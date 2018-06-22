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Вода из новой трубы республиканского значения
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danilov 22 Июня 2018 в 20:42:48
2 кривая, район парка Победы

Комментарии, по рейтингу, по дате
  jovian_sky 22.06.2018 в 21:01:10   # 682496
Вроде по новым трубам сначала всегда так.
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  Даун 22.06.2018 в 21:14:54   # 682499
Не лень же снять фигню, не постоянно же такая вода
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  Пришелец 22.06.2018 в 21:28:23   # 682500
В Ленгере в большинстве районов такая ещё и с песком
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  alpha_portal 22.06.2018 в 21:57:05   # 682511
Цитата: Пришелец от 22.06.2018 21:28:23
В Ленгере в большинстве районов такая ещё и с песком

Присылайте видео. Одно видео - не показатель. Массовые видеодоказательства - сделают дело!
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  Сила 22.06.2018 в 22:00:39   # 682512
похоже на пельменный бульон
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  ss720 22.06.2018 в 22:37:28   # 682515
Вторая кривая - Халтурина
Район парка Победы -пятая кривая
Итого 3 квартала. Разброс большой.
Заменили трубы-это хорошо. Я уверен, через пару дней все будет ок.
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  Маке0912 22.06.2018 в 22:52:35   # 682517
Да несколько дней потерпите
А так у всех в городе вода хорошая.

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  Софруджу 22.06.2018 в 23:12:41   # 682520
А как приятно, что есть ещё в Чимкенте люди, оперирующие такими понятиями как 2 и 5 кривая. А то ведь понаехали, ничего про Чимкент не знают
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