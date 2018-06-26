Что за отметка на купюре?

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danilov 26 Июня 2018 в 16:54:06
Комментарии, по рейтингу, по дате
Это штампик не представляет опасности...
Скорее всего, братуха, это штампик одного из обменных пунктов, находящимся на африканском континенте .
Обычно если купюра попадает куда-то заграницу из США , то надолго в этой загранице и остается.
Так как среди африканских местных аборигенов мало грамотных людей, способных отличить настоящий ли доллар (или другая валюта) перед ним или поддельный, то штампик обменного пункта "говорит" местным жителям - "братан, я проверил эту купюру, с ней все о*кей" .
Понятно, что подобный штампик подделать легче легкого... но это в просвещенном мире, а не в Африке.
Говорят, что более 20% купюр помечены такими штампусиками...
едридмадрид 26.06.2018 в 17:26:59 # 682845
Цитата: Гопник от 26.06.2018 17:18:22
Салам всем пацанам и классным деффчонкам!
Это штампик не представляет опасности...
Скорее всего, братуха, это штампик одного из обменных пунктов, находящимся на африканском континенте .
Обычно если купюра попадает куда-то заграницу из США , то надолго в этой загранице и остается.
Так как среди африканских местных аборигенов мало грамотных людей, способных отличить настоящий ли доллар (или другая валюта) перед ним или поддельный, то штампик обменного пункта "говорит" местным жителям - "братан, я проверил эту купюру, с ней все о*кей" .
Понятно, что подобный штампик подделать легче легкого... но это в просвещенном мире, а не в Африке.
Говорят, что более 20% купюр помечены такими штампусиками...
Салам всем пацанам и классным деффчонкам!
Это штампик не представляет опасности...
Скорее всего, братуха, это штампик одного из обменных пунктов, находящимся на африканском континенте .
Обычно если купюра попадает куда-то заграницу из США , то надолго в этой загранице и остается.
Так как среди африканских местных аборигенов мало грамотных людей, способных отличить настоящий ли доллар (или другая валюта) перед ним или поддельный, то штампик обменного пункта "говорит" местным жителям - "братан, я проверил эту купюру, с ней все о*кей" .
Понятно, что подобный штампик подделать легче легкого... но это в просвещенном мире, а не в Африке.
Говорят, что более 20% купюр помечены такими штампусиками...
я так понимаю у тебя копипост ( типа от себя )
ну а так это пишется в оригинале ответа на впорос в одном из форумов
" Небольшое уточнение.
Это штампик скорее не банков, а обменных пунктов.
Большинство из них происходят из Африки.
Обычно если купюра попадает куда-то заграницу из америки, то надолго в этой загранице и остается.
Так как среди африканских местных жытелей мало грамотных людей , способных отличить настоющий ли гринбек перед ним или поддельный, то штампик обменного пункта кагбы говорит местным жытелям - братан, я проверил эту купюру, с ней все окей.
Понятно, что подобный штампик подделать легче легкого.....но в просвещенном мире, а не в африке.
Говорят, что более 20% купюр помечены такими штампусиками, странно, что оно попалось впервые."
ПЕРВОИСТОЧНИК https://forum.alpari.com/index.php?/topic/54935-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-100-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%8E%D1%80%D0%B5/
Цитата: DuMoH от 26.06.2018 17:01:11
в банке должны принять...
в банке должны принять...
если есть мультивалютная карта, то можно просто ею пополнить счет в банкомате
https://www.wheresgeorge.com/
едридмадрид 26.06.2018 в 17:29:58 # 682848
Цитата: Aлекс от 26.06.2018 17:27:09
если есть мультивалютная карта, то можно просто ею пополнить счет в банкомате
Цитата: DuMoH от 26.06.2018 17:01:11
в банке должны принять...
в банке должны принять...
если есть мультивалютная карта, то можно просто ею пополнить счет в банкомате
так вот что касается банков и обменников
на форуме( финансовых) поднимались такие вопросы
вот к примеру
" Райхан
03.06.2018 В 18:08
А почему банки и обменные пункты не принимают доллары с печатями? У меня 200 долларов, привезла с собой из Турции."
