как реально экономить на строительстве дома

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 10 Июля 2018 в 12:22:54
Многие люди затеивщие такое сложное с точки зрения экономии и тем более опыта и знаний как возведение строений. Не имея опыта ,зачастую опираясь на интернет , мнение друзей, родственников ( якобы экспертов ), без помощи прораба ( грамотного, таких мало), не желая прислушиваться к мнению экспертов, принимают решения не в свою пользу!
На рынке сейчас большой выбор и каждый говорит о низкой цене и высоком качестве!
Начнём с основания любого дома! Фундамет! Из чего он? Из Бетона! А где взять? Можно делать бетон своими силами на участке! Можно купить товарный бетон с услугой автослона и укладкой в подготовленные опалубки. Затем колонны,ригеля и сейсмопояс! Затем наступает очередь стен! Ячеистые лёгкие бетоны ( пенобетон, газосиликат, газобетон ), в каждом городе открылись цеха по производству! Производитель будет уверять в качестве своей продукции, показывать сертификаты и т.д., Но самый главный вопрос! ИЗ ЧЕГО СДЕЛАН МАТЕРИАЛ! Есть ГОСТ для каждого вида строительного материала! Для пенобетона и газобетона это цемент ПЦ500 Д0, песок без глины и илистых, для газосиликата это кварцевый белый песок и известь ( обязательно автоклавная обработка). Не поленитесь и посетите непосредственно само производство! Попросите сертификат на цемент, возьмите в руки песок и промойте под струёй воды ( глины не должно быть), спросите про добавки ( которых не должно быть!). Добросовестно относящийся к производству технолог ( если таковой имеется, он должен быть!) Расскажет из каких материалов сделан блок! Очень много людей открыли цеха не имея знаний!
КИРПИЧ! дорого! тяжело!
Кирпич сейчас низкого качества! При использовании в качестве заполнения стен из жженого кирпича нужно делать дорогостоящий фундамент, т.к. масса кирпича в сравнении с ячеистыми бетонами больше на 1тн/1м³ т.е 1м³ весит на 1000кг больше. 1м³ кипича весит 1600кг, а ячестый бетон 600кг на 1м³. Из этого следует, что можно экономить на фундаменте 25-45% денег! Квадратный чистовой метр стены выходит из кирпича дороже на 20% в сравнении с ячеистым бетоном! Мифы о том что в пенобетоне не держиться батареи, кухни и т.д. Это всё зависит от состава легких бетонов! Попросите производителя показать объекты с использованием материала, который они изготавливают! Так сказать живой пример!
КРЫША! Утепление и гидроизоляция чердака! Явное преимущество заливного пенобетона! Не горит! Не гниёт! Раз и навсегда! Далее отделка! Это уже на ваш вкус и цвет ( или карман))))
Просто накипело! Люди строят из мусора дома, потом жалуются на плохое самочувствие!
Комментарии, по рейтингу, по дате
- А может все таки с Проекта начать???
MишаМашкевич 10.07.2018 в 13:14:51 # 684812
Что за бред.
Цитата: kkafp от 10.07.2018 12:41:52
Я не профессиональный строитель, но....Есть варианты интереснее и по цене, и по качеству и по экологичности.
Я не профессиональный строитель, но....Есть варианты интереснее и по цене, и по качеству и по экологичности.
Поделитесь интересными вариантами?
Цитата: kkafp от 10.07.2018 12:41:52
Автору топика запудрили мозги менеджеры ячеистых бетонов.
Автору топика запудрили мозги менеджеры ячеистых бетонов.
а по тексту похоже, что автор сам продает бенобетон))
Цитата: строитель от 10.07.2018 12:34:07Во Во точно!! А то понастроят а потом начинается а давайте тут повесим лампу ....а проводки то нет под нее ...и так переделываются много обьектов...
«Начнём с основания любого дома! Фундамет!»
- А может все таки с Проекта начать???
«Начнём с основания любого дома! Фундамет!»
- А может все таки с Проекта начать???
Цитата: bIP6bIC от 10.07.2018 13:26:10
Поделитесь интересными вариантами?
Цитата: kkafp от 10.07.2018 12:41:52
Я не профессиональный строитель, но....Есть варианты интереснее и по цене, и по качеству и по экологичности.
