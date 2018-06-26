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Что за отметка на купюре?
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danilov 26 Июня 2018 в 16:54:06
Нигде не принимают

Комментарии, по рейтингу, по дате
  DuMoH 26.06.2018 в 17:01:11   # 682840
в банке должны принять...
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  Skype 26.06.2018 в 17:11:35   # 682841
хотят отжать 10%, я с таким сталкивался, есть правила нацбанка по обмену наличной валюты и там четко все прописано, какие принимать а какие нет.
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  monarch 26.06.2018 в 17:17:11   # 682842
В Эмиратах подобное ставят, все норм. Просто хотят по меньшему курсу принять. В РФ за каждый сгиб и потертость мозг выносят. Держите для "заграницы", они там всеядные.
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  Гопник 26.06.2018 в 17:18:22   # 682843
Салам всем пацанам и классным деффчонкам!

Это штампик не представляет опасности...

Скорее всего, братуха, это штампик одного из обменных пунктов, находящимся на африканском континенте .

Обычно если купюра попадает куда-то заграницу из США , то надолго в этой загранице и остается.

Так как среди африканских местных аборигенов мало грамотных людей, способных отличить настоящий ли доллар (или другая валюта) перед ним или поддельный, то штампик обменного пункта "говорит" местным жителям - "братан, я проверил эту купюру, с ней все о*кей" .

Понятно, что подобный штампик подделать легче легкого... но это в просвещенном мире, а не в Африке.

Говорят, что более 20% купюр помечены такими штампусиками...
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  едридмадрид 26.06.2018 в 17:26:59   # 682845
Цитата: Гопник от 26.06.2018 17:18:22
Салам всем пацанам и классным деффчонкам!

Это штампик не представляет опасности...

Скорее всего, братуха, это штампик одного из обменных пунктов, находящимся на африканском континенте .

Обычно если купюра попадает куда-то заграницу из США , то надолго в этой загранице и остается.

Так как среди африканских местных аборигенов мало грамотных людей, способных отличить настоящий ли доллар (или другая валюта) перед ним или поддельный, то штампик обменного пункта "говорит" местным жителям - "братан, я проверил эту купюру, с ней все о*кей" .

Понятно, что подобный штампик подделать легче легкого... но это в просвещенном мире, а не в Африке.

Говорят, что более 20% купюр помечены такими штампусиками...



я так понимаю у тебя копипост ( типа от себя )

ну а так это пишется в оригинале ответа на впорос в одном из форумов

" Небольшое уточнение.

Это штампик скорее не банков, а обменных пунктов.

Большинство из них происходят из Африки.

Обычно если купюра попадает куда-то заграницу из америки, то надолго в этой загранице и остается.

Так как среди африканских местных жытелей мало грамотных людей , способных отличить настоющий ли гринбек перед ним или поддельный, то штампик обменного пункта кагбы говорит местным жытелям - братан, я проверил эту купюру, с ней все окей.

Понятно, что подобный штампик подделать легче легкого.....но в просвещенном мире, а не в африке.

Говорят, что более 20% купюр помечены такими штампусиками, странно, что оно попалось впервые."

ПЕРВОИСТОЧНИК https://forum.alpari.com/index.php?/topic/54935-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-100-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%8E%D1%80%D0%B5/
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  Aлекс 26.06.2018 в 17:27:09   # 682846
Цитата: DuMoH от 26.06.2018 17:01:11
в банке должны принять...

если есть мультивалютная карта, то можно просто ею пополнить счет в банкомате
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  2030 26.06.2018 в 17:28:52   # 682847
буржуйская развлекуха это

https://www.wheresgeorge.com/
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  едридмадрид 26.06.2018 в 17:29:58   # 682848
Цитата: Aлекс от 26.06.2018 17:27:09
Цитата: DuMoH от 26.06.2018 17:01:11
в банке должны принять...

