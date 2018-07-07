Дело было в Ставерне

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Dyakonoff 07 Июля 2018 в 01:45:26
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 07.07.2018 в 15:50:16 # 684440
Пафос современного провождения Парада Победы иногда зашкаливает. И как-то забывается на этом фоне, что произошла ужасная трагедия.
При Сталине Парад проводился только 1 раз, после окончания войны. Потом не было Парада до 1954 года. Чтобы не напоминать лишний раз ...
Норвегия была оккупирована, и воевали как могли против фашистов. Часть норвежцев готовили британцы. Другую часть курировали из НКВД.
12 норвежских бойцов из спец роты Линге затормозили разработку Германией атомного оружия, разрушив завод по производству тяжелой воды и уничтожив годовой объем уже произведенной воды.
Автору спасибо за фильм.
Норвегия была оккупирована, и воевали как могли против фашистов. Часть норвежцев готовили британцы. Другую часть курировали из НКВД.
Угу вы тут еще бедных французов вспомните,больше всех продержались поляки 42 дня.Одумайтесь идет подмена жизненных ценностей ,а с ними и истории.
Если человек заболел тяжко и излечился, он будет благодарить судьбу и медицину и будет счастлив излечению.
И будет помнить что здоровье нужно беречь и болезнь может всегда вернуться.
Ещё часто осуждают тех кто пишет: "можем повторить" говорят что они хотят повторить кровь грязь и голод. Как-будто когда нападают спрашивают желание. Победит только тот кто готов это все вытерпеть. А кто не готов тот сразу и сбежит.
Уже доспорились до того, что в эфире говорят Гитлер освобождал народы от большевиков.
А когда все дружно почувствуют вину за своих дедов, тогда и воевать не нужно, можно их за жопу брать, они ещё и извиняться будут
KapitanNemo 08.07.2018 в 01:17:55 # 684466
Цитата: Рамзес от 07.07.2018 19:05:55
Quote:
Угу вы тут еще бедных французов вспомните,больше всех продержались поляки 42 дня.Одумайтесь идет подмена жизненных ценностей ,а с ними и истории.
Quote:
Норвегия была оккупирована, и воевали как могли против фашистов. Часть норвежцев готовили британцы. Другую часть курировали из НКВД.
Угу вы тут еще бедных французов вспомните,больше всех продержались поляки 42 дня.Одумайтесь идет подмена жизненных ценностей ,а с ними и истории.
Если бы норвежцы, а позже британцы не раздолбали заводы из атомной программы рейха, то кто знает, какое оружие появилось бы у фашистов.
Больше всех продержались не поляки, а британцы. Точнее они не сдались.
Британия объявила войну Германии раньше СССР.
СССР и Германия были дружбаны.
Руководство СССР имело шанс сразу же присоединиться к союзу Британии и Франции против Германии.
Но решили не провоцировать, на договор-бумажку понадеялись.
27 млн. убитых - это не признак успешного руководства.
Статистика показывает, что до 1943 года, истребление 1 солдата вермахта требовала истребления 3 солдат Красной Армии. Потом соотношение стало 1:1
KapitanNemo 08.07.2018 в 01:30:41 # 684467
вопросы к руководству, почему случилась эта трагедия? ведь силы вроде как равные были.
Банальное отсутствие связи, даже обычных часов не было у командиров подразделений от отделения до роты. Есть такие объяснения.
А в стратегиском планировании, кол-во дивизий вроде одинаковое, но на ударных направлениях немцы обеспечивали 3-5 кратное преимущество и пробивали фронт, били по флангам и в тыл, отсекая целые армии, так армии попадали в котлы и сдавались в плен.