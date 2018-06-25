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ФОТки от Ерлы :0) - ЧАСТЬ - 2
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Yerla 25 Июня 2018 в 23:24:08
Выкладываю очередные фотографии .. Как и обещал кратко комментирую ..

Ну два фото каментить даже не нужно, и так понятно что Боровое. А дальше фото нескольких месторождений черного золота :0) в Мангистауской и Кызылординской областях.


973x480
(603,03 Кб)

993x559
(721,27 Кб)

1024x576
(74,64 Кб)

676x1024
(75,51 Кб)

1024x285
(119,13 Кб)

1024x421
(240,69 Кб)

1024x528
(287,53 Кб)

1024x488
(281,75 Кб)

1024x324
(179,38 Кб)

1024x482
(316,7 Кб)

1024x295
(165,82 Кб)


Люблю промышленные объекты, здания и т.д. почему то не люблю фотографировать людей :0) ну если только красивых девушек ...
Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 25.06.2018 в 23:46:54   # 682730
постная хуйня
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  Лысый 25.06.2018 в 23:52:08   # 682732
Кеды, как там у вас, латиносов на фонарных столбах ещё не вешают?
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  ЛиКа 26.06.2018 в 00:14:01   # 682734
Красиво
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  ЛиКа 26.06.2018 в 00:15:40   # 682735
Хочу профессиональный фотоаппарат, но, не могу решиться на покупку,боюсь времени не хватит
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  газовик 26.06.2018 в 01:28:44   # 682741
действительно хуйня и рассказ тоже хуйня
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  газовик 26.06.2018 в 01:30:06   # 682742
и кому нравиться дебилы
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