если есть мультивалютная карта, то можно просто ею пополнить счет в банкомате


так вот что касается банков и обменников

на форуме( финансовых) поднимались такие вопросы

вот к примеру

" Райхан
03.06.2018 В 18:08
А почему банки и обменные пункты не принимают доллары с печатями? У меня 200 долларов, привезла с собой из Турции."
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  едридмадрид 26.06.2018 в 17:31:34   # 682849
ответ

" Info
04.06.2018 В 20:27
Здравствуйте, Райхан. Законом установленных правил обмена иностранной валюты в Казахстане нет, поэтому каждый обменный пункт и банк уполномочены самостоятельно для себя устанавливать правила обмена иностранных валют. И любые поврежденные купюры, имеющие какие-либо отклонения от идеала, для них — это повод не принимать купюры. Им легче работать с идеально новыми, незапачканными, свежими купюрами иностранной валюты. Обменять доллары с печатями можете у нас. Для подробной информации свяжитесь с нами. "
( последние два предложения - это я так понимаю реклама , типа Райхан не могла поменять , адело в Астане-Алмаате происходит , но а мы по выгодному курсу поменяем )
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  Гопник 26.06.2018 в 17:35:54   # 682850
едридмадрид 26.06.2018 в 17:26:59 # 682845

Quote:
я так понимаю у тебя копипост ( типа от себя )


Братуха, ты наверное не совсем здоровый...

Человек задал вопрос, и в моём сообщении получил ответ...

А у тебя по ходу, на этом сайте самоутверждение какое то...

Ну, если тебе так легче живется, то цензурь и дальше...

Или жаба задушила, что ты не первый нашёл...
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  ЛиКа 26.06.2018 в 17:47:23   # 682855
ул Некрасова - 2, или 4, НацБанк, до 13-00 пн-пт, обратитесь туда. со строны стеллы парка Абая
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  едридмадрид 26.06.2018 в 17:49:42   # 682856
Цитата: Гопник от 26.06.2018 17:35:54
едридмадрид 26.06.2018 в 17:26:59 # 682845

Quote:
я так понимаю у тебя копипост ( типа от себя )


Братуха, ты наверное не совсем здоровый...

Человек задал вопрос, и в моём сообщении получил ответ...

А у тебя по ходу, на этом сайте самоутверждение какое то...

Ну, если тебе так легче живется, то цензурь и дальше...

Или жаба задушила, что ты не первый нашёл...


просто признайся что лохонулся)),
типа за умника хотел проканать , фули -погремушкой - пустышкой оказался,

мне как сотруднику очень легко ( года службы) увидеть когда человек сам пытается что то пересказать , а когда решил на дешевых понтах подняться

и замены слов из ОРИГИНАЛА коммента ( с жытылей на твои аборигенов , и вставлений типа братуха и так далее по тексту

короче ОБЛОМ тебе , кто там за ником ГОПНИК , тусануть чужые слова чтоб типа умняк скорчить не проконала
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  едридмадрид 26.06.2018 в 17:51:25   # 682858
Цитата: ЛиКа от 26.06.2018 17:47:23
ул Некрасова - 2, или 4, НацБанк, до 13-00 пн-пт, обратитесь туда. со строны стеллы парка Абая


НАЦБАНК не работает с частными физическими лицами , он валюту не принимают от них и не продают им ,

зря только сходит , пусть попробует по банковским обменникам пробежаться
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  Гопник 26.06.2018 в 18:01:28   # 682863
едридмадрид 26.06.2018 в 17:49:42 # 682856 -

Ну, не переживай ты так...

Ну, лоханулся... Ну и что?

За то человеку, раньше тебя, на вопрос ответил...

А ты тут гнилые разборки устраиваешь...

Точно тебя жаба душит...
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  едридмадрид 26.06.2018 в 18:13:33   # 682866
Цитата: Гопник от 26.06.2018 18:01:28
едридмадрид 26.06.2018 в 17:49:42 # 682856 -

Ну, не переживай ты так...

Ну, лоханулся... Ну и что?

За то человеку, раньше тебя, на вопрос ответил...

А ты тут гнилые разборки устраиваешь...

Точно тебя жаба душит...


