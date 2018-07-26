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Полицейские с будки
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Аскен 26 Июля 2018 в 16:29:04
Уважаемые читатели!!! Подскажите, имеют ли право полицейские с будки останавливать автомобили без палочек и спец машин? Как будто такси останавливают...
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  GUEST 26.07.2018 в 16:42:36   # 687187
жезлы отменили, универсальных полицейских сделали!
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  Dredis 26.07.2018 в 16:58:25   # 687190
скажи что не таксуешь и езжай дальше
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  Даун 26.07.2018 в 17:13:24   # 687192
Могут, это стационарный пост, ибо нахуй эти будки поставиль
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  Machetto 26.07.2018 в 18:03:19   # 687201
Я пару раз не остановился, потому что без свистка и оставналивают как такси ловят. Ибо они же должны по спец сигналу остановку делать или я не прав?
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  Machetto 26.07.2018 в 18:05:40   # 687202
Даже если поймают я скажу что я не такси и все)))
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  ka3ax001 26.07.2018 в 18:35:13   # 687209
Они просто так не останавливают, значит где-то нарушил...
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  Dior 26.07.2018 в 18:45:57   # 687211
Цитата: ka3ax001 от 26.07.2018 18:35:13
Они просто так не останавливают, значит где-то нарушил...

Ага, прям святые. Они как раз и останавливают в этих будках, чтобы на бабло развести. Типа на камеру стационарную снято нарушение. Но предъявить они не могут, т.к. водитель не обязан проходить в будку, чтобы убедиться в нарушении. Тогда менты начинают нарушение на жетон снимать, но там не видно гос.номера
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  Джимбо 26.07.2018 в 19:08:59   # 687222
Цитата: Dior от 26.07.2018 18:45:57
Цитата: ka3ax001 от 26.07.2018 18:35:13
Они просто так не останавливают, значит где-то нарушил...

Ага, прям святые. Они как раз и останавливают в этих будках, чтобы на бабло развести. Типа на камеру стационарную снято нарушение. Но предъявить они не могут, т.к. водитель не обязан проходить в будку, чтобы убедиться в нарушении. Тогда менты начинают нарушение на жетон снимать, но там не видно гос.номера
ели не видно то шли их на йух. А в будку имеешь право зайти и ознакомиться со всеми материалами.
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