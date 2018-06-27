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О том как Ерла в магаз за хлебом сходил
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Yerla 27 Июня 2018 в 12:56:24
Сел как то Ерла с утреца шай пить, хоба а хлеба та дома нет. Надел он свои шорты .. путболку и кросы и пошел в ближайший магаз. Кинул в телегу хлеба и еще чего-то и пошел к кассе. Пробивают Ерле чек а сумма почему то в полтора раза больше, нежели он рассчитывал. Шо за «Х» подумал Ерла и говорит кассиру: блин, у меня не хватает тут, в ценнике в магазе у Вас одна цена, а в чеке больше. Давайте уберем из покупок вот это. Кассир недовольно начинает бубнить типа: ходют тут всякие нищеброды, задолбали мля .. ну и начинает кого то искать и звать .. так как сама не может отменить покупку. Ну а Ерла говорит: Вы бы штоль извинились, этож вина магаза что неправильные ценники висят .. а Вы наоборот бубните что-то себе под нос. Кассиру это не понравилось и далее диалог:
«К» - кассир, «Е» - Ерла
«К» - Ты бы это самое, не умничал тут. А то задолбали умники такие как ты, иди вон работай лучше, шляется тут в будний день сутра в магазе, пока другие на работе.
«Е» - Ну писец мля, у Вас что нет эдаких мини курсов перед тем как на работу выходить, где рассказывают о простейших законах в области торговли?
«К» - Я ща охрану позову! Умник хренов !
«Е» - Да хоть 10 охранников.
Охрану позвали :0) не 10 как просил Ерла, а всего лишь троих .. тем менее этим троим удалось уговорить Ерлу не вы*бываться а свалить и не мешать работать кассирам. Мдя, подумал Ерла, тут нужно заходить сверху, эти ребята не понимают так. И зашел, накатал письмо руководству магаза, где все подробно расписал, запросил видео с камер наблюдения, пригрозил о том что если не получится разрешить это дело мирным путем, Ерле придется подключать юристов.



Руководство магазина оказалось вполне адекватным и почти сразу связались с Ерлой. Пригласили к себе, вызвали всех участников инцидента и позволили Ерле в течении почти получаса почитать им лекцию о том как нельзя себя вести с покупателями. О том что нужно быть добрее и если не прав то признать ошибку и извиниться. Ведь частенько можно наблюдать старушек и старичков которые считают каждую копейку, и когда на кассе у них не хватает нескольких тенге, они смущаются .. переживают .. им приходится оставлять на кассе ту же пачку макарон .. а тут еще и Вы – кассиры пизд*ки/грубияны .. Не хорошо это .. Ну а охрана - вы всего лишь сраные ***** .. нельзя себя вести так словно Вы есть закон. В общем объяснил все и попросил впредь вести себя хорошо. Ребята вроде все поняли и извинились, ну и пообещали что больше так не будут.

п/с
и забыл добавить .. Ерле вернули разницу цены в чеке и в цене указанную на ценнике в магазине ..
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  Deamos89 27.06.2018 в 13:06:18   # 682965
красава
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  Xrustalka 27.06.2018 в 13:12:01   # 682968
Норм)
Стори от автора, суда по по тому, кто принес пост?)
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  Zoggyla 27.06.2018 в 13:12:16   # 682969
Извините, Ерла, но будь я бженщиной ( свят, свят), я бы за вас замуж не пошла бы . Ну и хочу поинтересоваться - каково это, вести разъяснительную работу в массы? Там где упущены года воспитания- дело это бесполезное и, даже- вредное! Ибо никакого положительного эффекта в мозгах этих особей не вызовет, а затаенную злобу - вполне.
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  Лысый 27.06.2018 в 13:35:14   # 682976
У Ерлы дохуя свободного времени, и сутяжная суть (извините за тавтологию) характера.
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  titus 27.06.2018 в 13:35:41   # 682977
Вроде неадекват был какой-то этот Ерла, а писать стал и фото выкладывать, оказывается толковый парень Молодец , в следующий раз каждый из участников лишний раз подумает стоит ли грубить людям, почему-то мне кажется что поведение в корне изменится.
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  roden 27.06.2018 в 13:37:10   # 682978
Цитата: Zoggyla от 27.06.2018 13:12:16
Извините, Ерла, но будь я бженщиной ( свят, свят), я бы за вас замуж не пошла бы . Ну и хочу поинтересоваться - каково это, вести разъяснительную работу в массы? Там где упущены года воспитания- дело это бесполезное и, даже- вредное! Ибо никакого положительного эффекта в мозгах этих особей не вызовет, а затаенную злобу - вполне.


То есть, по вашим словам, к формированию нормального Гражданского общества можно не идти?))
Уровень гражданского общества Европы она сама по себе придёт эдак через лет 50-100?
Надо этим процессом всегда надо работать, я считаю, и постепенно (они же пришли к этому, с системы быдла к цивилизации) у нас повысится гражданское самосознание, воспитание. Это долгий процесс. Один из шагов процесса описана выше
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  Xrustalka 27.06.2018 в 13:57:38   # 682981
Цитата: roden от 27.06.2018 13:37:10
То есть, по вашим словам, к формированию нормального Гражданского общества можно не идти?))
Уровень гражданского общества Европы она сама по себе придёт эдак через лет 50-100?
Надо этим процессом всегда надо работать, я считаю, и постепенно (они же пришли к этому, с системы быдла к цивилизации) у нас повысится гражданское самосознание, воспитание. Это долгий процесс. Один из шагов процесса описана выше

Согласна.
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  Yerla 27.06.2018 в 13:58:16   # 682982
Цитата: Лысый от 27.06.2018 13:35:14
У Ерлы дохуя свободного времени, и сутяжная суть (извините за тавтологию) характера.