да ты булки свои раслабь )))
сейчас твои " братухи" твой фуфловый авторитет снова поднимут до следующего признания - что ты ЛОХ ( по крайне мере в этом вопросе ) а сколько тут таких случаев будет ещё , чтоб народу по ушам ездить

мля помог он про Африку и обменники в ней вспомнил ( вернее копипост - за свои типа фуфловые слова решил прокатить )

помог он, у парняги бабло не принимали - а это всё таки деньги у нас в Шымкенте (около 34 тысяч тенге ) все таки для многих это пол зарплаты

и если такой умный ГОПНИК помоги парню , сгоняй с ним поменяй купюру , и по пути ещё раз про Африканские обменные пункты вспомнишь и расскажишь как такие банкноты с печатями к нам попадают

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  едридмадрид 26.06.2018 в 18:17:27   # 682867
сука мля , и где вас таких "умных " берут , один уже имеет КОРОЛЬ КОПИПОСТОВ ( под ником СССР)

и вот ещё один нарисовался ,
мля у вас что своя единственная извилина нормально работать не может )), даже тут чужое пиздить пытаетесь
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  ЛиКа 26.06.2018 в 18:37:31   # 682868
Цитата: едридмадрид от 26.06.2018 17:51:25
Цитата: ЛиКа от 26.06.2018 17:47:23
ул Некрасова - 2, или 4, НацБанк, до 13-00 пн-пт, обратитесь туда. со строны стеллы парка Абая


НАЦБАНК не работает с частными физическими лицами , он валюту не принимают от них и не продают им ,

зря только сходит , пусть попробует по банковским обменникам пробежаться
Мы сдавали ветхие купюры туда, которые в банках отказались брать. )) Почему Вы такой агрессивный. Лето, черешня,погода - класс. Улыбнитесь миру и мир улыбнется Вам, хотя, может и не сразу)))
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  Гопник 26.06.2018 в 19:03:04   # 682872
едридмадрид 26.06.2018 в 18:13:33 # 682866

Братуха, едридмадрид, очень серьёзно беспокоит твоё психическое здоровье...

Потому, что ни один нормальный человек, не будет принимать так близко к сердцу единички и нолики, существующие где-то на сервере...

Реализовывать себя нужно в реальной жизни, а не болезненно реагировать на копипасты других людей...

Удачи в реальной жизни, мой друг!!!
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  едридмадрид 26.06.2018 в 19:11:54   # 682873
Цитата: ЛиКа от 26.06.2018 18:37:31
Цитата: едридмадрид от 26.06.2018 17:51:25
Цитата: ЛиКа от 26.06.2018 17:47:23
ул Некрасова - 2, или 4, НацБанк, до 13-00 пн-пт, обратитесь туда. со строны стеллы парка Абая


НАЦБАНК не работает с частными физическими лицами , он валюту не принимают от них и не продают им ,

зря только сходит , пусть попробует по банковским обменникам пробежаться
Мы сдавали ветхие купюры туда, которые в банках отказались брать. )) Почему Вы такой агрессивный. Лето, черешня,погода - класс. Улыбнитесь миру и мир улыбнется Вам, хотя, может и не сразу)))


МАДАМ ветхие купюру НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ

а с долларами и прочей иностранными деньгами там делать нечего ,
не вводите человека в заблуждение ,

и ещё раз на бис про черешню))
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  Проданко 26.06.2018 в 19:13:52   # 682874
Нацбанк работает с физлицами ещё как! Старые, порваные,вышедшие купюры из оборота до2020 года принимать будет.При мне даже приносили 20000 съеденную мышами( точнее то ,что осталось от нее в пакете).сказали подождать спеца по оценке состояния
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  Проданко 26.06.2018 в 19:16:56   # 682876
При выпуске коллекционных монет народу куча там треться, коллекционеры одни
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  едридмадрид 26.06.2018 в 19:18:46   # 682877
Цитата: Проданко от 26.06.2018 19:13:52
Нацбанк работает с физлицами ещё как! Старые, порваные,вышедшие купюры из оборота до2020 года принимать будет.При мне даже приносили 20000 съеденную мышами( точнее то ,что осталось от нее в пакете).сказали подождать спеца по оценке состояния


УВАЖАЕМЫЙ АУ , вы мой пост до конца прочтите

ПОВТОРЮСЬ ( КОПИЮ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС )
"НАЦБАНК не работает с частными физическими лицами,
он валюту не принимают от них и не продают им

