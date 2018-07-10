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как реально экономить на строительстве дома
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Гость 10 Июля 2018 в 12:22:54
Добрый день! Хочу поделиться реальным опытом в экономичном строительстве частных домов и строений.
Многие люди затеивщие такое сложное с точки зрения экономии и тем более опыта и знаний как возведение строений. Не имея опыта ,зачастую опираясь на интернет , мнение друзей, родственников ( якобы экспертов ), без помощи прораба ( грамотного, таких мало), не желая прислушиваться к мнению экспертов, принимают решения не в свою пользу!

На рынке сейчас большой выбор и каждый говорит о низкой цене и высоком качестве!

Начнём с основания любого дома! Фундамет! Из чего он? Из Бетона! А где взять? Можно делать бетон своими силами на участке! Можно купить товарный бетон с услугой автослона и укладкой в подготовленные опалубки. Затем колонны,ригеля и сейсмопояс! Затем наступает очередь стен! Ячеистые лёгкие бетоны ( пенобетон, газосиликат, газобетон ), в каждом городе открылись цеха по производству! Производитель будет уверять в качестве своей продукции, показывать сертификаты и т.д., Но самый главный вопрос! ИЗ ЧЕГО СДЕЛАН МАТЕРИАЛ! Есть ГОСТ для каждого вида строительного материала! Для пенобетона и газобетона это цемент ПЦ500 Д0, песок без глины и илистых, для газосиликата это кварцевый белый песок и известь ( обязательно автоклавная обработка). Не поленитесь и посетите непосредственно само производство! Попросите сертификат на цемент, возьмите в руки песок и промойте под струёй воды ( глины не должно быть), спросите про добавки ( которых не должно быть!). Добросовестно относящийся к производству технолог ( если таковой имеется, он должен быть!) Расскажет из каких материалов сделан блок! Очень много людей открыли цеха не имея знаний!

КИРПИЧ! дорого! тяжело!

Кирпич сейчас низкого качества! При использовании в качестве заполнения стен из жженого кирпича нужно делать дорогостоящий фундамент, т.к. масса кирпича в сравнении с ячеистыми бетонами больше на 1тн/1м³ т.е 1м³ весит на 1000кг больше. 1м³ кипича весит 1600кг, а ячестый бетон 600кг на 1м³. Из этого следует, что можно экономить на фундаменте 25-45% денег! Квадратный чистовой метр стены выходит из кирпича дороже на 20% в сравнении с ячеистым бетоном! Мифы о том что в пенобетоне не держиться батареи, кухни и т.д. Это всё зависит от состава легких бетонов! Попросите производителя показать объекты с использованием материала, который они изготавливают! Так сказать живой пример!

КРЫША! Утепление и гидроизоляция чердака! Явное преимущество заливного пенобетона! Не горит! Не гниёт! Раз и навсегда! Далее отделка! Это уже на ваш вкус и цвет ( или карман))))

Просто накипело! Люди строят из мусора дома, потом жалуются на плохое самочувствие!
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 10.07.2018 в 12:34:07   # 684797
«Начнём с основания любого дома! Фундамет!»
- А может все таки с Проекта начать???
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  kkafp 10.07.2018 в 12:41:52   # 684800
Я не профессиональный строитель, но строиться приходилось и предметно общаться с проектировщиками, прорабами, строителями и т. д. Автору топика запудрили мозги менеджеры ячеистых бетонов. Этот материал можно применять в определенных случаях, но он не панацея на все случаи жизни и он не дешевый, по крайней мере в Шымкенте. Есть варианты интереснее и по цене, и по качеству и по экологичности.
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  MишаМашкевич 10.07.2018 в 13:14:51   # 684812
Лучше кирпича ничего ещё не придумали.
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  КЕДЫ 10.07.2018 в 13:23:52   # 684814
Делать нехуй ездить по промзонам и проситься в цеха чтобы брать в руки песок и промывать в потоке мочи. Ковырятся по цехам и требовать сертификаты, беседовать с технологом....
Что за бред.
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  bIP6bIC 10.07.2018 в 13:26:10   # 684816
Цитата: kkafp от 10.07.2018 12:41:52
Я не профессиональный строитель, но....Есть варианты интереснее и по цене, и по качеству и по экологичности.

