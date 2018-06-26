Сказ о том как от Ерлы девушка убежала или ЧЕЛОВЕК-МУХ

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Yerla 25 Июня 2018 в 19:57:23
И как то в один вечер .. хотя нее .. это уже был самый что нинаесть ночер .. ему заявляют:
Далее «Д» - Девушка, «Е» - Ерла
«Д» - Ерла, ты иб*нутый .. меня задолбал твой иб*нутый взгляд на жысть. Как же ты не понимаешь, что для бабы важно чтобы у нее был «нормальный» мужик.
«Е» - В смысле «нормальный» .. что не так?
«Д» - Да б*я все нитак ! Тебе не стыдно что тебе уже 35, ты директор компании и ездишь на своем сран*м красном мерине, дерешься с придурками , судишься со всеми .. Вместо того чтобы просто работать, делать свое дело, и если для дела нужно дать взятку, то дать ее. Нет ты споришь со всеми, доказываешь свое .. и в итоге все равно про*бываешь и платишь, проще же делать как все, не вы*бываясь .. и был бы нормальным мужиком .. скопил бы денег, купил бы себе нормальную машину, два раза в год ездили бы вместе отдыхать за границу. Я баба, мне нужна стабильность и нормальный мужик.
«Е» - Мдя, ты это так рассердилась из за платья и фотографа?
«Д» - Б*яяя!!! ДААА причем сейчас это платье и фотограф !!! Я тебе в общем говорю. Если ты хочешь чтобы мы были вместе, тебе нужно менять ценности .. Я для тебя должна быть центром .. Я и наш возможный будущий ребенок .. Пойми, тебе нужно зарабатывать больше .. быть гибким .. тратить меньше на ерунду .. как деньги так и время .. ведь ты же всегда знаешь когда дело проигрышное и все равно тратишь на это деньги и свое время .. а ведь на деньги потраченные на адвокатов ты бы мог спокойно купить мне как ты высказался «сранное» платье, купить путевку в сраный заграница .. заплатить педику фотографу т.д. .. а время потраченное впустую мог бы потрать на работу или ключевого заказчика или выехать в ту же командировку чтобы договорится .. дать взятку нужному человеку чтобы все прошло хорошо.
«Е» - Да детка, ты наверн права. Мужик/зарабатыватель из меня неважный. Уж очень у меня развито это чувство справедливости, ну не можу Я пройти мимо ох*евшего говна.
«Д» - Вот-вот .. ты сраная муха которая видит вокруг только говно .. а Я пчелка/бабочка вижу только цветы/хорошее. Перестань быть мухой. Давай будем вместе бабочками.
В общем как Вы полагаете, нихрена не вышло у Ерлы быть бабочкой. :0) Сорвался снова, не смог пройти мимо очередных пид*ров .. кароч расстались они.
Ну а Ерла взгрустнул маленьк .. как никак красивая была девушка .. красивая и горячая .. плеснул в стакан доброго вискаря, закинул туда парочку листиков подорожника для душевной ранки .. прибухнул вечерком .. и под утро хорошенько перекусив, прыгнул в свой красный мерин и отправился на встречу к приключениям.
Следите за дальнейшими происками Ерлы (теперь его уже можно называть «человек-муха» )на страницах титуса :0)
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ерла, не совершай необдуманных основанных на эмоциях поступков. Перетерпи. Та кто тебе нужна будет тебе дана.
40 лет. 2 сына. Счастлив.
Но слышал, что в семьях таких гаишников много проблем: болезни, смерти, разрывы отношений и непонимание. А ты стараешься придерживаться пацанских правил, веришь в высшую справедливость и все у тебя более-менее тип-топ. В погоне за деньгами или борьбе с уродами можно потратить жизнь, а рядом те, кому ты нужен. Поэтому живи-не спеши, "и мимо проплывет труп твоего врага", как говорит восточная мудрость.
MишаМашкевич 26.06.2018 в 00:11:32 # 682733
Девушкам свадебное платье за косарь,фотик за два цервонца нужны потому что так надо. Это ее последний шанс использовать эту возможность (маркантильность тут ваще не причем).
А бойцам нужны "лагерты". Другие ношу не потянут.
А по сути она дело говорила (откуда вот этот синдром супермена?)
Эта красавица если сейчас такие зифира выписывает, то уж после свадьбы вообще жизни не даст, так что брат всё правильно.
Тридцать пять!
Да ты бро сейчас в лучем своём возрасте!
Молод, свободен, опытен, такие красавицы сейчас за тобой табунами бегать будут.
Не спеши новой обзаводиться, поживи годик без каких либо обязательств, кайфуй, знакомься, опять кайфуй, когда встретишь свою - узнаешь её.
В жене главное что бы вы были за одно, если жена поддерживает - горы свернёшь, если жЫлы тянет угробишь жизнь свою.
Цитата: MишаМашкевич от 26.06.2018 00:11:32
Если та девушка дословно, слово в слово сказала,она далеко не глупая. И ещё неизвестно кому повезло.
Девушкам свадебное платье за косарь,фотик за два цервонца нужны потому что так надо. Это ее последний шанс использовать эту возможность (маркантильность тут ваще не причем).
А бойцам нужны "лагерты". Другие ношу не потянут.
А по сути она дело говорила (откуда вот этот синдром супермена?)
Если та девушка дословно, слово в слово сказала,она далеко не глупая. И ещё неизвестно кому повезло.
Девушкам свадебное платье за косарь,фотик за два цервонца нужны потому что так надо. Это ее последний шанс использовать эту возможность (маркантильность тут ваще не причем).
А бойцам нужны "лагерты". Другие ношу не потянут.
А по сути она дело говорила (откуда вот этот синдром супермена?)
Вот в этом вся женская суть!
Да это тебе со мной повезло!
Сначала намекает, потом просит, затем требует, после приказывает.
Ну не можете вы делить, а уж тем более уступать пространство.
Вам все нужно постепенно взять под свой контроль.
Уступаешь в одном, сразу расценивается как победа и начинаются дальнейшие планы как отжать ещё чего нибудь.
Ты где был?
А с кем ты был?
А что так поздно?
Ты почему не отвечал на телефонный звонок, я тебе 1000500 раз звонила?!
Мне тот-то не нравится!
А что так мало денег дал?
А у соседа машина лучше чем у нас... и так до бесконечности.
А у мужика есть уже мама, второй ему не нужно, ему жена нужна, супруга.
Не нужны бойцам «Лагерты», им очаг нужен, что бы приехав домой тебя встретили как самого дорогого, что бы дом был как родная гавань где можно укрыться и отдохнуть.
Если супруга восхищается тобой,, поддерживает особенно в сложные моменты, когда ты «битый», не поучает как надо (ей то с бабский колокольни все ясно и виднее), то мужик не перестаёт верить в себя, остаётся альфой и завтра вдвойне отплатит, сам, даже намекать не нужно.
А если ты считаешь, что лучше его знаешь как надо, и от чего ему будет лучше, навязываешь все это в поучительной манере, то рано или поздно он перестанет верить в себя, перестанет быть самцом, станет чем-то наподобе «ОНО», а потом и вовсе или сломается, или найдёт себе ту, для которой он мужик, самец, альфа и счастливой сделает её.