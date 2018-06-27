О том как Ерла в магаз за хлебом сходил

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Yerla 27 Июня 2018 в 12:56:24
«К» - кассир, «Е» - Ерла
«К» - Ты бы это самое, не умничал тут. А то задолбали умники такие как ты, иди вон работай лучше, шляется тут в будний день сутра в магазе, пока другие на работе.
«Е» - Ну писец мля, у Вас что нет эдаких мини курсов перед тем как на работу выходить, где рассказывают о простейших законах в области торговли?
«К» - Я ща охрану позову! Умник хренов !
«Е» - Да хоть 10 охранников.
Охрану позвали :0) не 10 как просил Ерла, а всего лишь троих .. тем менее этим троим удалось уговорить Ерлу не вы*бываться а свалить и не мешать работать кассирам. Мдя, подумал Ерла, тут нужно заходить сверху, эти ребята не понимают так. И зашел, накатал письмо руководству магаза, где все подробно расписал, запросил видео с камер наблюдения, пригрозил о том что если не получится разрешить это дело мирным путем, Ерле придется подключать юристов.
Руководство магазина оказалось вполне адекватным и почти сразу связались с Ерлой. Пригласили к себе, вызвали всех участников инцидента и позволили Ерле в течении почти получаса почитать им лекцию о том как нельзя себя вести с покупателями. О том что нужно быть добрее и если не прав то признать ошибку и извиниться. Ведь частенько можно наблюдать старушек и старичков которые считают каждую копейку, и когда на кассе у них не хватает нескольких тенге, они смущаются .. переживают .. им приходится оставлять на кассе ту же пачку макарон .. а тут еще и Вы – кассиры пизд*ки/грубияны .. Не хорошо это .. Ну а охрана - вы всего лишь сраные ***** .. нельзя себя вести так словно Вы есть закон. В общем объяснил все и попросил впредь вести себя хорошо. Ребята вроде все поняли и извинились, ну и пообещали что больше так не будут.
п/с
и забыл добавить .. Ерле вернули разницу цены в чеке и в цене указанную на ценнике в магазине ..
Комментарии, по рейтингу, по дате
Стори от автора, суда по по тому, кто принес пост?)
Цитата: Zoggyla от 27.06.2018 13:12:16
Извините, Ерла, но будь я бженщиной ( свят, свят), я бы за вас замуж не пошла бы . Ну и хочу поинтересоваться - каково это, вести разъяснительную работу в массы? Там где упущены года воспитания- дело это бесполезное и, даже- вредное! Ибо никакого положительного эффекта в мозгах этих особей не вызовет, а затаенную злобу - вполне.
Извините, Ерла, но будь я бженщиной ( свят, свят), я бы за вас замуж не пошла бы . Ну и хочу поинтересоваться - каково это, вести разъяснительную работу в массы? Там где упущены года воспитания- дело это бесполезное и, даже- вредное! Ибо никакого положительного эффекта в мозгах этих особей не вызовет, а затаенную злобу - вполне.
То есть, по вашим словам, к формированию нормального Гражданского общества можно не идти?))
Уровень гражданского общества Европы она сама по себе придёт эдак через лет 50-100?
Надо этим процессом всегда надо работать, я считаю, и постепенно (они же пришли к этому, с системы быдла к цивилизации) у нас повысится гражданское самосознание, воспитание. Это долгий процесс. Один из шагов процесса описана выше
Цитата: roden от 27.06.2018 13:37:10
То есть, по вашим словам, к формированию нормального Гражданского общества можно не идти?))
Уровень гражданского общества Европы она сама по себе придёт эдак через лет 50-100?
Надо этим процессом всегда надо работать, я считаю, и постепенно (они же пришли к этому, с системы быдла к цивилизации) у нас повысится гражданское самосознание, воспитание. Это долгий процесс. Один из шагов процесса описана выше
То есть, по вашим словам, к формированию нормального Гражданского общества можно не идти?))
Уровень гражданского общества Европы она сама по себе придёт эдак через лет 50-100?
Надо этим процессом всегда надо работать, я считаю, и постепенно (они же пришли к этому, с системы быдла к цивилизации) у нас повысится гражданское самосознание, воспитание. Это долгий процесс. Один из шагов процесса описана выше
Согласна.
Цитата: Лысый от 27.06.2018 13:35:14
У Ерлы дохуя свободного времени, и сутяжная суть (извините за тавтологию) характера.
У Ерлы дохуя свободного времени, и сутяжная суть (извините за тавтологию) характера.
