ФОТки от Ерлы :0) - ЧАСТЬ - 2

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Yerla 25 Июня 2018 в 23:24:08
Ну два фото каментить даже не нужно, и так понятно что Боровое. А дальше фото нескольких месторождений черного золота :0) в Мангистауской и Кызылординской областях.
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Люблю промышленные объекты, здания и т.д. почему то не люблю фотографировать людей :0) ну если только красивых девушек ...
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