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Нужен ремонт квартиры в Шымкенте
кинат 09 Июля 2018 в 09:17:13
Добрый день всем! Столкнулся с проблемой как ремонт квартиры,кинулся искать своих знакомых и т.д. производящих ремонты а они все заняты! Понимаю что лето и многие делают ремонт.поэтому начал производить сам что умею но нужны будут спецы там где не могу сам сделать, а именно отопление и водопровод(именно нужна пайка качественная и подсоединения от спецов)трубы провести,повесить батарей я и сам могу.Ну и шпаклевочные работы у меня криво получаются.Квартира 3-х к-ная ремонт производится по переноске кухни на лоджию и соответственно ремонт потребуется на лоджий,1 комнате и кухне бывшей и переделка автономного отопления. Так вот друзья нужны спецы которые могут помочь например в свободное от работы время или свои выходные или возможно бригада есть свободная ! Все варианты расматриваются! Сдайте пороли явки нормальных и свободных спецов в г.Шымкент! Спасибо! р.с.(Обычно всегда делал реморемонт зимой! и спецов много и материалы дешевле! )
kinat_m@mail.ru
По автономке - Марат +7-701-819-34-40, делал мне несколько лет назад - очень быстро, касяков не было.
87479940737 Андрей золотые руки.