Я не профессиональный строитель, но....Есть варианты интереснее и по цене, и по качеству и по экологичности.
Поделитесь интересными вариантами?
Стена 1 или 1.5 кирпича утепленная снаружи, минплитой с вентилируемым зазором и обшитая сайдингом например.
MишаМашкевич 10.07.2018 в 13:36:01 # 684826
А ваше самый офигительный вариант это землянка. И зимой тепло,летом холодно. Крыша течет, давай кизяком херячить. Никакого фундамента, нах не надо.
Ещё есть каркас,не долговечен. Но говорят утеплить можно (опять деньги).
Есть метал. Зимой готовый холодильник,че. Дешево зато. Один контейнер 1000 раксов. Там по моему 20-24 кв.м. ой добавлю и летом в нашу жару можно так нажариться,прям как Трамп будете (он та деньги тратить на автозагар)
Цитата: MишаМашкевич от 10.07.2018 13:36:01
Самый дешёвый это саман (летом холодно,зимой в каморке маленькой с печкой будет тепло.... наверное). Потолок закрываешь камышами. А там или шифер или что бог пошлет.
А ваше самый офигительный вариант это землянка. И зимой тепло,летом холодно. Крыша течет, давай кизяком херячить. Никакого фундамента, нах не надо.
Ещё есть каркас,не долговечен. Но говорят утеплить можно (опять деньги).
Есть метал. Зимой готовый холодильник,че. Дешево зато. Один контейнер 1000 раксов. Там по моему 20-24 кв.м.
Самый дешёвый это саман (летом холодно,зимой в каморке маленькой с печкой будет тепло.... наверное). Потолок закрываешь камышами. А там или шифер или что бог пошлет.
А ваше самый офигительный вариант это землянка. И зимой тепло,летом холодно. Крыша течет, давай кизяком херячить. Никакого фундамента, нах не надо.
Ещё есть каркас,не долговечен. Но говорят утеплить можно (опять деньги).
Есть метал. Зимой готовый холодильник,че. Дешево зато. Один контейнер 1000 раксов. Там по моему 20-24 кв.м.
жжёте!!!!
Цитата: КЕДЫ от 10.07.2018 13:36:30
Только не сайдинг умоляю. Не разочаровывайте меня уважаемый kkafp.
Только не сайдинг умоляю. Не разочаровывайте меня уважаемый kkafp.
А что вы бы использовали вместо сайдинга?
MишаМашкевич 10.07.2018 в 13:42:01 # 684834
Ваще щя строятся только фанаты или идиоты. Все дорого. Легче купить готовое. Смириться,под себя подогнать и жить счастливо с мыслями что не видел всей этой херни с узбеками, прорабами и т.д.
Цитата: kkafp от 10.07.2018 13:38:51
А что вы бы использовали вместо сайдинга?
Цитата: КЕДЫ от 10.07.2018 13:36:30
Только не сайдинг умоляю. Не разочаровывайте меня уважаемый kkafp.
Только не сайдинг умоляю. Не разочаровывайте меня уважаемый kkafp.
А что вы бы использовали вместо сайдинга?
Кирпич. Облицовочный. Красного цвета.
Цитата: MишаМашкевич от 10.07.2018 13:42:01
Любая стройка это бабки. А скупой плотит дважды (20 раз в этом убеждалась). Экономить в доме котором собираешься жить глупо. Каждая копейка сэкономленная равно сумме твоего комфорта которого ты не увидишь.
Ваще щя строятся только фанаты или идиоты. Все дорого. Легче купить готовое. Смириться,под себя подогнать и жить счастливо с мыслями что не видел всей этой херни с узбеками, прорабами и т.д.
Любая стройка это бабки. А скупой плотит дважды (20 раз в этом убеждалась). Экономить в доме котором собираешься жить глупо. Каждая копейка сэкономленная равно сумме твоего комфорта которого ты не увидишь.
Ваще щя строятся только фанаты или идиоты. Все дорого. Легче купить готовое. Смириться,под себя подогнать и жить счастливо с мыслями что не видел всей этой херни с узбеками, прорабами и т.д.
Вы правы, экономить не стоит, только купить готовое и жить... Летом умирать от жары, а зимой платить в три счетчика потому-что стены постройки не достаточно утеплены. При первом землетрясении быть похороненным из-за экономии при стройке на продажу на арматуре и качестве бетона.
