Как у Ерлы живот заболел

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Yerla 14 Августа 2018 в 16:54:15
Кароч если что-то болит, нужно обращаться к 3-4 разным врачам. Да это время отнимет и денег больше .. но мля здоровье важнее ..
Рубиться потом с клиникой за то что они ошибочно и не правильно лечили тебя и надеется как то отбить бабки затраченные на дополнительное лечение и потраченное время .. хммм .. практически бессмысленно .. Ерла канеш понимал бесполезность попытки переть против сети частных клиники .. этож тупо трата бабла и времени .. но не смог удержаться :0) .. а ну в итоге все как обычно .. виновных нет типа.
:0) ну и пара фоток:
первая фото - это ШОК .. зрелище ..
Вторая - скучная копия выписки
Комментарии, по рейтингу, по дате
если что-то болит, нужно обращаться к 3-4 разным врачам. Да это время отнимет и денег больше .. но мля здоровье важнее ..
Точно такое же мнение устойчивое выработалось пока с ребенком по больницам пришлось ныкаться.
Цитата: Aлекс от 14.08.2018 17:25:46
Теперь найти хорошего адвоката и в суд
Теперь найти хорошего адвоката и в суд
суд пр*ибал .. адвокат нормальный был ..
Цитата: КЕДЫ от 14.08.2018 17:55:55
Да х.с ним с судом. Слава Богу обошлось. Выздоравливай поскорее.
Да х.с ним с судом. Слава Богу обошлось. Выздоравливай поскорее.
спасибо .. я уже в поряде
Цитата: Yerla от 14.08.2018 17:56:57
.. я тут думаю .. кто же должен умереть из за тупых врачей, кто из известных людей, любимцев Казахстана .. шоб хорошенько взялись за медицину ? потому что если сдохнет Ерла, всем будет пох*й .. а проблема в медицине нашей есть .. и мля серьезная проблема ..
.. я тут думаю .. кто же должен умереть из за тупых врачей, кто из известных людей, любимцев Казахстана .. шоб хорошенько взялись за медицину ? потому что если сдохнет Ерла, всем будет пох*й .. а проблема в медицине нашей есть .. и мля серьезная проблема ..
Они лечатся там где лечат, вообщем далеко от того места где деньги пиздят
Хирург: Ерла, ты чо, один чтоли сюда приехал? родственики там, никого нет штоль?
Ерла: Угу, один.
Хирург: мдя, ты понимаешь что нужны бабки .. ну там на анестезию хорошую и т.д.
Ерла: неужто если бабла нет, порежете меня нахрен? или повторное обрезание сделаете ? если писдес бабки ща нужны то в кармане штанов тыщ. 10 есть, вещи у медсестры .. бош нет нихрена с собой ..
Хирург: Ерла, ты чо, один чтоли сюда приехал? родственики там, никого нет штоль?
Ерла: Угу, один.
Хирург: мдя, ты понимаешь что нужны бабки .. ну там на анестезию хорошую и т.д.
Ерла: неужто если бабла нет, порежете меня нахрен? или повторное обрезание сделаете ? если писдес бабки ща нужны то в кармане штанов тыщ. 10 есть, вещи у медсестры .. бош нет нихрена с собой ..
Цитата: КЕДЫ от 14.08.2018 19:25:15
Блин вот читаю про медицину вашу и удивляюсь. Неужели настолько хреново все? Но ведь были же в городе очень сильные хирурги, урологи, гинекологи. Неужели одни долбоёбы работают? Ну не может такого же быть.
Блин вот читаю про медицину вашу и удивляюсь. Неужели настолько хреново все? Но ведь были же в городе очень сильные хирурги, урологи, гинекологи. Неужели одни долбоёбы работают? Ну не может такого же быть.
Одних уж нет, а те далече
Цитата: КЕДЫ от 14.08.2018 19:25:15
Блин вот читаю про медицину вашу и удивляюсь. Неужели настолько хреново все? Но ведь были же в городе очень сильные хирурги, урологи, гинекологи. Неужели одни долбоёбы работают? Ну не может такого же быть.
Блин вот читаю про медицину вашу и удивляюсь. Неужели настолько хреново все? Но ведь были же в городе очень сильные хирурги, урологи, гинекологи. Неужели одни долбоёбы работают? Ну не может такого же быть.