а то что про НАЦИОНАЛЬНУЮ валюту - ту куча постановлений и правил по работе с физилицами ,
опять же НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ ,
юандестэнд?
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  едридмадрид 26.06.2018 в 19:20:22   # 682878
Цитата: Проданко от 26.06.2018 19:16:56
При выпуске коллекционных монет народу куча там треться, коллекционеры одни


и не только, у меня есть несколько золотых )) и что ?
это нормальная практика вложений в золотые и серебрянные монеты( тем более их без проблем можно вывозить , сертификат прилагается )
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  ЛиКа 26.06.2018 в 19:23:40   # 682880
Цитата: едридмадрид от 26.06.2018 19:11:54
Цитата: ЛиКа от 26.06.2018 18:37:31
Цитата: едридмадрид от 26.06.2018 17:51:25
Цитата: ЛиКа от 26.06.2018 17:47:23
ул Некрасова - 2, или 4, НацБанк, до 13-00 пн-пт, обратитесь туда. со строны стеллы парка Абая


НАЦБАНК не работает с частными физическими лицами , он валюту не принимают от них и не продают им ,

зря только сходит , пусть попробует по банковским обменникам пробежаться
Мы сдавали ветхие купюры туда, которые в банках отказались брать. )) Почему Вы такой агрессивный. Лето, черешня,погода - класс. Улыбнитесь миру и мир улыбнется Вам, хотя, может и не сразу)))


МАДАМ ветхие купюру НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ

а с долларами и прочей иностранными деньгами там делать нечего ,
не вводите человека в заблуждение ,

и ещё раз на бис про черешню))
Улыбка, Вам, к лицу. ))
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  Pole13 26.06.2018 в 19:35:27   # 682882
Гопник, блин, от вас не ожидал такой дешевой копипасты, еще и от своего имени
Как только этот пост появился, загуглил и мне выдало ответ, который вы закопипастили. Причем этот ответ может быть неверным. Нет единого мнения насчет этих печатей. Так что едренбатон не зря негодуют.
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  Гопник 26.06.2018 в 20:04:38   # 682887
Pole13 26.06.2018 в 19:35:27 # 682882

Салам всем пацанам и классным деффчонкам!

Ну, уважаемая публика, от всего сердца каюсь, что бес меня попутал...

Очень уж вопрос был интересный...

Мысли предположительные, были... От друзей, служивых из Африки...

Ну и через интернет, нашёл подтверждение...

Немного отредактировав (адаптировав) текст, запостил на нашу родную малину...

А тут едридмадрид не спит...

Абзывалки сразу начал кидать...

Ну, виноват я, виноват... И чо теперь, голову рубить будете???
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  Пермяк 26.06.2018 в 20:11:45   # 682889
Цитата: Pole13 от 26.06.2018 19:35:27
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А в чём собственно проблема то?
Что Вас так обескуражило, что Вы вот ну ни как не ожидали?
Один чел попросил информации, другой нашел её и выложил в своей манере (он всегда так делает), что тут такого то?
Если бы не гнилой, то все было бы норм, приняли к сведению и забыли через 5 минут.
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  MишаМашкевич 26.06.2018 в 20:39:46   # 682890
Едрид прав! Нацбанк не принимает валюту.
Поэтому вариант:
1. Обменник джанита по мангельдина. Комиссия ужасная.
2. Народный. 6 месяцев ждёшь результаты экспертизы.
3. Сбагрить знакомым которые выезжают за границу по текущему курсу.

Не раз попадалась. Поэтому святое правила доллара:
Не раньше 6 года,без печати,без красок, чтобы четко и ясно были видны все знаки.
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  Пермяк 26.06.2018 в 21:04:48   # 682892
Я тут смотрю гнилой вразнос пошёл, оказывается не только едритпортфель, но и Гопник его логин.
Это он так самоутверждается тут, сам накидывает, перелогинивается, потом журит себя же, причём показательно и долго, потом возражает от имени Гопника, затем опять перелогинивается и продолжает умничать, вознося гнилого и опуская Гопника, затем каится от имени Гопника и вот вам с@ки шахимат, гнилой одержал победу!
Долго же у тебя прокатывало, чудак...
лечись скорее, хотя поздно уже.
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  РусланY 26.06.2018 в 21:44:06   # 682895
Могу обменять, лечу через неделю забугор, потрачу там. В личку пиши.
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