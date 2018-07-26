Полицейские с будки

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Аскен 26 Июля 2018 в 16:29:04
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Цитата: ka3ax001 от 26.07.2018 18:35:13
Они просто так не останавливают, значит где-то нарушил...
Они просто так не останавливают, значит где-то нарушил...
Ага, прям святые. Они как раз и останавливают в этих будках, чтобы на бабло развести. Типа на камеру стационарную снято нарушение. Но предъявить они не могут, т.к. водитель не обязан проходить в будку, чтобы убедиться в нарушении. Тогда менты начинают нарушение на жетон снимать, но там не видно гос.номера
Цитата: Dior от 26.07.2018 18:45:57ели не видно то шли их на йух. А в будку имеешь право зайти и ознакомиться со всеми материалами.
Ага, прям святые. Они как раз и останавливают в этих будках, чтобы на бабло развести. Типа на камеру стационарную снято нарушение. Но предъявить они не могут, т.к. водитель не обязан проходить в будку, чтобы убедиться в нарушении. Тогда менты начинают нарушение на жетон снимать, но там не видно гос.номера
Цитата: ka3ax001 от 26.07.2018 18:35:13
Они просто так не останавливают, значит где-то нарушил...
Они просто так не останавливают, значит где-то нарушил...
Ага, прям святые. Они как раз и останавливают в этих будках, чтобы на бабло развести. Типа на камеру стационарную снято нарушение. Но предъявить они не могут, т.к. водитель не обязан проходить в будку, чтобы убедиться в нарушении. Тогда менты начинают нарушение на жетон снимать, но там не видно гос.номера