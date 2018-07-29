Про то как Ерла с полицейскими контачил

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Yerla 29 Июля 2018 в 21:16:25
Модным в КЗ в последнее время зероу толеризм к мелким правонарушением .. полиция так и жжот статистикой пойманных обычных граждан что курят, сорят, или пьют пиво в неположенных местах .. работают в этом пане хорошо .. значит есть какая то мотивация .. канеш, стоит подчеркнуть что ент люди не бандиты , простые граждане .. эдакие мелкие правонарушения .. в принципе это хорошо .. я, за ЗИРОУ ТОЛЕРИЗМ .. Но мне почему-то кажется, что нулевую терпимость к настоящим бандюганам наша полиция как-то не очень проявляет .. по крайне мере в ситуациях произошедших со мной лично о которых пойдет речь ниже .. хз .. возможно что-то не то с мотивацией ..
Ситуэйшн №1 (свежак, произошло две недели назад)
Ерла строит дом .. привез партию пеноплекса .. чтобы было понятней это: 20 ярких оранжевых пачек, размеры каждой примерно: высота 0,4 метра * длинна 1,2 метра * ширина 0,5 метра .. и эти пачки спиздили из строящегося дома .. т.е. это хоть и легкая по весу но достаточно объемная херня и этих ярких оранжевых штучек целых 20 .. Ерла вызвал полицию и сделал все согласно стандартным процедурам .. :0) хотел бы отметить что приехали грустные и усталые ребята .. Я им говорю: (далее «Е» - Ерла, «П» - полиция)
«Е» - Камон парни, давайте надем этих гавнюков. Времени в принципе не очень много прошло .. спиздили паходу под утро .. сейчас только 9 утра .. понимаю что за несколько часов много что могло произойти .. НО 20 оранжевых больших хреней не могли просто исчезнуть .. ща много где камеры торчат, как у частного сектора так и возле магазов местных .. да и может видел кто оранжевые хрени ..
«П» - (вяло) .. ну какбэ это сложно .. врят ли мы их найдем
«Е» - Парни, Вы чего такие вялые, дело ведь в принципе не сложное .. давайте хотя бы попытаемся что-то сделать .. опросить .. запросить видео и т.д. ведь факт того что вещь объемная возможно вор был на каком то транспорте .. пробъем кто по улице ехал в 4 или 5 утра по камерам .. ну или даже если и пешком то это точно несколько рейсов бегал с яркими оранжевыми хренями .. этож не иголка в стоге сена .. Ну а Я помогу чем смогу ..
Ну а дальше, полицейский просто опросил одного соседа .. ну как опросил .. задал ему вопрос, а тот ответил что его вообще дома не было .. и все .. на этом опрос закончился, ребята прыгнули в машину и укатили.
МОТИВАЦИЯ .. :0) сужу по себе и своим ребятам .. у нас саибительская мотивация .. пох*й где и в каких условиях работать .. хоть +50 жары, хоть -40 мороза .. хоть в степи где в радиусе 200 км нихрена .. хоть в горах .. главное чтобы были проекты .. чтобы была работа .. :0) и никогда никто мне не говорил с кислой рожей:
- Бляяя .. этож далеко .. бляяя .. тамж жара .. неее .. нихрена не получится, слишком сложный проект и т.д. и т.п.
Наоборот радуются и ибошат аж щепки летят.
Ну а по сути, бандюганы - это работа для полиции :0) радуйся и лови гавнюков. А то приезжают, в глазах никакого азарта .. усталые и кислые. Выходит нужно работать в этом плане, мотивировать сотрудников. ХЗ чем .. но им там должно быть видней.
Ситуэшн №2
Ерла сидит дома и пьет чай, тут срабатывает сигналка мерина, Ерла выглядывает в окно и видит проезжающий рядом с его машиной мусоровоз. Ерла выходит из дома и видит пакоцанную бочину своего железного коня .. снова делает все согласно стандартным процедурам .. приезжает полиция, Ерла описывает всю ситуацию .. Полицейский спрашивает, видел ли Ерла номер авто .. На что Ерла говорит что нет .. и объясняет что сработала сигналка, выглянул и увидел уезжающий мусоровоз, свежие царапины, зеленая краска (мусоровоз тоже зеленый был) .. А Ерле говорят, нуууу .. тут какбэ номера же нет .. мы не сможем его найти :0) .. и все ..