Цитата: КЕДЫ от 10.07.2018 13:45:36
Кирпич. Облицовочный. Красного цвета.
Цитата: kkafp от 10.07.2018 13:38:51
А что вы бы использовали вместо сайдинга?
Цитата: КЕДЫ от 10.07.2018 13:36:30
Только не сайдинг умоляю. Не разочаровывайте меня уважаемый kkafp.
Только не сайдинг умоляю. Не разочаровывайте меня уважаемый kkafp.
А что вы бы использовали вместо сайдинга?
Кирпич. Облицовочный. Красного цвета.
Цитата: КЕДЫ от 10.07.2018 13:45:36
Кирпич. Облицовочный. Красного цвета.
Цитата: kkafp от 10.07.2018 13:38:51
А что вы бы использовали вместо сайдинга?
Цитата: КЕДЫ от 10.07.2018 13:36:30
Только не сайдинг умоляю. Не разочаровывайте меня уважаемый kkafp.
Только не сайдинг умоляю. Не разочаровывайте меня уважаемый kkafp.
А что вы бы использовали вместо сайдинга?
Кирпич. Облицовочный. Красного цвета.
Чем не нравится сайдинг?
Цитата: КЕДЫ от 10.07.2018 13:49:44
Своим видом через 4-5 лет. Да я знаю про дорогие канадские сайдинги. И тем не менее.
Своим видом через 4-5 лет. Да я знаю про дорогие канадские сайдинги. И тем не менее.
Я рискну на сайдинг, все таки технологии идут вперёд, надеюсь нынешний материал будет более менее устойчив.
Döcke 50 лет обещают.
( Сергей Жванецкий)
MишаМашкевич 10.07.2018 в 14:15:34 # 684842
Цитата: kkafp от 10.07.2018 13:46:11вы серьезно?
Вы правы, экономить не стоит, только купить готовое и жить... Летом умирать от жары, а зимой платить в три счетчика потому-что стены постройки не достаточно утеплены. При первом землетрясении быть похороненным из-за экономии при стройке на продажу на арматуре и качестве бетона.
Цитата: MишаМашкевич от 10.07.2018 13:42:01
Любая стройка это бабки. А скупой плотит дважды (20 раз в этом убеждалась). Экономить в доме котором собираешься жить глупо. Каждая копейка сэкономленная равно сумме твоего комфорта которого ты не увидишь.
Ваще щя строятся только фанаты или идиоты. Все дорого. Легче купить готовое. Смириться,под себя подогнать и жить счастливо с мыслями что не видел всей этой херни с узбеками, прорабами и т.д.
Любая стройка это бабки. А скупой плотит дважды (20 раз в этом убеждалась). Экономить в доме котором собираешься жить глупо. Каждая копейка сэкономленная равно сумме твоего комфорта которого ты не увидишь.
Ваще щя строятся только фанаты или идиоты. Все дорого. Легче купить готовое. Смириться,под себя подогнать и жить счастливо с мыслями что не видел всей этой херни с узбеками, прорабами и т.д.
Вы правы, экономить не стоит, только купить готовое и жить... Летом умирать от жары, а зимой платить в три счетчика потому-что стены постройки не достаточно утеплены. При первом землетрясении быть похороненным из-за экономии при стройке на продажу на арматуре и качестве бетона.
Когда человек покупает дом первый вопрос которым он должен интересоваться это материал стен ( если конечно дружит с головой). А 2,3 этажные дома ваще надо смотреть с профессионалами. Самим просто можно зайти посмотреть,дизайн, ландшафтом любоваться.
Цитата: kkafp от 10.07.2018 13:57:51
Я рискну на сайдинг, все таки технологии идут вперёд, надеюсь нынешний материал будет более менее устойчив.
Döcke 50 лет обещают.
Цитата: КЕДЫ от 10.07.2018 13:49:44
Своим видом через 4-5 лет. Да я знаю про дорогие канадские сайдинги. И тем не менее.
Своим видом через 4-5 лет. Да я знаю про дорогие канадские сайдинги. И тем не менее.
Я рискну на сайдинг, все таки технологии идут вперёд, надеюсь нынешний материал будет более менее устойчив.
Döcke 50 лет обещают.
