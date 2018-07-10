как реально экономить на строительстве дома

Цитата: MишаМашкевич от

Любая стройка это бабки. А скупой плотит дважды (20 раз в этом убеждалась). Экономить в доме котором собираешься жить глупо. Каждая копейка сэкономленная равно сумме твоего комфорта которого ты не увидишь.

Ваще щя строятся только фанаты или идиоты. Все дорого. Легче купить готовое. Смириться,под себя подогнать и жить счастливо с мыслями что не видел всей этой херни с узбеками, прорабами и т.д. Любая стройка это бабки. А скупой плотит дважды (20 раз в этом убеждалась). Экономить в доме котором собираешься жить глупо. Каждая копейка сэкономленная равно сумме твоего комфорта которого ты не увидишь.Ваще щя строятся только фанаты или идиоты. Все дорого. Легче купить готовое. Смириться,под себя подогнать и жить счастливо с мыслями что не видел всей этой херни с узбеками, прорабами и т.д.

Вы правы, экономить не стоит, только купить готовое и жить... Летом умирать от жары, а зимой платить в три счетчика потому-что стены постройки не достаточно утеплены. При первом землетрясении быть похороненным из-за экономии при стройке на продажу на арматуре и качестве бетона.