цитата: NikNat от 16.06.2018 11:04:58
Счётчик полностью остановился, какие можно делать поправки
Счётчик полностью остановился, какие можно делать поправки
До этого месяца показания изменялись?
Каково было потребление в прошлом полугодии?
Появились ли в доме другие потребители газа, влияющие на расход?
Похоже, что на будущее стоит фотографии с показаниями счетчиков делать, не забывая, чтобы в кадр попадали не перемещаемые детали интерьера. В совокупностью с временем изменений сохраненных файлов можно попытаться "пободаться".
Из примеров, у знакомой был случай с "самоходом" электросчетчика, когда он без потребления показания накручивает. "Оплату" за месяц лишь за этот месяц насчитали. Но в ее случае счетчик стоял в подъезде, показания которых ежемесячно контролеры снимают, а за сумму этого начисления не появилось ни свободного времени, ни особого желания "бодаться" за накрученные счетчиком показания...
Показания изменялись. У нас потребление в основном зимой, т.к. автономка.
Есть анализ расхода газа за три года.
Новых потребителей нет.
Фото в интерьере - нереально. Счётчик висит на стене дома (частный).
Фото показаний счётчика есть за последние пол года.
MишаМашкевич 16.06.2018 в 11:31:54 # 681498
Цитата: NikNat от 16.06.2018 11:31:34Вы предусмотрительны.
Фото в интерьере - нереально. Счётчик висит на стене дома (частный).
Фото показаний счётчика есть за последние пол года.
Фото в интерьере - нереально. Счётчик висит на стене дома (частный).
Фото показаний счётчика есть за последние пол года.
Если в кадрах виден индивидуальный номер счетчика с ненарушенными пломбами, то детали интерьера не сильно важны.
С этого уже можно попробовать и "поплясать".
Похоже, что ежемесячные фотографии счетчиков и с мошенниками с энергосбыта, вскрывающими пломбы, помочь "пободаться" могут...
Цитата: Ал от 16.06.2018 11:35:54
Если в кадрах виден номер счетчика, то детали интерьера не сильно важны.
С этого уже можно попробовать и "поплясать"...
Цитата: NikNat от 16.06.2018 11:31:34Вы предусмотрительны.
Фото в интерьере - нереально. Счётчик висит на стене дома (частный).
Фото показаний счётчика есть за последние пол года.
Фото в интерьере - нереально. Счётчик висит на стене дома (частный).
Фото показаний счётчика есть за последние пол года.
Если в кадрах виден номер счетчика, то детали интерьера не сильно важны.
С этого уже можно попробовать и "поплясать"...
Просто последние пол года отправляли показания счётчика по Whatsapp контролеру (т.е. есть ещё и переписка ). Номер счётчика конечно же читаем.
Цитата: NikNat от 16.06.2018 11:40:40Похоже, что Вам стоит продемонстрировать юристу монополиста эти "козыри".
Просто последние пол года отправляли показания счётчика по Whatsapp контролеру (т.е. есть ещё и переписка ). Номер счётчика конечно же читаем.
Просто последние пол года отправляли показания счётчика по Whatsapp контролеру (т.е. есть ещё и переписка ). Номер счётчика конечно же читаем.
На всякий случай в виде копий. Хотя сомневаюсь, что наемные работники станут у Вас смарфон для удаления кадров и переписки из рук вырывать...
Дядя Нурик 16.06.2018 в 13:04:59 # 681510
Цитата: Дядя Нурик от 16.06.2018 13:04:59
В интернете есть публичный договор и правила предоставления услуг коммунальными службами, почитайте всё внимательно и напишите досудебную претензию с изложением всех фактов и обстоятельств. В любом случае, лучше сделать что-то и не жалеть, чем ничего не делать и потом жалеть. Выразить свое несогласие надо. Потом в антимонопольный обратитесь, в вышестоящие инстанции, в прокуратуру (отпишут куда надо), в департамент по защите потребителей и т.д.- всё можно через интернет сделать. Результат будет.
В интернете есть публичный договор и правила предоставления услуг коммунальными службами, почитайте всё внимательно и напишите досудебную претензию с изложением всех фактов и обстоятельств. В любом случае, лучше сделать что-то и не жалеть, чем ничего не делать и потом жалеть. Выразить свое несогласие надо. Потом в антимонопольный обратитесь, в вышестоящие инстанции, в прокуратуру (отпишут куда надо), в департамент по защите потребителей и т.д.- всё можно через интернет сделать. Результат будет.
Спасибо. Думаю сначала нужно пойти ознакомиться с их методом начисления, потом наверно буду действовать примерно по Вашему плану.
Цитата: 332-712 от 16.06.2018 13:04:12
если счетчик их собственность, то и неверные показания неисправного счетчика тоже их собственность. в нормальном суде вы еще и возмещение можете получить. за то, что вам предоставили неисправный прибор.
если счетчик их собственность, то и неверные показания неисправного счетчика тоже их собственность. в нормальном суде вы еще и возмещение можете получить. за то, что вам предоставили неисправный прибор.
Ваши бы слова - да богу в уши. В реальном мире, к сожалению, не всё так просто.
Цитата: Nafis от 16.06.2018 13:49:58Вроде это добровольно. Я платить не собираюсь.
В квитанциях 80 тенге за службу спасения ктонибудь платил???
В квитанциях 80 тенге за службу спасения ктонибудь платил???
Цитата: NikNat от 16.06.2018 13:12:11И это имеет место, также как верна фраза "Под лежачий камень вода не течет". (с)
Ваши бы слова - да богу в уши. В реальном мире, к сожалению, не всё так просто.
Цитата: 332-712 от 16.06.2018 13:04:12
если счетчик их собственность, то и неверные показания неисправного счетчика тоже их собственность. в нормальном суде вы еще и возмещение можете получить. за то, что вам предоставили неисправный прибор.
если счетчик их собственность, то и неверные показания неисправного счетчика тоже их собственность. в нормальном суде вы еще и возмещение можете получить. за то, что вам предоставили неисправный прибор.
Ваши бы слова - да богу в уши. В реальном мире, к сожалению, не всё так просто.
В Вашем случае может оказаться достаточно попробовать работникам монополиста "козыри" предъявить. Навряд-ли их руководству судебные издержки нравятся. У некоторых имеются сайты головного предприятия, на которых можно претензии выложить. Обращения на них частенько дело с места сдвигают. Может, по той причине, что издержек для репутации боятся, как и возможно - проверок внешнего аудита...