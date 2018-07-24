В общую копилку от гражданина РК, по поводу убийства Дениса Тена, моя история про систему

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PHATik 24 Июля 2018 в 09:38:07
Была у моих знакомых, до этого случая про который я рассказываю, кража, я даже публиковал объявление про ту кражу вот ссылка http://titus.kz/?previd=46965
Я дал им фотоаппарат, по-фотографировать день рождения сына. Фотоаппарат также украли.
Ирония судьбы. Украли второй раз в такой же сумке другой мой фотоаппарат, но уже из моего дома.
Так вот 12 ноября 2014 года если память мне не изменяет, днем ко мне в квартиру проникли воры, сломали замки, зашли в дом, перевернули все к верху дном, и после перед выходом, сняли перчатки демонстративно их кинули посередине комнаты. Из дома пропало бабушкино золото. Кольцо и серьги. Из моей комнаты утащили сумку(я купил повторно после первой кражи, такую же, их было много в Логикоме).
В этой сумке лежал фотоаппарат Nikon D7100 и 3 разных фокусных объектива и вспышка Nikon SB-600. Сумка была черная снаружи, внутри салатового цвета. Как сами понимаете, встретить случайно в продаже другой такой фотоаппарат с таким оборудование, и такой расцветки сумку очень и очень сложно.
Я вызвал полицию, они измазали всю квартиру своим порошком,(совет вам, если вас обокрали, лучше откажитесь от процедуры снятия отпечатков пальцев, я после этого пол месяца оттирал дом),сказали будем работать и удалились благополучно из моей опочивальни
Вечером зашел к соседу, рассказать про кражу. Он дал дельный совет. Сказал что такую технику не будут продавать кому попало, так как кто не знает что это, много денег не даст (В сумке было оборудование по б/у ценам на 400 000 - 500 000 тенге приблизительно, если покупать новое то в два раза дороже). Они будут пытаться продать это знающим людям, то есть фотографам.
На следующий день я выписал с коробок серийные номера, у меня были все коробки из под техники. Полиция кстати эти серийники у меня даже не спрашивала, а я в тот момент был растерян, поэтому сам им не предложил списать эти номера.
После этого начал ездить по городу и заезжать во все известные мне места, где они теоретически могли продать все это.
Был в цуме, на гаранте, заезжал в магазины Сулпак, Технодом, в Эврику. Раздавал листы с распечатанными моими серийными номерами, просил позвонить за вознаграждение, если где-то, что-то всплывет.
Так проездив весь день, решил зайти перед возвращением домой (я живу возле Шымкент Плазы) в фото салон где работает или уже работал фотограф Аскер. Напротив 20 школы фото салон "Кодак".
Зайдя туда, я на кассе начал рассказывать девушке про кражу фотоаппарата. Девушка только услышав о том, что пропал фотоаппарат ахнула, сказав что два часа назад заходили два парня и предлагали купить фотоаппарат в сумке с оборудованием. Она позвала сотрудника который смотрел технику, это кажется был коллега Аскера. Не помню как зовут, но не суть как важно. Если этот человек читает эти строки, спасибо тебе за то, что ты не отказывался помогать, а не плюнул как обычно плюют все.
Он начал перечислять что они предлагали (я им еще даже не показал свой лист с распечатанными моделями и серийными номерами),все сходилось. Воры даже поленились вытащить содержимое из сумки, в которой у меня все это украли. Носили все в этой же сумке.
Они оставили свой номер телефона, сказав что с переездом потеряли коробки и документы от техники. Предлагали купить все это за 150 000 тенге. Ребята отказались покупать, так как почувствовали что что то неладное с этой техникой.
В фото салоне на то время, к сожалению не было камер видеонаблюдения.
Я почему-то струсил позвонить ворам и предложить встречу. Говорю как было, решил дать этот номер полиции, позвонил 102 рассказал им вкратце историю моего расследования, мне посоветовали позвонить участковому.
Позвонил к нему, рассказал как я вышел на них, он сказал что они будут готовить спецоперацию мне запретил звонить самому.
Прождав неделю, и каждый день звоня участковому, я решил набрать по этому номеру, естественно номер был уже отключен.
Пошел к следователю который вел мою кражу, рассказал ему, про телефон и спросил могут ли они найти их по номеру, он сказал что будет отрабатывать и все. Слышал историю, в Алмате похитили человека, звонили с одного номера просили выкуп, потом вытаскивали симку и вставляли в телефон уже свою симку, их быстро нашли, так как во время звонка передается имэй телефона, если просить оператора официальным запросом, то можно узнать это просто. Это конечно история которую я слышал.
