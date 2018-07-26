Полицейские с будки

Цитата: ka3ax001 от

Они просто так не останавливают, значит где-то нарушил... Они просто так не останавливают, значит где-то нарушил...

Ага, прям святые. Они как раз и останавливают в этих будках, чтобы на бабло развести. Типа на камеру стационарную снято нарушение. Но предъявить они не могут, т.к. водитель не обязан проходить в будку, чтобы убедиться в нарушении. Тогда менты начинают нарушение на жетон снимать, но там не видно гос.номера