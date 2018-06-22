Вода из новой трубы республиканского значения

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 22 Июня 2018 в 20:42:48
Комментарии, по рейтингу, по дате
jovian_sky 22.06.2018 в 21:01:10 # 682496
alpha_portal 22.06.2018 в 21:57:05 # 682511
Цитата: Пришелец от 22.06.2018 21:28:23
В Ленгере в большинстве районов такая ещё и с песком
В Ленгере в большинстве районов такая ещё и с песком
Присылайте видео. Одно видео - не показатель. Массовые видеодоказательства - сделают дело!
Район парка Победы -пятая кривая
Итого 3 квартала. Разброс большой.
Заменили трубы-это хорошо. Я уверен, через пару дней все будет ок.
А так у всех в городе вода хорошая.