О том как Ерла в магаз за хлебом сходил

То есть, по вашим словам, к формированию нормального Гражданского общества можно не идти?))Уровень гражданского общества Европы она сама по себе придёт эдак через лет 50-100?Надо этим процессом всегда надо работать, я считаю, и постепенно (они же пришли к этому, с системы быдла к цивилизации) у нас повысится гражданское самосознание, воспитание. Это долгий процесс. Один из шагов процесса описана выше