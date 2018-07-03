В Шымкенте восстановили памятник свинцевикам

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danilov 03 Июля 2018 в 12:43:08
Комментарии, по рейтингу, по дате
Статья 21. Язык реквизитов и визуальной информации
Бланки, вывески, объявления, реклама, прейскуранты, ценники, другая визуальная информация излагаются на государственном и русском, а при необходимости, и на других языках.
Цитата: Софруджу от 03.07.2018 13:36:20
А где соблюдение конституции, закона о языках, обязывающих писать на двух языках? Где, в конце концов просто уважение к этим людям на табличках и их потомкам?
А где соблюдение конституции, закона о языках, обязывающих писать на двух языках? Где, в конце концов просто уважение к этим людям на табличках и их потомкам?
Это наглядное притеснение русского языка в Казахстане. А как иначе, если сам президент недавно сказанул: Quote:
Хотели от иностранных, особенно русских, слов избавиться.
На Украине кстати вывески на русском языке под запретом.
Казахстан идет путем Украины!?
Цитата: КЕДЫ от 03.07.2018 15:17:13
Не проще ли выучить хотя бы четыре слова чем пиздеть?
Не проще ли выучить хотя бы четыре слова чем пиздеть?
Да некоторых хлебом не корми,лишь бы все обос...ть. заброшенный был памятник - плохо,восстановили - опять плохо.
Цитата: КЕДЫ от 03.07.2018 15:17:13
Не проще ли выучить хотя бы четыре слова чем пиздеть?
Не проще ли выучить хотя бы четыре слова чем пиздеть?
Кедыч это ты пиздишь не по теме. Ты фотографию увеличь и фамилии посмотри, и подумай, носителями какого языка было большинство на этом памятнике.
Вы на казахской земле, еще и уважения к своему языку требуете?
Помнится, в конце 90х русские борзые ходили. Прошли ваши времена.
Помнится, в конце 90х русские борзые ходили. Прошли ваши времена.
Очередной долбоящер. Историю свою надо бы знать.
Цитата: Skype от 03.07.2018 16:42:48
Вы на казахской земле, еще и уважения к своему языку требуете?
Очередной долбоящер. Историю свою надо бы знать.
Вы на казахской земле, еще и уважения к своему языку требуете?
Очередной долбоящер. Историю свою надо бы знать.
Мой пост адресован как раз к таким, как ты и Андремас. Которые выебываются с того, что СССР дал казахам овердофига и чувствуют оргазм от одной такой мысли.
Цитата: Templar от 03.07.2018 16:28:18
Вы на казахской земле, еще и уважения к своему языку требуете?
Помнится, в конце 90х русские борзые ходили. Прошли ваши времена.
Вы на казахской земле, еще и уважения к своему языку требуете?
Помнится, в конце 90х русские борзые ходили. Прошли ваши времена.
Темплар, тебя сейчас заминусят, и тебя это порадует,я знаю. А вот аргументирововать свои слова сможешь? Давай, не будь пустозвоном, докажи нам:
1. Что Казахстан земля именно КАЗАХОВ?
2. Почему люди говорящие на русском языке, но проживающие на территории современного Казахстана уже больше 100 лет не могут требовать дублирование вывесок и памятников на русском языке?
3. Ну и личный вопрос. Борзые казахи лучше?
Цитата: Pole13 от 03.07.2018 17:04:43
Темплар, тебя сейчас заминусят, и тебя это порадует,я знаю.
Темплар, тебя сейчас заминусят, и тебя это порадует,я знаю.
Ты прав. Когда люди меня дислайкают, это говорит о том, что я задел чувства этих людей. Что от этого у них пукан дымит. И это ощущение доставляет мне душевное наслаждение.
Quote:
А вот аргументирововать свои слова сможешь? Давай, не будь пустозвоном, докажи нам:
1. Что Казахстан земля именно КАЗАХОВ?
2. Почему люди говорящие на русском языке, но проживающие на территории современного Казахстана уже больше 100 лет не могут требовать дублирование вывесок и памятников на русском языке?
3. Ну и личный вопрос. Борзые казахи лучше?
1. Что Казахстан земля именно КАЗАХОВ?
2. Почему люди говорящие на русском языке, но проживающие на территории современного Казахстана уже больше 100 лет не могут требовать дублирование вывесок и памятников на русском языке?
3. Ну и личный вопрос. Борзые казахи лучше?
