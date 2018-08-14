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Как у Ерлы живот заболел
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Yerla 14 Августа 2018 в 16:54:15
В один из питничных вечеров, кушал Ерла водку и почувствовал недомогание в брюшной полости. В ж*пу поликлинику подумал Ерла .. запись .. очередь .. пойду кА Я лучше в хорошую известную сеть частных клиник .. там и сервис и очередей нет .. медсестры вежливые и красивые .. Пришел кароч к частникам, заплатил 5 000 тенге .. Врач говорит: ХЗ что у тебя там, давайка плати еще 5 000 тенге, мы тебе УЗИ брюшной полости сделаем. Поглядели потом результаты, посоветовались врачи и выписали Ерле таблеток и систем внутривенных .. ну и в догонку анализов платных сдать. Лечится Ерла в этой клинике день, нихрена, боли не утихают .. лечится второй день .. нихрена .. Ерле уже и другие лекарства капать пробуют .. не помогает .. под вечер третьего дня Ерле ваще херово стало .. никакой кароч стал .. звонит на мобилу своему врачу, мол херово .. а ему: потерпите, приходите завтра, мы Вам МРТ брюшной полости сделаем за 15 000 тенге и лекарств новых выпишем .. Ерла посылает нах*й своего врача и звонит в старую и добрую неотложку .. минут через 10 прилетает молодой парнишка, быстренько осматривает Ерлу и говорит: писдес мля, срочно в больницу .. ну а потом в больничная бытовуха: флюорография (типа ХЗ, может Я тубиком болею), анализы крови, бритье волос на пузе и ниже ну и операционная потом. В итоге мы имеем: острый гангенозно-перфоративный аппендицит, вскрывшийся периаппендикулярный абсцесс, тифлит, местный гнойный перитонит. Сказать что Ерла ах*ел :0) это слабо сказано .. епать в 21 век, когда аппендицит выявляют как два пальца об асфальт и потом его вырезают путем мини надреза сантимов пять и чел в тот же день спокойно уходит домой. Ерла же месяц валялся в больнице с дырой в пузе и торчащими шлангами.
Кароч если что-то болит, нужно обращаться к 3-4 разным врачам. Да это время отнимет и денег больше .. но мля здоровье важнее ..
Рубиться потом с клиникой за то что они ошибочно и не правильно лечили тебя и надеется как то отбить бабки затраченные на дополнительное лечение и потраченное время .. хммм .. практически бессмысленно .. Ерла канеш понимал бесполезность попытки переть против сети частных клиники .. этож тупо трата бабла и времени .. но не смог удержаться :0) .. а ну в итоге все как обычно .. виновных нет типа.

:0) ну и пара фоток:
первая фото - это ШОК .. зрелище ..



Вторая - скучная копия выписки



Комментарии, по рейтингу, по дате
  Aлекс 14.08.2018 в 17:25:46   # 689645
Теперь найти хорошего адвоката и в суд
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  titus 14.08.2018 в 17:32:18   # 689646
Quote:
если что-то болит, нужно обращаться к 3-4 разным врачам. Да это время отнимет и денег больше .. но мля здоровье важнее ..

Точно такое же мнение устойчивое выработалось пока с ребенком по больницам пришлось ныкаться.
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  Yerla 14.08.2018 в 17:44:54   # 689648
Цитата: Aлекс от 14.08.2018 17:25:46
Теперь найти хорошего адвоката и в суд

суд пр*ибал .. адвокат нормальный был ..
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  КЕДЫ 14.08.2018 в 17:55:55   # 689650
Да х.с ним с судом. Слава Богу обошлось. Выздоравливай поскорее.
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  Yerla 14.08.2018 в 17:56:57   # 689651
.. я тут думаю .. кто же должен умереть из за тупых врачей, кто из известных людей, любимцев Казахстана .. шоб хорошенько взялись за медицину ? потому что если сдохнет Ерла, всем будет пох*й .. а проблема в медицине нашей есть .. и мля серьезная проблема ..
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  Yerla 14.08.2018 в 18:00:07   # 689652
Цитата: КЕДЫ от 14.08.2018 17:55:55
Да х.с ним с судом. Слава Богу обошлось. Выздоравливай поскорее.


