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Верхний базар - нарушители правила перехода
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Старик60 20 Июня 2018 в 17:47:06
Не часто, но приходится ездить по ул Толе би мимо Верхнего базара.
И как достают пешеходы переходящие улицу между остановками автобусов.
Здесь и так образуется узкое горлышко из-за автобусов, да ещё пешеходы
бегают по проезжей части. Хотя в 20 метрах от автобусной остановки есть подземный переход.
А ведь есть статья - "За единичное нарушение, людям, переходящим дорогу в неустановленных местах, грозит минимальный штраф в размере 5 МРП (11 345 тенге), согласно статьи 615 ч.1 Кодекса Республики Казахстан об Административных правонарушениях. За повторное нарушение –20 МРП либо административный арест до 3-х суток."



Кстати, и камера висит прямо над этим местом.
Куда смотрят наши блюстители порядка?
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  Zoggyla 20.06.2018 в 17:50:44   # 682073
Раз камеры есть, значит, в мониторы.
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  Маке0912 20.06.2018 в 17:51:27   # 682074
Базар о на то и базар.
Какие правила ?
Там всё время так бегают.
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  Софруджу 20.06.2018 в 17:55:19   # 682077
К Вам вопрос,дорогой Старик60. А Вы лично пользовались этим переходом? И без того забитый людьми (главный базар города всё-таки), он застроен магазинчиками так, что остаётся только узкий проход, который приходится преодолевать, продвигаясь черепашьим шагом в веренице людей, а то и вовсе стоять под землёй "в пробке". Вот поэтому люди и пытаются этого избежать. Как говорят, зри в корень. И гораздо большей проблемой является скопление автобусов, которые стоят как попало, чуть ли ни поперёк дороги и по 15-20 минут. Вот кого надо штрафовать, чтобы высаживали пассажиров и сразу уезжали
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