Поделитесь интересными вариантами?
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  shy_ric 10.07.2018 в 13:26:56   # 684818
Цитата: kkafp от 10.07.2018 12:41:52
Автору топика запудрили мозги менеджеры ячеистых бетонов.

а по тексту похоже, что автор сам продает бенобетон))
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  звукач 10.07.2018 в 13:27:55   # 684819
Цитата: строитель от 10.07.2018 12:34:07
«Начнём с основания любого дома! Фундамет!»
- А может все таки с Проекта начать???
Во Во точно!! А то понастроят а потом начинается а давайте тут повесим лампу ....а проводки то нет под нее ...и так переделываются много обьектов...
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  Yerla 10.07.2018 в 13:28:21   # 684820
хз .. строюсь второй год .. и думаю нет ничего лучше надежного фундамента и старого доброго жженного кирпича .. дом лет эдак на 50 точно .. согласен что потратишь больше на фундамент .. на проект 300 000 тенге .. надзор - тыщ. 150 000 шоб приезжал и контролировал .. ну и более менее нормальных рабочих .. зато в доме и правнуки и пра-правнуки будут бегать
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  КЕДЫ 10.07.2018 в 13:32:55   # 684823
Ленточный фундамент на глубину 1,20. От земли поднять цоколь из хорошего красного кирпича. Дальше хоть два хоть три этажа делай стоять будет надежно.
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  kkafp 10.07.2018 в 13:34:43   # 684825
Цитата: bIP6bIC от 10.07.2018 13:26:10
Цитата: kkafp от 10.07.2018 12:41:52
Я не профессиональный строитель, но....Есть варианты интереснее и по цене, и по качеству и по экологичности.

Поделитесь интересными вариантами?

Стена 1 или 1.5 кирпича утепленная снаружи, минплитой с вентилируемым зазором и обшитая сайдингом например.
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  MишаМашкевич 10.07.2018 в 13:36:01   # 684826
Самый дешёвый это саман (летом холодно,зимой в каморке маленькой с печкой будет тепло.... наверное). Потолок закрываешь камышами. А там или шифер или что бог пошлет.
А ваше самый офигительный вариант это землянка. И зимой тепло,летом холодно. Крыша течет, давай кизяком херячить. Никакого фундамента, нах не надо.

Ещё есть каркас,не долговечен. Но говорят утеплить можно (опять деньги).
Есть метал. Зимой готовый холодильник,че. Дешево зато. Один контейнер 1000 раксов. Там по моему 20-24 кв.м. ой добавлю и летом в нашу жару можно так нажариться,прям как Трамп будете (он та деньги тратить на автозагар)
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  КЕДЫ 10.07.2018 в 13:36:30   # 684827
Только не сайдинг умоляю. Не разочаровывайте меня уважаемый kkafp.
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  КЕДЫ 10.07.2018 в 13:38:22   # 684829
Цитата: MишаМашкевич от 10.07.2018 13:36:01
Самый дешёвый это саман (летом холодно,зимой в каморке маленькой с печкой будет тепло.... наверное). Потолок закрываешь камышами. А там или шифер или что бог пошлет.
А ваше самый офигительный вариант это землянка. И зимой тепло,летом холодно. Крыша течет, давай кизяком херячить. Никакого фундамента, нах не надо.

Ещё есть каркас,не долговечен. Но говорят утеплить можно (опять деньги).
Есть метал. Зимой готовый холодильник,че. Дешево зато. Один контейнер 1000 раксов. Там по моему 20-24 кв.м.


жжёте!!!!
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  kkafp 10.07.2018 в 13:38:51   # 684831
Цитата: КЕДЫ от 10.07.2018 13:36:30
Только не сайдинг умоляю. Не разочаровывайте меня уважаемый kkafp.

А что вы бы использовали вместо сайдинга?
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  123456 10.07.2018 в 13:40:07   # 684833
автор всего навсего производитель пеноблоков)
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  MишаМашкевич 10.07.2018 в 13:42:01   # 684834
Любая стройка это бабки. А скупой плотит дважды (20 раз в этом убеждалась). Экономить в доме котором собираешься жить глупо. Каждая копейка сэкономленная равно сумме твоего комфорта которого ты не увидишь.
Ваще щя строятся только фанаты или идиоты. Все дорого. Легче купить готовое. Смириться,под себя подогнать и жить счастливо с мыслями что не видел всей этой херни с узбеками, прорабами и т.д.
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  КЕДЫ 10.07.2018 в 13:45:36   # 684835
Цитата: kkafp от 10.07.2018 13:38:51
Цитата: КЕДЫ от 10.07.2018 13:36:30
Только не сайдинг умоляю. Не разочаровывайте меня уважаемый kkafp.