спасибо .. я уже в поряде
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  Skype 14.08.2018 в 18:53:30   # 689661
Цитата: Yerla от 14.08.2018 17:56:57
.. я тут думаю .. кто же должен умереть из за тупых врачей, кто из известных людей, любимцев Казахстана .. шоб хорошенько взялись за медицину ? потому что если сдохнет Ерла, всем будет пох*й .. а проблема в медицине нашей есть .. и мля серьезная проблема ..


Они лечатся там где лечат, вообщем далеко от того места где деньги пиздят
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  Yerla 14.08.2018 в 19:09:18   # 689662
отдельно пара слов о диалогах в операционной :
Хирург: Ерла, ты чо, один чтоли сюда приехал? родственики там, никого нет штоль?
Ерла: Угу, один.
Хирург: мдя, ты понимаешь что нужны бабки .. ну там на анестезию хорошую и т.д.
Ерла: неужто если бабла нет, порежете меня нахрен? или повторное обрезание сделаете ? если писдес бабки ща нужны то в кармане штанов тыщ. 10 есть, вещи у медсестры .. бош нет нихрена с собой ..
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  Yerla 14.08.2018 в 19:10:10   # 689663
отдельно пара слов о диалогах в операционной :
Хирург: Ерла, ты чо, один чтоли сюда приехал? родственики там, никого нет штоль?
Ерла: Угу, один.
Хирург: мдя, ты понимаешь что нужны бабки .. ну там на анестезию хорошую и т.д.
Ерла: неужто если бабла нет, порежете меня нахрен? или повторное обрезание сделаете ? если писдес бабки ща нужны то в кармане штанов тыщ. 10 есть, вещи у медсестры .. бош нет нихрена с собой ..
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  Софруджу 14.08.2018 в 19:21:49   # 689665
Скажу только, что Вам ещё очень повезло. У меня у двоих знакомых в схожей ситуации разрез от верха до низу живота, как у трупа. В смысле, вскрытие покажет И зашито у обоих так, как только мешки с дерьмом можно зашить. И трубки, и температура, и утрата трудоспособности ну, очень надолго
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  КЕДЫ 14.08.2018 в 19:25:15   # 689667
Блин вот читаю про медицину вашу и удивляюсь. Неужели настолько хреново все? Но ведь были же в городе очень сильные хирурги, урологи, гинекологи. Неужели одни долбоёбы работают? Ну не может такого же быть.
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  КЕДЫ 14.08.2018 в 19:31:16   # 689668
Бабки всегда тянули даже в советские времена, но результаты лечения были очень хорошими вроде бы, не самыми плохими по крайней мере.
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  Софруджу 14.08.2018 в 19:36:16   # 689672
Цитата: КЕДЫ от 14.08.2018 19:25:15
Блин вот читаю про медицину вашу и удивляюсь. Неужели настолько хреново все? Но ведь были же в городе очень сильные хирурги, урологи, гинекологи. Неужели одни долбоёбы работают? Ну не может такого же быть.


Одних уж нет, а те далече
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  Skype 14.08.2018 в 20:06:26   # 689676
Цитата: КЕДЫ от 14.08.2018 19:25:15
Блин вот читаю про медицину вашу и удивляюсь. Неужели настолько хреново все? Но ведь были же в городе очень сильные хирурги, урологи, гинекологи. Неужели одни долбоёбы работают? Ну не может такого же быть.


Немцы, русские, евреи кто из себя чего то представлял свалили, остались только национальные кадры, вот и режут как могут, выжил ништяк, помер да ху с тобой.

Был в больничке на обследовании, она даже давление не померила, а это проф осмотр по возрасту. Кароче тупая молодая дура, все ее достоинство в том что говорит на казахском, а как спец полный НОЛЬ

Мне то же резали апендинкс,давно дело было 1978 году, резал национальный кадр весь седой, так вот он обследовал и зарезал, таблетки не довал сразу за 2 часа положил и удалил нах. Потом прикалывался, типа тебе по блату чуть обрезание за одно не сделал, хороший хирург был и как человек и как спец.
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  Мура45 14.08.2018 в 20:40:58   # 689682
Цитата: КЕДЫ от 14.08.2018 19:25:15
Блин вот читаю про медицину вашу и удивляюсь. Неужели настолько хреново все? Но ведь были же в городе очень сильные хирурги, урологи, гинекологи. Неужели одни долбоёбы работают? Ну не может такого же быть.