1. Согласен, наши корни исходят от тюрков. И да, в свое время русские предоставили нам протекторат от джунгаров (ведь так гласит официальная история?). Но в то же время, русские и отняли у нас немало. Строить крепости на
2. Я понимаю, закон есть, что доки и т.п. должны вестись на двух языках. Но, плять, вы первый день в Шымкенте живете? Где у нас законы добросовестно исполняются? Снимите розовые очки.
3. Борзым никто не хорош. Я имел ввиду то, что до 2000х много раз видел, как русские вели себя надменно, считали себя исключительной нацией. А теперь вы - тише ветра и ниже травы. Ваш пыл куда-то улетучился. Так вам и надо.
Утолил твое любопытство?
Цитата: Templar от 03.07.2018 16:28:18
Вы на казахской земле, еще и уважения к своему языку требуете?
Помнится, в конце 90х русские борзые ходили. Прошли ваши времена.
Вы на казахской земле, еще и уважения к своему языку требуете?
Помнится, в конце 90х русские борзые ходили. Прошли ваши времена.
Да нах твоё уважение, засунь его себе в очко.
От тебя ни требовать ни ожидать нечего, отрыжка бешбармачная
Цитата: андремас от 03.07.2018 17:39:03
Да нах твоё уважение, засунь его себе в очко.
От тебя ни требовать ни ожидать нечего, отрыжка бешбармачная
Да нах твоё уважение, засунь его себе в очко.
От тебя ни требовать ни ожидать нечего, отрыжка бешбармачная
О, уже эмоции сдают . Пукан дымит.
Ты на всякий случай держи противопожарный баллон поблизости, вдруг потребуется направить его себе в зад
Насчет уважения: тогда к чему ваши визги в начале ветки насчет отсутствия русского языка на табличках? Двуличничаем?
Разъясняю специально для узколоба-Гондремаса:
имелось ввиду не именно МОЕ уважение, а уважение правительства/чиновников.
Так что, не в тему ты пернул. Иди отдышись.
Широколобый нашёлся.
Цитата: андремас от 03.07.2018 18:14:10
Да че ты крутишь там, понятно кто ты , что ты.
Широколобый нашёлся.
Да че ты крутишь там, понятно кто ты , что ты.
Широколобый нашёлся.
Потушись. А то воняешь.
шымкентский 03.07.2018 в 18:34:19 # 683900
Цитата: Templar от 03.07.2018 17:30:28
Ты прав. Когда люди меня дислайкают, это говорит о том, что я задел чувства этих людей. Что от этого у них пукан дымит. И это ощущение доставляет мне душевное наслаждение.
Quote:
1. Согласен, наши корни исходят от тюрков. И да, в свое время русские предоставили нам протекторат от джунгаров (ведь так гласит официальная история?). Но в то же время, русские и отняли у нас немало. Строить крепости на
нашей земле территории современного Казахстана (специально зачеркнул, а то смотрю, сильно задевает некоторых тут словосочетание "казахская земля" ), отнимать скот, голод 30хх годов и репресий и т.д.. Так что, харе выеПыФаЦЦа тем, что русские дали казахам многое.
2. Я понимаю, закон есть, что доки и т.п. должны вестись на двух языках. Но, плять, вы первый день в Шымкенте живете? Где у нас законы добросовестно исполняются? Снимите розовые очки.
3. Борзым никто не хорош. Я имел ввиду то, что до 2000х много раз видел, как русские вели себя надменно, считали себя исключительной нацией. А теперь вы - тише ветра и ниже травы. Ваш пыл куда-то улетучился. Так вам и надо.
Утолил твое любопытство?
Цитата: Pole13 от 03.07.2018 17:04:43
Темплар, тебя сейчас заминусят, и тебя это порадует,я знаю.
Темплар, тебя сейчас заминусят, и тебя это порадует,я знаю.
Ты прав. Когда люди меня дислайкают, это говорит о том, что я задел чувства этих людей. Что от этого у них пукан дымит. И это ощущение доставляет мне душевное наслаждение.
Quote:
А вот аргументирововать свои слова сможешь? Давай, не будь пустозвоном, докажи нам:
1. Что Казахстан земля именно КАЗАХОВ?
2. Почему люди говорящие на русском языке, но проживающие на территории современного Казахстана уже больше 100 лет не могут требовать дублирование вывесок и памятников на русском языке?
3. Ну и личный вопрос. Борзые казахи лучше?
1. Что Казахстан земля именно КАЗАХОВ?
2. Почему люди говорящие на русском языке, но проживающие на территории современного Казахстана уже больше 100 лет не могут требовать дублирование вывесок и памятников на русском языке?
3. Ну и личный вопрос. Борзые казахи лучше?