Но теоретически мне кажется оно так и есть на самом деле.
В итоге тишина.
Прошло еще два месяца после этой кражи, моя работа на то время касалась торговых магазинов электроники (тот же Сулпак, Технодом и т. д. ) Я постоянно посещал эти магазины, и хорошо общался с продавцами-консультантами. Также продолжал узнавать, может кто продает фотоаппарат Никон.
Так вот в одном из Технодомов, мне сказали, что консультант из Эврики продает фотоаппарат Никон D7100 и 3 объектива...
Я попросил его номер телефона и позвонил к нему. Поговорив и узнав какой он продает фотоаппарат, предложил ему встретиться, что бы посмотреть фотоаппарат который он продает.
На встречу он пришел один, но с другим фотоаппаратом, я начал спрашивать что у него был другой фотик, он сказал что его уже продал. На этом и разошлись.
Дальше я проехал в тот магазин где он работал, попросил у директора его фотографию, объяснив ситуацию, директор конечно удивился, сказал что этот парень нормальный адекватный человек, и такое не мог совершить. Но фотографию его дал.
Я заехал в фото салон и показал им фото этого парня, они сказали что среди тех двух парней его не было. Ну я подумал что ошибся и на этом опять все стихло...
Еще через несколько месяцев ко мне подошли ребята, в том магазине где работал тот парень с вопросами, вернули ли мне фотоаппарат. Фотоаппарат конечно же мне никто не вернул.
Они показали мне видео сюжет из "экстренного вызова" который идет на телеканале "Отырар". Парня который работал с ними, звали Чингиз. Имя настоящее. Так вот этот Чингиз был задержан и про него и его поддельников показывали сюжет.
Там была история про воров которых поймали, они сознались в 7 квартирных кражах. В сюжете показали их стиль работы, они открывали защитные пластины от сердцевины, ставили зубило, били разводным ключем по нему, и ломали сердцевину. Их было трое.
У меня также были сломаны замки.
Я скачал с интернета их видео сюжет, и опять проехал в фото салон, показал видео. Там узнали этих двух его поддельников, сказали что это они в тот день заходили и предлагали сумку с техникой.
Я проехал после этого к следователю которого показывали в этом видео сюжете, рассказал что они обокрали и мою квартиру. Он мне сказал что дело уже передал в суд и если я хочу чтоб мою кражу тоже им приложили, нужно это еще доказать, и послал меня к моему следователю, который вел мою кражу.
Выйдя из Абайского РОВД, я подумал, а нужно ли мне все это доказывать, что 8 квартирная кража была совершена ими.
Подумав еще немного, я махнул рукой и на этом поехал по своим делам.
Через несколько месяцев я узнал что этот Чингиз уже работает в Азии Связном...
Вот и все что я хотел рассказать, не хотел уже мусолить эту тему. Но в связи с убийством Дениса, мне кажется не правильно будет промолчать с моей стороны.
Система наша, такие кражи, как совершали те ребята не наказывает. Недавно слышал что если ущерб от кражи не превышает 2 000 000 тенге, то дают условку автоматом.
Вот и отсюда все эти последствия и убийства. Но даже со смертью знаменитостей, ситуация не поменяется, как было, так и будет, как бы это не звучало печально. Хотя резонанс пошел очень мощный после убийства Дениса Тена.
Может власть задумается, и начнет шевелиться, а не покрывать таких людей.
За выше сказанное ручаюсь лично, видео на канале Отырар не смог найти, если прям читателям очень станет интересно, поищу.
Всем спасибо, и удачи вам!
Комментарии, по рейтингу, по дате
Очень странно, что 8й эпизод выпал из поля зрения следствия. Обычно же все похожие случаи рассматриваются. Наверное фильмов насмотрелся про доблестных полицейских. А с участковым вообще непонятно.Да ладно Вам трындеть(прошу прощения за грубость), имел я дело с полицией и с участковым: НИКТО РАБОТАТЬ НЕ ХОЧЕТ! Участковые охотно составляют акт о неправильном хранении оружия(пятисоткилограммовый сейф из металла тройки НЕ БЫЛ ПРИВИНЧЕН К СТЕНЕ! И травмат хранился с вставленной обоймой ), а вот когда надо найти время чтобы наказать мошенников и преступников_тут они начинают волынить. Так что надежда только на себя. Автор поста практически блестяще провел расследование САМ, а вот получить сатисфакцию не получилось из-за патологической лени ментов.
пятисоткилограммовый сейф из металла тройки НЕ БЫЛ ПРИВИНЧЕН К СТЕНЕ!
Знатный сейф был.
Дядя Нурик 24.07.2018 в 11:45:28 # 686838