Пиз%ёж всё это... Может за 15 лет он и не раскрошится, но... самое что бесит в сайдинге, то что он бешеным темпом выгорает. И ещё один большой минус для меня- у нас постоянные, пыльные ветра, очень сильно грязнится в местах изгибов. Мыть постоянно щёткой, а если просто со шланга, то остаются подтёки. Так что если думать про правнуков, то лучше раскошелиться на травертин, но в этом случае- только кирпич, нагрузка бешеная.
MишаМашкевич 10.07.2018 в 14:23:55 # 684844
Сайдинг да,быстро,без пыли и мозговыноса, аккуратно. Но выгорает. Тем более у меня солнцепёк с 4 сторон. Думаю и думаю, думаю и думаю и думаю нах продать))))))). Запарили эти хернюшки.
Думаю и думаю, думаю и думаю и думаю нах продать))))))). Запарили эти хернюшки.
Цитата: MишаМашкевич от 10.07.2018 13:36:01
Самый дешёвый это саман (летом холодно,зимой в каморке маленькой с печкой будет тепло.... наверное). Потолок закрываешь камышами. А там или шифер или что бог пошлет.
А ваше самый офигительный вариант это землянка. И зимой тепло,летом холодно. Крыша течет, давай кизяком херячить. Никакого фундамента, нах не надо.
Ещё есть каркас,не долговечен. Но говорят утеплить можно (опять деньги).
Есть метал. Зимой готовый холодильник,че. Дешево зато. Один контейнер 1000 раксов. Там по моему 20-24 кв.м. ой добавлю и летом в нашу жару можно так нажариться,прям как Трамп будете (он та деньги тратить на автозагар)
Самый дешёвый это саман (летом холодно,зимой в каморке маленькой с печкой будет тепло.... наверное). Потолок закрываешь камышами. А там или шифер или что бог пошлет.
А ваше самый офигительный вариант это землянка. И зимой тепло,летом холодно. Крыша течет, давай кизяком херячить. Никакого фундамента, нах не надо.
Ещё есть каркас,не долговечен. Но говорят утеплить можно (опять деньги).
Есть метал. Зимой готовый холодильник,че. Дешево зато. Один контейнер 1000 раксов. Там по моему 20-24 кв.м. ой добавлю и летом в нашу жару можно так нажариться,прям как Трамп будете (он та деньги тратить на автозагар)
К стати вариант из контейнеров весьма не плох, только разрешение не дадут на строительство(((
А так... во всём мире это практикуют и радуются жизни, хоть пятиэтажный особняк. За то сколько плюсов..: хату взломать очень проблематично с любой стороны, прочный и сейсмоустойчевый, постройка дома до чистовой отделки в считанные недели, возможность достраивать этажи и менять планировку не нанося никакого вреда существующей конструкции и по деньгам на порядок дешевле.
Цитата: MишаМашкевич от 10.07.2018 14:23:55
У меня тоже стоит вопрос облицовки наружки. Травертин конечно хорош,тут ваще без коментов,но су..а дорогой. Это мне без отдыха год фигачить надо.
Сайдинг да,быстро,без пыли и мозговыноса, аккуратно. Но выгорает. Тем более у меня солнцепёк с 4 сторон. Думаю и думаю, думаю и думаю и думаю нах продать))))))). Запарили эти хернюшки.
У меня тоже стоит вопрос облицовки наружки. Травертин конечно хорош,тут ваще без коментов,но су..а дорогой. Это мне без отдыха год фигачить надо.
Сайдинг да,быстро,без пыли и мозговыноса, аккуратно. Но выгорает. Тем более у меня солнцепёк с 4 сторон. Думаю и думаю, думаю и думаю и думаю нах продать))))))). Запарили эти хернюшки.
это вам не только целый год впахивать, н и не есть и не жить в среднем отделать наружку одноэтажного дома примерно 10/10, вылезет в 2,5-3 ляма.
Из перечисленных вариантов - газоблок в ж/б каркасе хорош и сайдинг на металлокаркасе, хотя, хз, как металлокаркас оцинкован и сколько лет он протянет.
Еще бы предложил полностью деревянный дом - он наиболее сейсмостойкий. Только вот по цене у вас в Шыме не знаю, да и еще дерево пропитывать и обрабатывать заранее нужно, собирать потом где-то, чтобы оно осадку дало, подгонять - будет ли кто-то этим заморачиваться...