Немцы, русские, евреи кто из себя чего то представлял свалили, остались только национальные кадры, вот и режут как могут, выжил ништяк, помер да ху с тобой.
Был в больничке на обследовании, она даже давление не померила, а это проф осмотр по возрасту. Кароче тупая молодая дура, все ее достоинство в том что говорит на казахском, а как спец полный НОЛЬ
Мне то же резали апендинкс,давно дело было 1978 году, резал национальный кадр весь седой, так вот он обследовал и зарезал, таблетки не довал сразу за 2 часа положил и удалил нах. Потом прикалывался, типа тебе по блату чуть обрезание за одно не сделал, хороший хирург был и как человек и как спец.
Цитата: КЕДЫ от 14.08.2018 19:25:15
Блин вот читаю про медицину вашу и удивляюсь. Неужели настолько хреново все? Но ведь были же в городе очень сильные хирурги, урологи, гинекологи. Неужели одни долбоёбы работают? Ну не может такого же быть.
Блин вот читаю про медицину вашу и удивляюсь. Неужели настолько хреново все? Но ведь были же в городе очень сильные хирурги, урологи, гинекологи. Неужели одни долбоёбы работают? Ну не может такого же быть.
Кедыч, людям лишь бы пиздануть что-нибудь. Нормально всё, есть хорошие врачи в госбольницах.
А в частных работают по принципу "был бы человек, а болезнь найдётся".
Хотя, в частной поликлинике у лора на приёме оставил 3500 тенге и результатом доволен.
Есть в одной частной клинике дерматолого с кличкой "обоже". Ну так вот, заплатили за приём немалую сумму, осмотрел он ребёнка, то да сё, в общем, определил он у него какого то там клеща. Лекарства обошлись ещё в одну круглую сумму.
А самый прикол в том, что это оказалось обыкновенной ветрянкой, как после определили в госполиклинике т.н. нацкадры. Ну те, которые тупые, по словам скипе. И лечение обошлось в стоимость ровно одного флакона банального бриллиантового зелёного.
Добавлю, там были т.н. нацкадры. А тупые они или нет, сказать не могу, некогда было их проверять.
southman33 14.08.2018 в 21:25:09 # 689697
Цитата: Skype от 14.08.2018 20:06:26
[quote name=КЕДЫ link=previd=98856#689667 date=1534253115]Блин вот читаю про медицину вашу и удивляюсь. Неужели настолько хреново все?
Немцы, русские, евреи кто из себя чего то представлял свалили, остались только национальные кадры, вот и режут как могут, выжил ништяк, помер да ху с тобой.
[quote name=КЕДЫ link=previd=98856#689667 date=1534253115]Блин вот читаю про медицину вашу и удивляюсь. Неужели настолько хреново все?
Немцы, русские, евреи кто из себя чего то представлял свалили, остались только национальные кадры, вот и режут как могут, выжил ништяк, помер да ху с тобой.
Тупизм врачей не от нации зависит. Просто люди не на своём месте. Как пример могу привести : в фосфорной больнице была окулист -русская, не молодая , но конъюнктивит от простого раздражения отличить не могла. И есть ЛОР- узбек , так к нему в очередь встраиваются, не смотря на то, что он молодой (лет 35) . Так что, не надо ЛЯ-ЛЯ.
Цитата: southman33 от 14.08.2018 21:25:09
Дайте список более менее нормальных гастроэнтерологов.
Дайте список более менее нормальных гастроэнтерологов.
В Эскулапе что на пив.заводе работала русская женщина, многие ее рекомендовали. И вправду оказалась профи, 5 лет ничего не беспокоит.
Ситуация вкрай не нормальная, если народ боится идти в поликлинику, а безопасного врача большинство ищет через знакомых.
Ерлу от того света отделяли считанные часы, это при том, что человек обратился вовремя и с четкими симптомами аппендицита.
Ну не должны допускаться до работы в этой сфере те, кто окончил учебу на удовлетворительно, или хорошо.
«Ударники» как минимум должны работать только ассистентами грамотного врача до тех пор, пока тот не поручится за то, что они могут самостоятельно диагностировать и лечить без угрозы пациенту.