Что за отметка на купюре?

я так понимаю у тебя копипост ( типа от себя )



едридмадрид 26.06.2018 в 17:26:59 # 682845Quote:Братуха, ты наверное не совсем здоровый...Человек задал вопрос, и в моём сообщении получил ответ...А у тебя по ходу,на этом сайте самоутверждение какое то...Ну, если тебе так легче живется, то цензурь и дальше...Или жаба задушила, что ты не первый нашёл...