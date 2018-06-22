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ФОТки от Ерлы :0)
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Yerla 22 Июня 2018 в 15:22:18
ЗдороФФ всем Титусянам !!!
Так как по работе много езжу по необъятной Родине, много фотографирую .. порой удается и с зеркалкой погонять, но чаще получается что фотаю на тапок ..
В общем впервые свои фотки выношу на суд общественности .. особо не пинайте.
Если понравится, еще накидаю ..


2048x1365
(140,8 Кб)

1024x768
(269,29 Кб)

768x1024
(260,04 Кб)

1024x768
(229,36 Кб)

1024x768
(277,64 Кб)

1024x768
(247,39 Кб)

1024x768
(381,26 Кб)

1024x577
(86,33 Кб)

2048x1153
(306,01 Кб)

2048x1153
(218,46 Кб)

2048x1153
(333,11 Кб)

2048x1153
(136,87 Кб)

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 22.06.2018 в 15:38:27   # 682432
Знатно. Я может в технике фотографирования ничего не понимаю, но мне очень понравились снимки. Только бы еще коментарии к каждой фотографии.
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  Vostok1 22.06.2018 в 15:40:18   # 682434
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  КЕДЫ 22.06.2018 в 15:40:56   # 682435
Мне тоже очень понравилось. Только подписать бы еще. Заброшенный город похож на Красногорск не?
В любом случае давай еще
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  Zoggyla 22.06.2018 в 15:42:48   # 682436
Цитата: КЕДЫ от 22.06.2018 15:40:56
Мне тоже очень понравилось. Только подписать бы еще. Заброшенный город похож на Красногорск не?
В любом случае давай еще
а какой Красногорск?
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  СССР 22.06.2018 в 15:44:11   # 682437


Жанатас?
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  КЕДЫ 22.06.2018 в 15:44:25   # 682438
Цитата: Zoggyla от 22.06.2018 15:42:48
Цитата: КЕДЫ от 22.06.2018 15:40:56
Мне тоже очень понравилось. Только подписать бы еще. Заброшенный город похож на Красногорск не?
В любом случае давай еще
а какой Красногорск?


Тургайский
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  Zoggyla 22.06.2018 в 15:46:10   # 682439
Типа в Целиноградской области или рядом?
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  Serg155 22.06.2018 в 15:50:09   # 682440
Фотки подпишите. А иак класс.
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