угу .. сутяжный синдром .. говорят лечится .. .. а времени .. хз .. времени как у всех мало .. работать нужно .. ходить с бабой в кино .. бухать .. с удовольствием потратил бы все время что затратил на "хрень" на что-то более приятное .. нежели на общение с *****
Цитата: titus от 27.06.2018 13:35:41
Вроде неадекват был какой-то этот Ерла, а писать стал и фото выкладывать, оказывается толковый парень Молодец , в следующий раз каждый из участников лишний раз подумает стоит ли грубить людям, почему-то мне кажется что поведение в корне изменится.
Вроде неадекват был какой-то этот Ерла, а писать стал и фото выкладывать, оказывается толковый парень Молодец , в следующий раз каждый из участников лишний раз подумает стоит ли грубить людям, почему-то мне кажется что поведение в корне изменится.
извиняйте уважаемые "Титусяне" если пишу грубо и "неадекватно" .. .. этож мое эдакое "амплуа" .. аля "неадЫкват" .. за стиль писанины и грамматические ошибки тоже шибко не ругайте .. по работе порядком надоела вся эта грамотная переписка ..
Цитата: Xrustalka от 27.06.2018 13:12:01
Норм)
Стори от автора, суда по по тому, кто принес пост?)
Норм)
Стори от автора, суда по по тому, кто принес пост?)
угу .. стори от автора, эспэшили фор Титус ..
Цитата: Zoggyla от 27.06.2018 13:12:16
Извините, Ерла, но будь я бженщиной ( свят, свят), я бы за вас замуж не пошла бы . Ну и хочу поинтересоваться - каково это, вести разъяснительную работу в массы? Там где упущены года воспитания- дело это бесполезное и, даже- вредное! Ибо никакого положительного эффекта в мозгах этих особей не вызовет, а затаенную злобу - вполне.
Извините, Ерла, но будь я бженщиной ( свят, свят), я бы за вас замуж не пошла бы . Ну и хочу поинтересоваться - каково это, вести разъяснительную работу в массы? Там где упущены года воспитания- дело это бесполезное и, даже- вредное! Ибо никакого положительного эффекта в мозгах этих особей не вызовет, а затаенную злобу - вполне.
Представьте ситуацию, когда такая особь попадает, ну допустим в любое цивилизованное европейское государство. Она ещё в аэропорту станет вполне адекватной и цивилизованной личностью. И хамство пропадёт как по мановению волшебной палочки. Ну или представьте какого нибудь чиновничка из маленького Мухосранска. У себя в городишке он король. Ездит непристёгнутый и под знак. Хамит подчинённым, бросает мусор где попало. Потомучто он каждый день шашлычит с прокурором и акимом. И остановить его некому. А попал в большой город, где нет влиятельных друзей и опа! Вполне добропорядочный гражданин получается. Всё зависит не от самих этих самых особей, а от среды их обитания. А такие как Ерла и формируют эту самую среду своей нетерпимостью к подобным вещам. Побольше было бы Ерл, поменьше было бы таких кассиров.
Цитата: Zoggyla от 27.06.2018 14:39:17
Ой, блин! Инженеры человеческих душ проснулись. Ложка хороша к обеду. Понимаю ваше нетерпение, но горбатого только могила исправит. Ну а все вами описанное называется одним словом - лицемерие. Здесь он ( тот же охранник) ведет себя как подобает в этой среде, а там вдруг происходит трансформация сознания? Возможно. Только получается тогда. что мы сами этого заслужили.
Ой, блин! Инженеры человеческих душ проснулись. Ложка хороша к обеду. Понимаю ваше нетерпение, но горбатого только могила исправит. Ну а все вами описанное называется одним словом - лицемерие. Здесь он ( тот же охранник) ведет себя как подобает в этой среде, а там вдруг происходит трансформация сознания? Возможно. Только получается тогда. что мы сами этого заслужили.
В какой то мере да, заслужили. Своим молчанием и не желанием связываться с быдлом. В нас плюнули, мы утёрлись и пошли дальше. Сами поощеряем хамство, а потом жалуемся, что всё плохо и ничего сделать нельзя.
угу .. сутяжный синдром .. говорят лечится .. .. а времени .. хз .. времени как у всех мало .. работать нужно .. ходить с бабой в кино .. бухать .. с удовольствием потратил бы все время что затратил на "хрень" на что-то более приятное .. нежели на общение с *****
Попробуйте завязать с работой, бабой и бухлом, свободного времени появится уйма.
Цитата: Лысый от 27.06.2018 13:35:14
У Ерлы дохуя свободного времени, и сутяжная суть (извините за тавтологию) характера.
У Ерлы дохуя свободного времени, и сутяжная суть (извините за тавтологию) характера.
Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя -
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
А.С. Пушкин