Далее «Е» - Ерла, «П» - Полиция
«Е» - Парни, давайте найдем эту жопу .. этож не сложно .. наш двор оборудован камерами, по одной перед каждым подъездом .. все они смотрят во двор, всего во дворе их 6 .. запросим видео с этих камер .. дополнительно можно отработать через запрос в КСК определить какие машины обслуживают наш двор .. и спокойно выяснить кто мля работал в этот день на этом сраном мусоровозе и т.д.
«П» - Умный да такой ? Нам больше делать нечего кроме как твой мусоровоз искать? Да у меня и без тебя много дел.
Занавес.
Ерла не стал спорить и что-то доказывать. ХЗ, показалось что нет смысла. Нет мотивации просто и возможно реально нет времени. Но не значит ли это - что нужно что-то менять .. подход .. мотивацию .. если реально мало людей в полиции, то набирать людей которые бы занимались бы вот такой мелочью .. хотя мне кажется уж кого-кого, но полиции у нас много :0) .. а может стоит заняться рационализацией труда сотрудников .. в общем ХЗ .. но это дело ведь можно как то решить ..
Ситуэшн №3 и № 4
Подходит Ерла сутра с своему боевому коню .. а там вскрыт капот .. спиздили ЭБУ (электронный блок управления), волюметр и еще какую то хрень название которой я не помню. И второй случай когда вскрыли капот и спиздили только один волюметр. Т.е. два случая в одном районе, дворе .. Все сделано аккуратно .. т.е. сняли .. не вырывали .. сигналку отключили .. в общем профи, как грится не наркоман случайный. Выходит что работает команда. А значит помимо того что отлажены схемы «воровства» .. отлажены схемы и сбыта .. кароч ОПГ .. Ерла делает все стандартно .. вызов полиции .. заявление .. и т.д. ..
И снова видит унылые и усталые лица сотрудников полиции .. ни огонька в глазах .. ничего .. пустота .. и слова: нуууу врят ли их найдем ..
Писать про то как часто воруют сотки я наверное не буду .. у моей подруги два раза воровали .. хотя вроде 21 век компьютерных технологий .. принесли в полицию коробки от телефонов, заявление .. имей коды и т.д. .. ниразу не нашли. Почему? Мотивации мало .. эххх ..
Ситуэёшн №5 (рассказано другом Ерлы)
Возвращается как то «друг Ерлы» поздно ночью домой .. и хоба .. чуть не становится жертвой грабежа .. нарисуюка я дополнительно схему нападения
.. может кому пригодится .. в смысле заранее распознать эту тему .. ребята явно не в первый день в этом деле, все делали четко и отработанно.
В общем идет «друг Ерлы», а навстречу ему парень спортивный (1 номер) .. прошел мимо .. за ним еще один идет (2 номер), и тут то и началось самое интересное: второй спортик проходя мимо как только поравнялся с «другом Ерлы».. бъет .. точнее попытался ударить в челюсть .. «друг Ерлы» среагировал и кулак с кастетом летит мимо .. только вскользь рвет немного губу .. в это время второй спортик залетает сзади .. тоже кулаком вскользь попадает в затылочную часть головы .. мля и этот тож с кастетом .. потому что прилетает неплохо и тоже немного рвет кожу головы .. :0) не буду грузить подробностями дальше .. и вкратце: «другу Ерлы» везет и он успевает выхватить из за пазухи «ОСУ» и тупо в упор расстреливает нападавших .. да, он понимает что нельзя стрелять в лицо, нельзя палить с расстояния менее метра .. и т.д. .. но «другу Ерлы» в тот момент было похуй .. нападавшие заорали и съебались .. «друг Ерлы» понимая что эти парни не в первый день пытаются заработать грабежом, проявляет свою гражданскую позицию и вызывает полицию, дабы попытаться убрать это гомно с улицы .. описал подробно нападавших .. и т.д. и т.п. .. ну а факт незаконного применения ОСЫ «друг Ерлы» умолчал (ибо этот сраный травмат прировняли к огнестрелу и это уже уголовное преступление), лишь пояснил что нападавшие могут обратится в больницу с ранами на лице и в области паха (по легенде возможно «друг Ерлы» тычками, нанес эти травмы куском арматуры). Сам же согласно стандартной процедуре как грится снял побои у суд. мед. эксперта. И забил на это дело. Через несколько дней к «другу Ерлы» в гости пожаловали два опера и попросили написать заявление где он пишет что так как ему не был причинен существенный физический урон и не был причинен материальный урон то какбы ни к кому претензий не имеет .. На возражение на то что эти гандоны могут напасть на кого-то еще .. дали понять что они располагают некоторой информацией о том что «друг Ерлы» явно не арматурой отбивался .. в общем долго уговаривать не пришлось и он написал то что нужно.
