Сказ о том как от Ерлы девушка убежала или ЧЕЛОВЕК-МУХ



Если та девушка дословно, слово в слово сказала,она далеко не глупая. И ещё неизвестно кому повезло.

Девушкам свадебное платье за косарь,фотик за два цервонца нужны потому что так надо. Это ее последний шанс использовать эту возможность (маркантильность тут ваще не причем).



А бойцам нужны "лагерты". Другие ношу не потянут.

А по сути она дело говорила (откуда вот этот синдром супермена?)