угу .. сутяжный синдром .. говорят лечится .. .. а времени .. хз .. времени как у всех мало .. работать нужно .. ходить с бабой в кино .. бухать .. с удовольствием потратил бы все время что затратил на "хрень" на что-то более приятное .. нежели на общение с *****
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  Yerla 27.06.2018 в 14:04:05   # 682984
Цитата: titus от 27.06.2018 13:35:41
Вроде неадекват был какой-то этот Ерла, а писать стал и фото выкладывать, оказывается толковый парень Молодец , в следующий раз каждый из участников лишний раз подумает стоит ли грубить людям, почему-то мне кажется что поведение в корне изменится.


извиняйте уважаемые "Титусяне" если пишу грубо и "неадекватно" .. .. этож мое эдакое "амплуа" .. аля "неадЫкват" .. за стиль писанины и грамматические ошибки тоже шибко не ругайте .. по работе порядком надоела вся эта грамотная переписка ..
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  Yerla 27.06.2018 в 14:05:36   # 682985
Цитата: Xrustalka от 27.06.2018 13:12:01
Норм)
Стори от автора, суда по по тому, кто принес пост?)


угу .. стори от автора, эспэшили фор Титус ..
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  Manitu 27.06.2018 в 14:29:32   # 682993
Цитата: Zoggyla от 27.06.2018 13:12:16
Извините, Ерла, но будь я бженщиной ( свят, свят), я бы за вас замуж не пошла бы . Ну и хочу поинтересоваться - каково это, вести разъяснительную работу в массы? Там где упущены года воспитания- дело это бесполезное и, даже- вредное! Ибо никакого положительного эффекта в мозгах этих особей не вызовет, а затаенную злобу - вполне.

Представьте ситуацию, когда такая особь попадает, ну допустим в любое цивилизованное европейское государство. Она ещё в аэропорту станет вполне адекватной и цивилизованной личностью. И хамство пропадёт как по мановению волшебной палочки. Ну или представьте какого нибудь чиновничка из маленького Мухосранска. У себя в городишке он король. Ездит непристёгнутый и под знак. Хамит подчинённым, бросает мусор где попало. Потомучто он каждый день шашлычит с прокурором и акимом. И остановить его некому. А попал в большой город, где нет влиятельных друзей и опа! Вполне добропорядочный гражданин получается. Всё зависит не от самих этих самых особей, а от среды их обитания. А такие как Ерла и формируют эту самую среду своей нетерпимостью к подобным вещам. Побольше было бы Ерл, поменьше было бы таких кассиров.
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  Zoggyla 27.06.2018 в 14:39:17   # 682994
Ой, блин! Инженеры человеческих душ проснулись. Ложка хороша к обеду. Понимаю ваше нетерпение, но горбатого только могила исправит. Ну а все вами описанное называется одним словом - лицемерие. Здесь он ( тот же охранник) ведет себя как подобает в этой среде, а там вдруг происходит трансформация сознания? Возможно. Только получается тогда. что мы сами этого заслужили.
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  Manitu 27.06.2018 в 15:19:23   # 683006
Цитата: Zoggyla от 27.06.2018 14:39:17
Ой, блин! Инженеры человеческих душ проснулись. Ложка хороша к обеду. Понимаю ваше нетерпение, но горбатого только могила исправит. Ну а все вами описанное называется одним словом - лицемерие. Здесь он ( тот же охранник) ведет себя как подобает в этой среде, а там вдруг происходит трансформация сознания? Возможно. Только получается тогда. что мы сами этого заслужили.

В какой то мере да, заслужили. Своим молчанием и не желанием связываться с быдлом. В нас плюнули, мы утёрлись и пошли дальше. Сами поощеряем хамство, а потом жалуемся, что всё плохо и ничего сделать нельзя.
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  Лысый 27.06.2018 в 15:41:30   # 683011
Quote:
угу .. сутяжный синдром .. говорят лечится .. .. а времени .. хз .. времени как у всех мало .. работать нужно .. ходить с бабой в кино .. бухать .. с удовольствием потратил бы все время что затратил на "хрень" на что-то более приятное .. нежели на общение с *****


Попробуйте завязать с работой, бабой и бухлом, свободного времени появится уйма.
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  Manitu 27.06.2018 в 17:01:07   # 683018
Цитата: Лысый от 27.06.2018 13:35:14
У Ерлы дохуя свободного времени, и сутяжная суть (извините за тавтологию) характера.

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя -
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

А.С. Пушкин
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  jumanjiqz 27.06.2018 в 17:12:28   # 683021
Почему наименование товаров замазал? И что это и еще чего-то за 1600? Водяра что-ле?

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