В Шымкенте восстановили памятник свинцевикам

Цитата: Pole13 от



Темплар, тебя сейчас заминусят, и тебя это порадует,я знаю. Темплар, тебя сейчас заминусят, и тебя это порадует,я знаю.



1. Что Казахстан земля именно КАЗАХОВ?

2. Почему люди говорящие на русском языке, но проживающие на территории современного Казахстана уже больше 100 лет не могут требовать дублирование вывесок и памятников на русском языке?

3. Ну и личный вопрос. Борзые казахи лучше?

А вот аргументирововать свои слова сможешь? Давай, не будь пустозвоном, докажи нам:1. Что Казахстан земля именно КАЗАХОВ?2. Почему люди говорящие на русском языке, но проживающие на территории современного Казахстана уже больше 100 лет не могут требовать дублирование вывесок и памятников на русском языке?3. Ну и личный вопрос. Борзые казахи лучше?

нашей земле

Ты прав. Когда люди меня дислайкают, это говорит о том, что я задел чувства этих людей. Что от этого у них пукан дымит. И это ощущение доставляет мне душевное наслаждение.Quote:1. Согласен, наши корни исходят от тюрков. И да, в свое время русские предоставили нам протекторат от джунгаров (ведь так гласит официальная история?). Но в то же время, русские и отняли у нас немало. Строить крепости натерритории современного Казахстана (), отнимать скот, голод 30хх годов и репресий и т.д.. Так что, харе выеПыФаЦЦа тем, что русские дали казахам многое.2. Я понимаю, закон есть, что доки и т.п. должны вестись на двух языках. Но, плять, вы первый день в Шымкенте живете? Где у нас законы добросовестно исполняются? Снимите розовые очки.3. Борзым никто не хорош. Я имел ввиду то, что до 2000х много раз видел, как русские вели себя надменно, считали себя исключительной нацией. А теперь вы - тише ветра и ниже травы. Ваш пыл куда-то улетучился. Так вам и надо.Утолил твое любопытство?