А что вы бы использовали вместо сайдинга?


Кирпич. Облицовочный. Красного цвета.
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  kkafp 10.07.2018 в 13:46:11   # 684836
Цитата: MишаМашкевич от 10.07.2018 13:42:01
Любая стройка это бабки. А скупой плотит дважды (20 раз в этом убеждалась). Экономить в доме котором собираешься жить глупо. Каждая копейка сэкономленная равно сумме твоего комфорта которого ты не увидишь.
Ваще щя строятся только фанаты или идиоты. Все дорого. Легче купить готовое. Смириться,под себя подогнать и жить счастливо с мыслями что не видел всей этой херни с узбеками, прорабами и т.д.

Вы правы, экономить не стоит, только купить готовое и жить... Летом умирать от жары, а зимой платить в три счетчика потому-что стены постройки не достаточно утеплены. При первом землетрясении быть похороненным из-за экономии при стройке на продажу на арматуре и качестве бетона.
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  kkafp 10.07.2018 в 13:47:14   # 684837
Цитата: КЕДЫ от 10.07.2018 13:45:36
Цитата: kkafp от 10.07.2018 13:38:51
Цитата: КЕДЫ от 10.07.2018 13:36:30
Только не сайдинг умоляю. Не разочаровывайте меня уважаемый kkafp.

А что вы бы использовали вместо сайдинга?


Кирпич. Облицовочный. Красного цвета.
Цитата: КЕДЫ от 10.07.2018 13:45:36
Цитата: kkafp от 10.07.2018 13:38:51
Цитата: КЕДЫ от 10.07.2018 13:36:30
Только не сайдинг умоляю. Не разочаровывайте меня уважаемый kkafp.

А что вы бы использовали вместо сайдинга?


Кирпич. Облицовочный. Красного цвета.


Чем не нравится сайдинг?
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  КЕДЫ 10.07.2018 в 13:49:44   # 684838
Своим видом через 4-5 лет. Да я знаю про дорогие канадские сайдинги. И тем не менее.
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  kkafp 10.07.2018 в 13:57:51   # 684840
Цитата: КЕДЫ от 10.07.2018 13:49:44
Своим видом через 4-5 лет. Да я знаю про дорогие канадские сайдинги. И тем не менее.

Я рискну на сайдинг, все таки технологии идут вперёд, надеюсь нынешний материал будет более менее устойчив.
Döcke 50 лет обещают.
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  КЕДЫ 10.07.2018 в 14:13:32   # 684841
Мы им обещаем и обещаем, обещаем и обещаем, а им все мало.
( Сергей Жванецкий)
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  MишаМашкевич 10.07.2018 в 14:15:34   # 684842
Цитата: kkafp от 10.07.2018 13:46:11
Цитата: MишаМашкевич от 10.07.2018 13:42:01
Любая стройка это бабки. А скупой плотит дважды (20 раз в этом убеждалась). Экономить в доме котором собираешься жить глупо. Каждая копейка сэкономленная равно сумме твоего комфорта которого ты не увидишь.
Ваще щя строятся только фанаты или идиоты. Все дорого. Легче купить готовое. Смириться,под себя подогнать и жить счастливо с мыслями что не видел всей этой херни с узбеками, прорабами и т.д.

Вы правы, экономить не стоит, только купить готовое и жить... Летом умирать от жары, а зимой платить в три счетчика потому-что стены постройки не достаточно утеплены. При первом землетрясении быть похороненным из-за экономии при стройке на продажу на арматуре и качестве бетона.
вы серьезно?
Когда человек покупает дом первый вопрос которым он должен интересоваться это материал стен ( если конечно дружит с головой). А 2,3 этажные дома ваще надо смотреть с профессионалами. Самим просто можно зайти посмотреть,дизайн, ландшафтом любоваться.
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  Pancho S 10.07.2018 в 14:16:44   # 684843
Цитата: kkafp от 10.07.2018 13:57:51
Цитата: КЕДЫ от 10.07.2018 13:49:44
Своим видом через 4-5 лет. Да я знаю про дорогие канадские сайдинги. И тем не менее.

