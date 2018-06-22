ФОТки от Ерлы :0)

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Yerla 22 Июня 2018 в 15:22:18
Так как по работе много езжу по необъятной Родине, много фотографирую .. порой удается и с зеркалкой погонять, но чаще получается что фотаю на тапок ..
В общем впервые свои фотки выношу на суд общественности .. особо не пинайте.
Если понравится, еще накидаю ..
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Комментарии, по рейтингу, по дате
В любом случае давай еще
Цитата: КЕДЫ от 22.06.2018 15:40:56а какой Красногорск?
Мне тоже очень понравилось. Только подписать бы еще. Заброшенный город похож на Красногорск не?
В любом случае давай еще
Мне тоже очень понравилось. Только подписать бы еще. Заброшенный город похож на Красногорск не?
В любом случае давай еще
Жанатас?
Цитата: Zoggyla от 22.06.2018 15:42:48
Цитата: КЕДЫ от 22.06.2018 15:40:56а какой Красногорск?
Мне тоже очень понравилось. Только подписать бы еще. Заброшенный город похож на Красногорск не?
В любом случае давай еще
Мне тоже очень понравилось. Только подписать бы еще. Заброшенный город похож на Красногорск не?
В любом случае давай еще
Тургайский