1. Согласен, наши корни исходят от тюрков. И да, в свое время русские предоставили нам протекторат от джунгаров (ведь так гласит официальная история?). Но в то же время, русские и отняли у нас немало. Строить крепости на
2. Я понимаю, закон есть, что доки и т.п. должны вестись на двух языках. Но, плять, вы первый день в Шымкенте живете? Где у нас законы добросовестно исполняются? Снимите розовые очки.
3. Борзым никто не хорош. Я имел ввиду то, что до 2000х много раз видел, как русские вели себя надменно, считали себя исключительной нацией. А теперь вы - тише ветра и ниже травы. Ваш пыл куда-то улетучился. Так вам и надо.
Утолил твое любопытство?
Подумайте над таким вариантом, что не пыл улетучился, а те самые хамы, говорящие на русском языке, улетучились, а вернее поуезжали из Казахстана, а те русскоговорящие, кто остался здесь, никогда хамами не были и проблем не имели и не "борзели"
А теперь Вы во всей красе повторяете поведение тех самых "борзых" , радея за национальную идею и язык, тем самым отвращая от себя оставшихся русскоговорящих и вынуждая их задуматься покинуть Казахстан
Цитата: Templar от 03.07.2018 17:48:54- Уважаемый Templar, этот пост, о людях, которые пошли защищать Родину и не вернулись к своим семьям, а Ваши пошлые комментарии, под фото мемориала памяти - это, в первую очередь не уважение к памяти погибших и к их семьям. Не думаю, что когда они уходили на фронт, они задумывались, чью землю идут защищать: - казахскую, русскую, грузинскую, или иную...Была одна большая страна и одна большая беда, которая всех сплотила, не зависимо от знания языка и национальности.
О, уже эмоции сдают . Пукан дымит.
Ты на всякий случай держи противопожарный баллон поблизости, вдруг потребуется направить его себе в зад
Насчет уважения: тогда к чему ваши визги в начале ветки насчет отсутствия русского языка на табличках? Двуличничаем?
Разъясняю специально для узколоба-Гондремаса:
имелось ввиду не именно МОЕ уважение, а уважение правительства/чиновников.
Так что, не в тему ты пернул. Иди отдышись.
Цитата: андремас от 03.07.2018 17:39:03
Да нах твоё уважение, засунь его себе в очко.
От тебя ни требовать ни ожидать нечего, отрыжка бешбармачная
Да нах твоё уважение, засунь его себе в очко.
От тебя ни требовать ни ожидать нечего, отрыжка бешбармачная
О, уже эмоции сдают . Пукан дымит.
Ты на всякий случай держи противопожарный баллон поблизости, вдруг потребуется направить его себе в зад
Насчет уважения: тогда к чему ваши визги в начале ветки насчет отсутствия русского языка на табличках? Двуличничаем?
Разъясняю специально для узколоба-Гондремаса:
имелось ввиду не именно МОЕ уважение, а уважение правительства/чиновников.
Так что, не в тему ты пернул. Иди отдышись.
Цитата: шымкентский от 03.07.2018 18:34:19
Подумайте над таким вариантом, что не пыл улетучился, а те самые хамы, говорящие на русском языке, улетучились, а вернее поуезжали из Казахстана, а те русскоговорящие, кто остался здесь, никогда хамами не были и проблем не имели и не "борзели"
А теперь Вы во всей красе повторяете поведение тех самых "борзых" , радея за национальную идею и язык, тем самым отвращая от себя оставшихся русскоговорящих и вынуждая их задуматься покинуть Казахстан
Подумайте над таким вариантом, что не пыл улетучился, а те самые хамы, говорящие на русском языке, улетучились, а вернее поуезжали из Казахстана, а те русскоговорящие, кто остался здесь, никогда хамами не были и проблем не имели и не "борзели"
А теперь Вы во всей красе повторяете поведение тех самых "борзых" , радея за национальную идею и язык, тем самым отвращая от себя оставшихся русскоговорящих и вынуждая их задуматься покинуть Казахстан
Я вас умоляю, именно те "русскоговорящие", которые в свое время борзели, и сейчас живут в Шымкенте, но они уже гораздо тише ведут себя. Понятно, что повзрослели/состарились. Но, борзый и наглый чел, уверяю, и в возрасте будет таким же.
И почему вы называете их русскоговорящими? Я имел ввиду именно русских. Нацию.
И да, я не радею за нац.язык и т.д.
