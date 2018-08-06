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Воскресенье, отроги Тянь-шаня
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Пришелец 06 Августа 2018 в 14:31:49
Комментарии, по рейтингу, по дате
  gliser 06.08.2018 в 14:39:03   # 688426
Ох, жуть как страшно.
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  Рулон Обоев 06.08.2018 в 14:40:14   # 688427
на чем он поднимается?
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  Пришелец 06.08.2018 в 15:07:07   # 688447
На параплане в теплом потоке воздуха
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