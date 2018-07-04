Волшебные водопады Ак-мечети

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danilov 04 Июля 2018 в 14:25:51
Получили консультации у бывалых, которые успокоили, что ущелье легко проходимо. В итоге не взяли веревку и минимальное скальное снаряжение и едва не оказались в ситуации отца Федора. При прохождениие 23 водопада Олег сорвался и получил небольшую контузию. Может влияние давно известных магических свойств воды и ущелья оказало влияние, но в итоге он стал понимать старогреческий и немного испанский. Водопады с 23 по 29 прошли по полке слева. Обратно вернулись через Сусунген-Айгыржырган-Угам. Встретили по тропе туристов. Воды в Айгыржаргане уже немного, прижим перед впадением проходим. И как награда в конце маршрута в угаме нас ждали баня-девочки-пиво.