Цитата: ЛиКа от 03.07.2018 18:45:41
- Уважаемый Templar, этот пост, о людях, которые пошли защищать Родину и не вернулись к своим семьям, а Ваши пошлые комментарии, под фото мемориала памяти - это, в первую очередь не уважение к памяти погибших и к их семьям. Не думаю, что когда они уходили на фронт, они задумывались, чью землю идут защищать: - казахскую, русскую, грузинскую, или иную...Была одна большая страна и одна большая беда, которая всех сплотила, не зависимо от знания языка и национальности.
- Уважаемый Templar, этот пост, о людях, которые пошли защищать Родину и не вернулись к своим семьям, а Ваши пошлые комментарии, под фото мемориала памяти - это, в первую очередь не уважение к памяти погибших и к их семьям. Не думаю, что когда они уходили на фронт, они задумывались, чью землю идут защищать: - казахскую, русскую, грузинскую, или иную...Была одна большая страна и одна большая беда, которая всех сплотила, не зависимо от знания языка и национальности.
А требование наличия русского языка на мемориале - это по-вашему уважение? И чем наличие русского языка поможет людям на табличках? Русский язык им гроб расширит? Или путевку в рай обеспечит?
Мемориал восстановили - это УЖЕ проявление уважения к ним. Так чего докапываетесь, что нет русского языка?
Мы "докапываемся", чтобы соблюдали свою собственную конституцию и свои собственные законы, где чётко прописано, как должна выглядеть визуальная информация. А это ведь не объявление на неделю. Это мемориал, как бы навсегда Если так грубо попирается даже тот закон, который и сам по себе очень неоднозначный, то почему надо молчать. И да - требование выполнения казахстанских законов - это уважение. Уважение к себе и своей стране
Цитата: ЛиКа от 03.07.2018 18:45:41
Была одна большая страна и одна большая беда, которая всех сплотила, не зависимо от знания языка и национальности.
Была одна большая страна и одна большая беда, которая всех сплотила, не зависимо от знания языка и национальности.
Вот именно. А есть особи среди русских (именно русских), которые считают, что Вторую мировую выиграли только русские. Будто другие нации Союза, во время войны хуй пинали. Вот такие как раз и выбешивают.
Цитата: Софруджу от 03.07.2018 18:57:08
Templar 03.07.2018 в 18:52:16 # 683906
Мы "докапываемся", чтобы соблюдали свою собственную конституцию и свои собственные законы, где чётко прописано, как должна выглядеть визуальная информация. А это ведь не объявление на неделю. Это мемориал, как бы навсегда Если так грубо попирается даже тот закон, который и сам по себе очень неоднозначный, то почему надо молчать. И да - требование выполнения казахстанских законов - это уважение. Уважение к себе и своей стране
Templar 03.07.2018 в 18:52:16 # 683906
Мы "докапываемся", чтобы соблюдали свою собственную конституцию и свои собственные законы, где чётко прописано, как должна выглядеть визуальная информация. А это ведь не объявление на неделю. Это мемориал, как бы навсегда Если так грубо попирается даже тот закон, который и сам по себе очень неоднозначный, то почему надо молчать. И да - требование выполнения казахстанских законов - это уважение. Уважение к себе и своей стране
Цитата: Templar от 03.07.2018 17:30:28
2. Я понимаю, закон есть, что доки и т.п. должны вестись на двух языках. Но, плять, вы первый день в Шымкенте живете? Где у нас законы добросовестно исполняются? Снимите розовые очки.
2. Я понимаю, закон есть, что доки и т.п. должны вестись на двух языках. Но, плять, вы первый день в Шымкенте живете? Где у нас законы добросовестно исполняются? Снимите розовые очки.
Цитата: Софруджу от 03.07.2018 19:00:40
Не надо уводить разговор. Какая разница в данном разговоре , какие бывают мнения и какие бывают люди. Речь о конкретном мемориале
Не надо уводить разговор. Какая разница в данном разговоре , какие бывают мнения и какие бывают люди. Речь о конкретном мемориале
Ну дык, на этом КОНКРЕТНОМ мемориале как раз и не исполнили закон. А вы покажите мне, где закон на все 100 добросовестно исполняется?
Я это и имею ввиду.
Ты прав. Когда люди меня дислайкают, это говорит о том, что я задел чувства этих людей. Что от этого у них пукан дымит. И это ощущение доставляет мне душевное наслаждение.
Тролль провокатор простыми словами, я нахожу это недостойным. А уж то что ты "душевное наслаждение" получаешь от этого, Темплар это жуть.
2. В отношении "казазской земли" вижу погуглил,удостоверился что этот термин не применим.
В отношении голода стоит все запомнить: голодали не только казахи, а больше всего от него пострадали украинцы.