едридмадрид 26.06.2018 в 17:31:34 # 682849
" Info
04.06.2018 В 20:27
Здравствуйте, Райхан. Законом установленных правил обмена иностранной валюты в Казахстане нет, поэтому каждый обменный пункт и банк уполномочены самостоятельно для себя устанавливать правила обмена иностранных валют. И любые поврежденные купюры, имеющие какие-либо отклонения от идеала, для них — это повод не принимать купюры. Им легче работать с идеально новыми, незапачканными, свежими купюрами иностранной валюты. Обменять доллары с печатями можете у нас. Для подробной информации свяжитесь с нами. "
( последние два предложения - это я так понимаю реклама , типа Райхан не могла поменять , адело в Астане-Алмаате происходит , но а мы по выгодному курсу поменяем )
Quote:
я так понимаю у тебя копипост ( типа от себя )
Братуха, ты наверное не совсем здоровый...
Человек задал вопрос, и в моём сообщении получил ответ...
А у тебя по ходу, на этом сайте самоутверждение какое то...
Ну, если тебе так легче живется, то цензурь и дальше...
Или жаба задушила, что ты не первый нашёл...
едридмадрид 26.06.2018 в 17:49:42 # 682856
Цитата: Гопник от 26.06.2018 17:35:54
едридмадрид 26.06.2018 в 17:26:59 # 682845
Quote:
Братуха, ты наверное не совсем здоровый...
Человек задал вопрос, и в моём сообщении получил ответ...
А у тебя по ходу, на этом сайте самоутверждение какое то...
Ну, если тебе так легче живется, то цензурь и дальше...
Или жаба задушила, что ты не первый нашёл...
едридмадрид 26.06.2018 в 17:26:59 # 682845
Quote:
я так понимаю у тебя копипост ( типа от себя )
Братуха, ты наверное не совсем здоровый...
Человек задал вопрос, и в моём сообщении получил ответ...
А у тебя по ходу, на этом сайте самоутверждение какое то...
Ну, если тебе так легче живется, то цензурь и дальше...
Или жаба задушила, что ты не первый нашёл...
просто признайся что лохонулся)),
типа за умника хотел проканать , фули -погремушкой - пустышкой оказался,
мне как сотруднику очень легко ( года службы) увидеть когда человек сам пытается что то пересказать , а когда решил на дешевых понтах подняться
и замены слов из ОРИГИНАЛА коммента ( с жытылей на твои аборигенов , и вставлений типа братуха и так далее по тексту
короче ОБЛОМ тебе , кто там за ником ГОПНИК , тусануть чужые слова чтоб типа умняк скорчить не проконала
едридмадрид 26.06.2018 в 17:51:25 # 682858
Цитата: ЛиКа от 26.06.2018 17:47:23
ул Некрасова - 2, или 4, НацБанк, до 13-00 пн-пт, обратитесь туда. со строны стеллы парка Абая
ул Некрасова - 2, или 4, НацБанк, до 13-00 пн-пт, обратитесь туда. со строны стеллы парка Абая
НАЦБАНК не работает с частными физическими лицами , он валюту не принимают от них и не продают им ,
зря только сходит , пусть попробует по банковским обменникам пробежаться
Ну, не переживай ты так...
Ну, лоханулся... Ну и что?
За то человеку, раньше тебя, на вопрос ответил...
А ты тут гнилые разборки устраиваешь...
Точно тебя жаба душит...
едридмадрид 26.06.2018 в 18:13:33 # 682866
Цитата: Гопник от 26.06.2018 18:01:28
едридмадрид 26.06.2018 в 17:49:42 # 682856 -
Ну, не переживай ты так...
Ну, лоханулся... Ну и что?
За то человеку, раньше тебя, на вопрос ответил...
А ты тут гнилые разборки устраиваешь...
Точно тебя жаба душит...
едридмадрид 26.06.2018 в 17:49:42 # 682856 -
Ну, не переживай ты так...
Ну, лоханулся... Ну и что?
За то человеку, раньше тебя, на вопрос ответил...
А ты тут гнилые разборки устраиваешь...
Точно тебя жаба душит...
