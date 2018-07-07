Дело было в Ставерне

Норвегия была оккупирована, и воевали как могли против фашистов. Часть норвежцев готовили британцы. Другую часть курировали из НКВД.

Quote:Угу вы тут еще бедных французов вспомните,больше всех продержались поляки 42 дня.Одумайтесь идет подмена жизненных ценностей ,а с ними и истории.