Quote:
Борзым никто не хорош. Я имел ввиду то, что до 2000х много раз видел, как русские вели себя надменно, считали себя исключительной нацией. А теперь вы - тише ветра и ниже травы. Ваш пыл куда-то улетучился. Так вам и надо.
А что ты хотел, чтобы русские двумя ручками саламкались с теми, кто переехав с аула в города, начали пилить деревья которые растили десятилетиями, харкаться кругом, спускать в унитаз остатки барана, засирать все вокруг контейнеров с мусором, но ленящихся кинуть в контейнер и т.д и т.п. Ты мне возразишь что не все такие, соглашусь, но и не все русские надменны.
По твоим словам и меня можно записать в "борзые русские" потому что я не прохожу мимо хамства, особенно на дорогах, а в большинстве мне попадаются хамы-казахи. Может и ты один из них.
Ну и еще, во времена "борзых русских" я отдыхал на природе где хотел и никому не платил. Сейчас во время "борзых казахов" за любой выезд на природу приходится платить.
Исчерпан лимит оценок. Но я благодарю Вас за Ваш пост!
Цитата: Templar от 03.07.2018 18:57:39- я, лично, не знакома с такими русскими, которые так считают. Сама я, не славянской национальности, в моей семье есть и воевавшие вернувшиеся в фронта, и погибшие, и пропавшие без вести. Но, никто и никогда, при мне не говорил, что войну выиграли русские, война была выиграна советским народом. Возможно, в иностранных СМИ такая формулировка и существует, когда идет отождествление, но, ведь и мы говорим, что воевали с немцами, хотя, в рядах армии врагов, находилось много представителей других национальностей Европы.
Вот именно. А есть особи среди русских (именно русских), которые считают, что Вторую мировую выиграли только русские. Будто другие нации Союза, во время войны хуй пинали. Вот такие как раз и выбешивают.
Цитата: ЛиКа от 03.07.2018 18:45:41
Была одна большая страна и одна большая беда, которая всех сплотила, не зависимо от знания языка и национальности.
Была одна большая страна и одна большая беда, которая всех сплотила, не зависимо от знания языка и национальности.
Вот именно. А есть особи среди русских (именно русских), которые считают, что Вторую мировую выиграли только русские. Будто другие нации Союза, во время войны хуй пинали. Вот такие как раз и выбешивают.
Цитата: Pole13 от 03.07.2018 19:04:47
Тролль провокатор простыми словами, я нахожу это недостойным. А уж то что ты "душевное наслаждение" получаешь от этого, Темплар это жуть.
Тролль провокатор простыми словами, я нахожу это недостойным. А уж то что ты "душевное наслаждение" получаешь от этого, Темплар это жуть.
Каждый кайфует по-своему. Но это далеко не единственный кайф в моей жизни.
Quote:
2. В отношении "казазской земли" вижу погуглил,удостоверился что этот термин не применим.
В отношении голода стоит все запомнить: голодали не только казахи, а больше всего от него пострадали украинцы.
В отношении голода стоит все запомнить: голодали не только казахи, а больше всего от него пострадали украинцы.
Не гуглил. А в школе так научили. Ты что, свечку держал, когда я писал пост?
Но казахи же ПОСТРАДАЛИ? Вот на чем акцент.
Quote:
А что ты хотел, чтобы русские двумя ручками саламкались с теми, кто переехав с аула в города, начали пилить деревья которые растили десятилетиями, харкаться кругом, спускать в унитаз остатки барана, засирать все вокруг контейнеров с мусором, но ленящихся кинуть в контейнер и т.д и т.п. Ты мне возразишь что не все такие, соглашусь, но и не все русские надменны.
Нуу, в то время деревья массово так не пилили. В этом плане ты описываешь наши дни. А насчет пикников всяких, где люди свинарник устраивали, может и были. Но у таких уродов нет нации. А ты это приписаешь щас казахам. Так получается?
Quote:
По твоим словам и меня можно записать в "борзые русские" потому что я не прохожу мимо хамства, особенно на дорогах, а в большинстве мне попадаются хамы-казахи. Может и ты один из них.
См. слова выше. Такие уроды встречаются во всех нациях. А ты опять приписал это казахам. Ай-яй-яй.
Quote:
Ну и еще, во времена "борзых русских" я отдыхал на природе где хотел и никому не платил. Сейчас во время "борзых казахов" за любой выезд на природу приходится платить.
Ну, капитализм.
А по-твоему, поедь ты щас в Россию, тоже на природе бесплатно будешь отдыхать? Ой как сомневаюсь.