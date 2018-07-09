Однажды в Шымкентской больнице...

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Pancho S 09 Июля 2018 в 09:23:43
Но один случай меня просто поверг в шок...
В больницу угодил друг нашей семьи, вырезали аппендицит, пошел с супругой проведать. Проходя мимо приёмного покоя, увидел карету скорой помощи и стоящих рядом фельдшеров. К моему большему удивлению, внутри скорой лежал человек, причем на полу. Особого значения не придал, так как рядом был мед персонал, ну как бы "знают своё дело". Но через пол часа, возвращаясь тем же маршрутом увидел картину. Тот человек который лежал на полу скорой, уже лежит на лавочке, на улице, возле входа в приёмный покой. Вот только возле него уже никого не было. Аккуратно уложенным оказался бездомный старик лет 70, бомж.
В итоге обратившись в приёмную, узнав что да как, чуть не взорвался от гнева. Старика кинули на пол скорой, потому что фельдшеры не хотели испачкать кушетку. Ну а по приезду в больницу его "временно" отказались принимать, ссылаясь на то что дед плохо пахнет. Именно по этому было принято решение оставить его на улице, без присмотра и какого либо ухода, ну что бы проветрился запах. С виду старик был "одной ногой на том свете", за всё время ни разу не пошевелился, страшно хрипел и лишь изредка приоткрывал глаза.
Мимо гуляющие по территории апашки лежащие на стационаре, умоляли санитарку сжалится и принять бедолагу, на что та в ответ сказала: "только при том условии, если вы сами его помоете, а будите много возникать, то я к вам в палату его подселю, сами будите нюхать". Но апашки не смутились, сказали что если даже мест не будет, готовы уступить, а сами на пол ляжем))).
Ну в общем перепалка шла до тех пор, пока я не достучался до дежурного врача.К стати это тоже было не легко, заперлась в кабинете и не торопясь чаёвничала. Делала удивлённые глаза, типо не знала, ну и всё в током духе. На этом всё и закончилось.
P.S:
В итоге старика забрали. Что было с ним дальше, не знаю... Бог им судья.
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 09.07.2018 в 09:45:22 # 684572
Очень жаль что проф.деформация наступает у людей. Никто не застрахован от такой участи,на самом деле. Что завтра с нами будет,кто его знает. А на ту скорую надо было нажаловаться. За такое уволить можно. Ещё надо было ппс звать. Для веселухи. Они бы до главного дошли. Главное зафиксировать факт
А поскольку на больницу наложили штраф, то удержали большую честь зарплаты со всех сотрудников больницы
"Штраф" в кавычки забыли взять
1. Все описано как в художественном произведении, без подробностей. Что за больница? Когда происходили эти события? Фамилии и имена врачей, санитаров, дежурных.
2. В приемном покое больниц работает дежурный полицейский, для выявления преступлений и он регистрирует больных с огнестрельными, колото-резаными ранами и т.п. Так же выявляет людей без документов.
3. Обычно работники больниц и травмопунктов сталкиваются с различными повреждениями тканей человеческого тела, сопровождающимися различными выделениями такими как кровь, гной, сопли, слюни, моча, кал. А ты педо-автор какую-то чушь несёшь про неприятный запах!
4. Эту статью я уже встречал, только город был Денвер (США) а не Шымкент и бомжа отказались лечить из-за отсутствия страхового полиса.
Цитата: Druid от 09.07.2018 10:59:06
Думаю что это все враньё, и вот почему:
Думаю что это все враньё, и вот почему:
У меня прадед участвовал в ВОВ. Так вот сколько мы его не уговаривали - он никому никогда ничего не рассказывал, хотя имел не мало наград. Лишь перед смертью он матери моей сказал, что видал такие ужасы, что в русском языке не хватает слов.
Мой отец много лет проработал в скорой помощи водителем с конца девяностых по середину двухтысячных. Тогда кстати СП занималась и перевозом крови от Центра переливания до больниц. Я много у него спрашивал что к чему. Один ответ - вот когда я буду лежать как твой прадед, когда мне уже нечего будет бояться - подойдешь я тебе расскажу на ушко.