да ты булки свои раслабь )))
сейчас твои " братухи" твой фуфловый авторитет снова поднимут до следующего признания - что ты ЛОХ ( по крайне мере в этом вопросе ) а сколько тут таких случаев будет ещё , чтоб народу по ушам ездить
мля помог он про Африку и обменники в ней вспомнил ( вернее копипост - за свои типа фуфловые слова решил прокатить )
помог он, у парняги бабло не принимали - а это всё таки деньги у нас в Шымкенте (около 34 тысяч тенге ) все таки для многих это пол зарплаты
и если такой умный ГОПНИК помоги парню , сгоняй с ним поменяй купюру , и по пути ещё раз про Африканские обменные пункты вспомнишь и расскажишь как такие банкноты с печатями к нам попадают
едридмадрид 26.06.2018 в 18:17:27 # 682867
и вот ещё один нарисовался ,
мля у вас что своя единственная извилина нормально работать не может )), даже тут чужое пиздить пытаетесь
Цитата: едридмадрид от 26.06.2018 17:51:25Мы сдавали ветхие купюры туда, которые в банках отказались брать. )) Почему Вы такой агрессивный. Лето, черешня,погода - класс. Улыбнитесь миру и мир улыбнется Вам, хотя, может и не сразу)))
НАЦБАНК не работает с частными физическими лицами , он валюту не принимают от них и не продают им ,
зря только сходит , пусть попробует по банковским обменникам пробежаться
Цитата: ЛиКа от 26.06.2018 17:47:23
ул Некрасова - 2, или 4, НацБанк, до 13-00 пн-пт, обратитесь туда. со строны стеллы парка Абая
ул Некрасова - 2, или 4, НацБанк, до 13-00 пн-пт, обратитесь туда. со строны стеллы парка Абая
НАЦБАНК не работает с частными физическими лицами , он валюту не принимают от них и не продают им ,
зря только сходит , пусть попробует по банковским обменникам пробежаться
Братуха, едридмадрид, очень серьёзно беспокоит твоё психическое здоровье...
Потому, что ни один нормальный человек, не будет принимать так близко к сердцу единички и нолики, существующие где-то на сервере...
Реализовывать себя нужно в реальной жизни, а не болезненно реагировать на копипасты других людей...
Удачи в реальной жизни, мой друг!!!
едридмадрид 26.06.2018 в 19:11:54 # 682873
Цитата: ЛиКа от 26.06.2018 18:37:31
Цитата: едридмадрид от 26.06.2018 17:51:25Мы сдавали ветхие купюры туда, которые в банках отказались брать. )) Почему Вы такой агрессивный. Лето, черешня,погода - класс. Улыбнитесь миру и мир улыбнется Вам, хотя, может и не сразу)))
НАЦБАНК не работает с частными физическими лицами , он валюту не принимают от них и не продают им ,
зря только сходит , пусть попробует по банковским обменникам пробежаться
Цитата: ЛиКа от 26.06.2018 17:47:23
ул Некрасова - 2, или 4, НацБанк, до 13-00 пн-пт, обратитесь туда. со строны стеллы парка Абая
ул Некрасова - 2, или 4, НацБанк, до 13-00 пн-пт, обратитесь туда. со строны стеллы парка Абая
НАЦБАНК не работает с частными физическими лицами , он валюту не принимают от них и не продают им ,
зря только сходит , пусть попробует по банковским обменникам пробежаться
МАДАМ ветхие купюру НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ
а с долларами и прочей иностранными деньгами там делать нечего ,
не вводите человека в заблуждение ,
и ещё раз на бис про черешню))
едридмадрид 26.06.2018 в 19:18:46 # 682877
Цитата: Проданко от 26.06.2018 19:13:52
Нацбанк работает с физлицами ещё как! Старые, порваные,вышедшие купюры из оборота до2020 года принимать будет.При мне даже приносили 20000 съеденную мышами( точнее то ,что осталось от нее в пакете).сказали подождать спеца по оценке состояния
Нацбанк работает с физлицами ещё как! Старые, порваные,вышедшие купюры из оборота до2020 года принимать будет.При мне даже приносили 20000 съеденную мышами( точнее то ,что осталось от нее в пакете).сказали подождать спеца по оценке состояния
УВАЖАЕМЫЙ АУ , вы мой пост до конца прочтите
ПОВТОРЮСЬ ( КОПИЮ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС )
"НАЦБАНК не работает с частными физическими лицами,
он валюту не принимают от них и не продают им
а то что про НАЦИОНАЛЬНУЮ валюту - ту куча постановлений и правил по работе с физилицами ,
опять же НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ ,
юандестэнд?