Хз .. но будь Я полицейским, раскидал бы запросы во все больницы и поликлиники на двух спортиков с травмами лица и травмами яиц .. ну если не попал то точно с гематомами на внутренней стороне ляшек .. описание есть .. особые приметы есть .. есть предположения что эти ребята засветились и в других эпизодах грабежа граждан и может кто другой тоже опознает .. в общем вроде есть козыря .. ну как минимум ниточки, которые могут привести к гавнюкам .. только работай .. но .. в общем бандюганов так и не нашли.
И пару слов о травматическом оружии. Конечно это говно .. но мля это лучше чем ничего .. оно шумит (а бандюганы не любят шум) .. оно отвлекает внимание .. ну и на крайняк им тоже можно бить. Ведь если был бы травмат у парня, заставшего воров рядом со своей машиной, расстрелял бы их нахуй в упор и остался бы жив.
Другу Ерлы повезло, у него была перделка которая выручила его. И это был единственный раз когда он применил эту перделку. И ХЗ, ну вот ниразу не было у него желания выебнуться и попердеть ею из окна машины .. даже в драках с водятлами никогда не вытаскивал. Так что реально смешно выглядят причины запрета травматического оружия. Бандит всегда найдет себе оружие, а законопослушный гражданин всегда будет бедной овечкой перед гавнюками с оружием.
Ну и в конце еще пара слов про мотивацию в работе полиции. Как никак тема блога про это. Эдакий конклюжн: Нужно что-то делать, менять .. привлекать спецов в этой области .. ХЗ канеш что менять .. об этом тоже можно много говорить .. но Я уверен что в глазах сотрудника полиции должен гореть огонь желания поймать бандюгана и похрен маленький бандит это или большой ..
Комментарии, по рейтингу, по дате
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как отделить от травматов например просто гопоту и молодежь？ я говорю о тех кому больше 16но мозгов гораздо меньше. ведь начнут показывать свою крутость перед сверстниками и в мелких терках шмалять будут. а ведь оса с трех метров два листа шифера пробивает.. если конечно разрешить ношение с 30лет например то еще можно контролировать да и после 30 поменьше дебилов.
а по поводу полиции, все просто, нужен отбор. т. е. реальные критерии например , высшее образрвание , спортивные нормативы хотябы на уровне поступившего в физкультурный инстут, с подтверждением результатов при поступлении на работу. и чтоб IQ был не ниже среднего. а чтоб была дисциплина субординация и рвение нужно так , первая жалоба со стороны граждан с подтверждением фотовидео или свидетелями - предупреждение с невыплатой з.п. за месяц. второе -отстранение на полгода, третье -досвиданья. а так же с жалобами на сотрудника при наличии трех жалоб за год перевод на постовую службу независимо от звания на месяц. но и тем кто пройдет отбор после трех лет службы нужно серьезное поощрение а не подачки. если мы хотим чтоб полицейский реально работал с реальным риском для жизни то и зарабатывать он должен достойно , а в случае гибели или ранения или др. причины выхода из строя на работе семья должна быть хорошо обкспечена государством...
ух накидал тут, может и ошибаюсь в мнении но это то что на душу легло по данному вопросу.
а он продолжает, Я сделаю Вам устное предупреждение и небуду выписывать штраф так как вижу что Вы адекватные. а остановил чтоб убедиться в этом, и предупредить что здесь обманчивый отрезок хорошей дороги а впереди через км. есть несколько незаметных и разбросанных ям и на такой ск можно пробить колесо или вылететь с дороги , знаки предупреждающие стоят неигнорируйте. и Все ни намеков ни чего. чуть пообщались оказался волейболистом , выпили нашего кофе и разъехались....
Первоочередной упор наших доблестных право
всё остальное мелочи.
З.Ы.
Охрана прав и свобод простых смертных - неее, не слышал.