Поход в FONTAN отчет.

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gliser 30 Июля 2018 в 09:16:17
Начну из далека, как все было. Когда аквапарк строился думал "мммм будет интересно". Когда в июне аквапарк запускался, по вацапу, инстаграмму разошлась тупая реклама "где мужик звонил в колл-центр, а девушка, рассказывала, что и как почему". Услышал рекламу, блиин жесть, я думаю каждый кто слышал, точно так же подумал, что это полная задница. Честно после рекламы идти вообще не хотелось, даже были планы поехать в Алмату. Ладно собрался с мыслями, все же подумал новый аквапарк, ну не может быть колхоз. Пошли с семьей.
Как все было:
Сегодня настал час аквапарка. Поехали утром в 11:10 были на кассе.
Вход в выходные 4000 тг взрослый, 2000 детский за вход мы истратили 10.000 тг. На 4 часа посещения.
Перед входом заполняешь бумажку, ну что-то вроде за все ответственность несешь сам, потеряешь браслет заплати 2500. Подписываешь и далее. Без плавок, купальников не пускают, позаботьтесь о детях, даже о малышах.
Чтобы не ходить несколько раз по аквапарку, после входа касса, там можно закинуть наличные деньги на браслет и оплачивать покупки с браслета. Либо пластиковая карта, наличные магазины внутри парка не принимают (только на кассах). Там же стол с охранником, проверка сумок - считаю это нормальным, безопасность.
Мужская раздевалка:
Находится в цокольном или подвальном этаже здания. Спертый воздух, запах не мытых ног или носков присутствует, не смотря на, то, что я был утром, воздух должен был быть все таки по чище. Ну ладно это мелочи .
Ищешь шкафчик он по номеру (цивилизация), переодеваешься есть кабинки для переодевания (не болтаешь сосиской по средь раздевалки).
В раздевалке есть человек который помогает с ориентироваться где какой шкаф, как пользоваться и прочее. Переоделся, в душе ополоснулся пошел на выход.
Со слов жены женская раздевалка:
Чистая, не воняет, даже воздух не сперт. Сам не был тут сказать нечего , наверное охотно бы заглянул в женскую раздевалку (не подумайте, что извращенец, просто сравнить, а как же там?)
Выход из раздевалок, тут все обычно идешь к зонтикам, шезлонгам, на территории их много классно бери какой хочешь шезлонги мягкие, не грязные (пока?).
Вообще аквапарк классно сделан для детей, для детского досуга. Всякие детские горочки, фонтанчики, грибочки. Но не все так как хотелось бы, в детском бассейне отклеились кафелинки один ребенок поранил пальчики , старались говорить дочке, чтобы была по дальше от сколов кафеля. Сколот кафель, рядом с горкой где сетка. Обратите внимание, аккуратнее.
Бассейн с волной, нуу тут круто запускается, мне показалось каждый час на 30 минут. может чуть меньше - тут все круто, правда после обеда народу дофига, все друг на друге, как в Китае (не понравилось), а с утра до 12:30 круто, людей мало (понравилось). Тут еще хочется отметить работу спасателей два паренька зорко смотрят. Мелкий мальчуган (без родителей) одев нарукавники пошел в волны, затянуло в волну, нарукавники улетели. Спасатель за секунду прыгнул и такое ощущение, что сразу на лету его выхватил из под воды - молодец знает свое дело. Детей кстати не оставляйте без надзора - важно!
Горки.
Катались на всех куда пустили по росту.
Синяя горка, катаешься строго на баллоне с утра класс, после обеда очередь баллонов свободных не дождешься - (не понравилось).
Красная горка высокая - в горке душновато ехать, на солнышке прогревается, внутри все черным - черно, некая паника охватывает, но вроде быстро отпускает.
Желтая горка высокая, открытая - Страшно, я сам не катался, съехала жена, говорит норм понравилось. Не могу поделится своими эмоциями.
Горка на матрасах как радуга, нууу норм, ниже среднего без эмоций.
Замечу, босиком ходить больновато пластиковая сеточка режет ноги, а сланцы перед горками оставлять и возвращаться за ними не в тему.
Остальные горки по росту не подошел и жена тоже. Ребенок катался на детских горках в детском бассейне.
Аниматоры для детей.
Аниматоры, всем знакомая Веселинка кажется , детям нравится во всяком случае моя дочка их любит. Весело собирают на конкурс, зовут каждого из детей почти индивидуально подходя. Еще и сертификаты разыгрывают для детей, мелочь, а приятно. Видно, что ребята стараются выкладываются. Молодцы.
Теперь минусы я бы назвал наверно их жирными.
Питание фигово. Вообще никак не понравилось.
На территории есть "Pioner Burger" вроде так называется блииин более колхозного места я не встречал вообще никак не понравилось ни обслуживание ни остальное. Цены, для отдыха нормально, приемлемо. Но блин я даже не знаю как описать этот колхоз который там. Начиная с меню черное меню лежит на черной столешнице, его вообще не видно, как-то не приветливо. Ошибся? Ну не знаю, расскажите, кто ходил как было?
Хот дог 790 тг. Лучше берите хот доги на Роще в Хот Рог дог (не реклама) там огромная булка, мега сосиска 500 тг стоит с собой лучше.
Есть еще БАР - та еще шляпа. Толпа "барменов" трутся за стойкой все ужасно долго, как-то не собранно, ну может я сильно придираюсь х.з. Коктейль - арбузный (вкусно).
Мохито - ммм показался не вкусным
Айсти - выше всех похвал, свежий делают прям для тебя - тут круто. Может быть впечатление о баре сложилось плохое из за пионер бургер. Ребята простите, может ошибаюсь.
Курение, если администрация прочитает этот пост, ребята надо что-то делать с этим (сильно не понравилось).
Сам не курю, пока стоял ждал коктейли у бара люди на шезлонгах курили дымили, сидели около стойки блиин (ребята вы пришли отдохнуть нафига дымить так даже не смотря на, то, что ты сидишь в баре). Не приятно. Курят так же на шезлонгах проходишь мимо ну блин зачем, и ни кто замечания не сделает, я не видел отдельной таблички "место для курения" следовательно курить там можно везде, народ пользуется этим, что плохо куча детей все таки.
Итог:
Цена качество аквапарка - Классно!
Кассы молодцы быстро, четко, много.
Охрана, спасатели молодцы безопасно.
Парковка большая с утра норм.
Питание не понравилось в следующий на неделе поход схожу посидеть на палубе или что-то там было еще. Наверное там интереснее, расскажу.
После сегодняшняго похода хочется ПОВТОРИТЬ.
Давайте вместе сходим у кого есть желание? Пишем в личку.
Комментарии, по рейтингу, по дате
все таки лучше на Иссык куль
alpha_portal 30.07.2018 в 09:32:09 # 687557
Туда не ходи, тут не кушай, там не катайся, сумку покажи. Европеское качество говорите?
У меня сейчас соседка с штатов приехала она отнесла туда 20 штук и сказала: дорого и сделано не для людей. Как сказала что она г-ка США - вся охрана исчезла.
Пасут тебя там как овечку при этом гордо побив себя в грудь - цэ европа.
Тьфу да и только.
Аквапарк: колхозный вариант "Я - бизнесмен! Аквопарк - европа."
Тьфу.
Жена ходила туда с дочкой: сказала больше не пойду.
На горку одних детей пускают, других не пускают причем критерии охрана сама придумывает несмотря на надписи.
Я все сказал