Кедыч, людям лишь бы пиздануть что-нибудь. Нормально всё, есть хорошие врачи в госбольницах.
А в частных работают по принципу "был бы человек, а болезнь найдётся".
Хотя, в частной поликлинике у лора на приёме оставил 3500 тенге и результатом доволен.
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  Софруджу 14.08.2018 в 20:51:19   # 689684
Бедного Ерлу чуть в гроб ни загнали с простым аппендицитом, как и моих знакомых, приведённых в пример, а Мура всё считает, что Он, как и другие страдальцы, пи.дят. Хорошее, наверно, бог здоровье дал, а не дай бог что случись... останется ли при своём мнении
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  Мура45 14.08.2018 в 21:01:31   # 689689
Софруджу, фантазёров здесь хватает. Сказки на ходу сочиняют. Евреи, русские, греки чухнули, остались одни нацкадры, да и те, мол, тупые.
Есть в одной частной клинике дерматолого с кличкой "обоже". Ну так вот, заплатили за приём немалую сумму, осмотрел он ребёнка, то да сё, в общем, определил он у него какого то там клеща. Лекарства обошлись ещё в одну круглую сумму.
А самый прикол в том, что это оказалось обыкновенной ветрянкой, как после определили в госполиклинике т.н. нацкадры. Ну те, которые тупые, по словам скипе. И лечение обошлось в стоимость ровно одного флакона банального бриллиантового зелёного.
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  Мура45 14.08.2018 в 21:12:16   # 689693
Софруджу, лично я не имею претензий ни к скорой, ни к кардиологам. Службе скорой помощи (реанимация) отдельное большое спасибо. Они вообще молодцы. Приезжали быстро, всё чётко и слаженно, ЭКГ, пару уколов, таблетка НГ и всё.
Добавлю, там были т.н. нацкадры. А тупые они или нет, сказать не могу, некогда было их проверять.
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  southman33 14.08.2018 в 21:25:09   # 689697
Дайте список более менее нормальных гастроэнтерологов.
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  Fotinij 14.08.2018 в 21:33:42   # 689701
Цитата: Skype от 14.08.2018 20:06:26
[quote name=КЕДЫ link=previd=98856#689667 date=1534253115]Блин вот читаю про медицину вашу и удивляюсь. Неужели настолько хреново все?

Немцы, русские, евреи кто из себя чего то представлял свалили, остались только национальные кадры, вот и режут как могут, выжил ништяк, помер да ху с тобой.

Тупизм врачей не от нации зависит. Просто люди не на своём месте. Как пример могу привести : в фосфорной больнице была окулист -русская, не молодая , но конъюнктивит от простого раздражения отличить не могла. И есть ЛОР- узбек , так к нему в очередь встраиваются, не смотря на то, что он молодой (лет 35) . Так что, не надо ЛЯ-ЛЯ.
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  Pole13 14.08.2018 в 21:51:08   # 689707
Цитата: southman33 от 14.08.2018 21:25:09
Дайте список более менее нормальных гастроэнтерологов.

В Эскулапе что на пив.заводе работала русская женщина, многие ее рекомендовали. И вправду оказалась профи, 5 лет ничего не беспокоит.
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  Мура45 14.08.2018 в 21:53:28   # 689708
Короче, берегите здоровье своё и своих близких.
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  Пермяк 14.08.2018 в 21:59:27   # 689709
Мура45 игра в рулетку в сфере медецины не канает, вне зависимости от того частная это клиника или горбольница.
Ситуация вкрай не нормальная, если народ боится идти в поликлинику, а безопасного врача большинство ищет через знакомых.
Ерлу от того света отделяли считанные часы, это при том, что человек обратился вовремя и с четкими симптомами аппендицита.
Ну не должны допускаться до работы в этой сфере те, кто окончил учебу на удовлетворительно, или хорошо.
«Ударники» как минимум должны работать только ассистентами грамотного врача до тех пор, пока тот не поручится за то, что они могут самостоятельно диагностировать и лечить без угрозы пациенту.
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