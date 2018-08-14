Как у Ерлы живот заболел

.. я тут думаю .. кто же должен умереть из за тупых врачей, кто из известных людей, любимцев Казахстана .. шоб хорошенько взялись за медицину ? потому что если сдохнет Ерла, всем будет пох*й .. а проблема в медицине нашей есть .. и мля серьезная проблема ..