едридмадрид 26.06.2018 в 19:20:22 # 682878
Цитата: Проданко от 26.06.2018 19:16:56
При выпуске коллекционных монет народу куча там треться, коллекционеры одни
При выпуске коллекционных монет народу куча там треться, коллекционеры одни
и не только, у меня есть несколько золотых )) и что ?
это нормальная практика вложений в золотые и серебрянные монеты( тем более их без проблем можно вывозить , сертификат прилагается )
Цитата: едридмадрид от 26.06.2018 19:11:54Улыбка, Вам, к лицу. ))
МАДАМ ветхие купюру НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ
а с долларами и прочей иностранными деньгами там делать нечего ,
не вводите человека в заблуждение ,
и ещё раз на бис про черешню))
Цитата: ЛиКа от 26.06.2018 18:37:31
Цитата: едридмадрид от 26.06.2018 17:51:25Мы сдавали ветхие купюры туда, которые в банках отказались брать. )) Почему Вы такой агрессивный. Лето, черешня,погода - класс. Улыбнитесь миру и мир улыбнется Вам, хотя, может и не сразу)))
НАЦБАНК не работает с частными физическими лицами , он валюту не принимают от них и не продают им ,
зря только сходит , пусть попробует по банковским обменникам пробежаться
Цитата: ЛиКа от 26.06.2018 17:47:23
ул Некрасова - 2, или 4, НацБанк, до 13-00 пн-пт, обратитесь туда. со строны стеллы парка Абая
ул Некрасова - 2, или 4, НацБанк, до 13-00 пн-пт, обратитесь туда. со строны стеллы парка Абая
НАЦБАНК не работает с частными физическими лицами , он валюту не принимают от них и не продают им ,
зря только сходит , пусть попробует по банковским обменникам пробежаться
МАДАМ ветхие купюру НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ
а с долларами и прочей иностранными деньгами там делать нечего ,
не вводите человека в заблуждение ,
и ещё раз на бис про черешню))
Как только этот пост появился, загуглил и мне выдало ответ, который вы закопипастили. Причем этот ответ может быть неверным. Нет единого мнения насчет этих печатей. Так что едренбатон не зря негодуют.
Салам всем пацанам и классным деффчонкам!
Ну, уважаемая публика, от всего сердца каюсь, что бес меня попутал...
Очень уж вопрос был интересный...
Мысли предположительные, были... От друзей, служивых из Африки...
Ну и через интернет, нашёл подтверждение...
Немного отредактировав (адаптировав) текст, запостил на нашу родную малину...
А тут едридмадрид не спит...
Абзывалки сразу начал кидать...
Ну, виноват я, виноват... И чо теперь, голову рубить будете???
Цитата: Pole13 от 26.06.2018 19:35:27
Гопник, блин, от вас не ожидал такой дешевой копипасты, еще и от своего имени
Как только этот пост появился, загуглил и мне выдало ответ, который вы закопипастили. Причем этот ответ может быть неверным. Нет единого мнения насчет этих печатей. Так что едренбатон не зря негодуют.
Как только этот пост появился, загуглил и мне выдало ответ, который вы закопипастили. Причем этот ответ может быть неверным. Нет единого мнения насчет этих печатей. Так что едренбатон не зря негодуют.
А в чём собственно проблема то?
Что Вас так обескуражило, что Вы вот ну ни как не ожидали?
Один чел попросил информации, другой нашел её и выложил в своей манере (он всегда так делает), что тут такого то?
Если бы не гнилой, то все было бы норм, приняли к сведению и забыли через 5 минут.
MишаМашкевич 26.06.2018 в 20:39:46 # 682890
Поэтому вариант:
1. Обменник джанита по мангельдина. Комиссия ужасная.
2. Народный. 6 месяцев ждёшь результаты экспертизы.
3. Сбагрить знакомым которые выезжают за границу по текущему курсу.
Не раз попадалась. Поэтому святое правила доллара:
Не раньше 6 года,без печати,без красок, чтобы четко и ясно были видны все знаки.
Это он так самоутверждается тут, сам накидывает, перелогинивается, потом журит себя же, причём показательно и долго, потом возражает от имени Гопника, затем опять перелогинивается и продолжает умничать, вознося гнилого и опуская Гопника, затем каится от имени Гопника и вот вам с@ки шахимат, гнилой одержал победу!
Долго же у тебя прокатывало, чудак...
лечись скорее, хотя поздно уже.