Я рискну на сайдинг, все таки технологии идут вперёд, надеюсь нынешний материал будет более менее устойчив.
Döcke 50 лет обещают.

Пиз%ёж всё это... Может за 15 лет он и не раскрошится, но... самое что бесит в сайдинге, то что он бешеным темпом выгорает. И ещё один большой минус для меня- у нас постоянные, пыльные ветра, очень сильно грязнится в местах изгибов. Мыть постоянно щёткой, а если просто со шланга, то остаются подтёки. Так что если думать про правнуков, то лучше раскошелиться на травертин, но в этом случае- только кирпич, нагрузка бешеная.
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  MишаМашкевич 10.07.2018 в 14:23:55   # 684844
У меня тоже стоит вопрос облицовки наружки. Травертин конечно хорош,тут ваще без коментов,но су..а дорогой. Это мне без отдыха год фигачить надо.
Сайдинг да,быстро,без пыли и мозговыноса, аккуратно. Но выгорает. Тем более у меня солнцепёк с 4 сторон. Думаю и думаю, думаю и думаю и думаю нах продать))))))). Запарили эти хернюшки.
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  titus 10.07.2018 в 14:27:07   # 684845
Quote:
Думаю и думаю, думаю и думаю и думаю нах продать))))))). Запарили эти хернюшки.

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  Pancho S 10.07.2018 в 14:30:14   # 684846
Цитата: MишаМашкевич от 10.07.2018 13:36:01
Самый дешёвый это саман (летом холодно,зимой в каморке маленькой с печкой будет тепло.... наверное). Потолок закрываешь камышами. А там или шифер или что бог пошлет.
А ваше самый офигительный вариант это землянка. И зимой тепло,летом холодно. Крыша течет, давай кизяком херячить. Никакого фундамента, нах не надо.

Ещё есть каркас,не долговечен. Но говорят утеплить можно (опять деньги).
Есть метал. Зимой готовый холодильник,че. Дешево зато. Один контейнер 1000 раксов. Там по моему 20-24 кв.м. ой добавлю и летом в нашу жару можно так нажариться,прям как Трамп будете (он та деньги тратить на автозагар)

К стати вариант из контейнеров весьма не плох, только разрешение не дадут на строительство(((
А так... во всём мире это практикуют и радуются жизни, хоть пятиэтажный особняк. За то сколько плюсов..: хату взломать очень проблематично с любой стороны, прочный и сейсмоустойчевый, постройка дома до чистовой отделки в считанные недели, возможность достраивать этажи и менять планировку не нанося никакого вреда существующей конструкции и по деньгам на порядок дешевле.
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  Мура45 10.07.2018 в 14:31:17   # 684847
Простой жжённый кирпич под расшивку.
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  Pancho S 10.07.2018 в 15:12:23   # 684853
Цитата: MишаМашкевич от 10.07.2018 14:23:55
У меня тоже стоит вопрос облицовки наружки. Травертин конечно хорош,тут ваще без коментов,но су..а дорогой. Это мне без отдыха год фигачить надо.
Сайдинг да,быстро,без пыли и мозговыноса, аккуратно. Но выгорает. Тем более у меня солнцепёк с 4 сторон. Думаю и думаю, думаю и думаю и думаю нах продать))))))). Запарили эти хернюшки.

это вам не только целый год впахивать, н и не есть и не жить в среднем отделать наружку одноэтажного дома примерно 10/10, вылезет в 2,5-3 ляма.
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  serikx 10.07.2018 в 15:19:27   # 684855
Чтобы вешать батареи в газоблок, раньше я оставлял пространство вместо газоблока там, где будут висеть тяжелые конструкции, засовывал решетку из арматуры и заливал бетоном.
Из перечисленных вариантов - газоблок в ж/б каркасе хорош и сайдинг на металлокаркасе, хотя, хз, как металлокаркас оцинкован и сколько лет он протянет.
Еще бы предложил полностью деревянный дом - он наиболее сейсмостойкий. Только вот по цене у вас в Шыме не знаю, да и еще дерево пропитывать и обрабатывать заранее нужно, собирать потом где-то, чтобы оно осадку дало, подгонять - будет ли кто-то этим заморачиваться...
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