Верхний базар - нарушители правила перехода

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Старик60 20 Июня 2018 в 17:47:06
И как достают пешеходы переходящие улицу между остановками автобусов.
Здесь и так образуется узкое горлышко из-за автобусов, да ещё пешеходы
бегают по проезжей части. Хотя в 20 метрах от автобусной остановки есть подземный переход.
А ведь есть статья - "За единичное нарушение, людям, переходящим дорогу в неустановленных местах, грозит минимальный штраф в размере 5 МРП (11 345 тенге), согласно статьи 615 ч.1 Кодекса Республики Казахстан об Административных правонарушениях. За повторное нарушение –20 МРП либо административный арест до 3-х суток."
Кстати, и камера висит прямо над этим местом.
Куда смотрят наши блюстители порядка?
Комментарии, по рейтингу, по дате
Какие правила ?
Там всё время так бегают.