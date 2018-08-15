Золотое кольцо Сайрама

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danilov 15 Августа 2018 в 17:01:33
Прошли за 12 часов кольцевой маршрут вокруг вершины Сайрам.
участники Олег Петухов, Юрий Лукьянов, Кайрат Пазылбеков
нитка маршрута: река Сайрам-су-Сазан-Ата-Долина Предков -ледник Коржайляу-перевал Сайрам 1 Б-ледник Аютор-перевал Суровый 1Б-перевал Семи? 1А-ледник реки Сайрам-су-ущелье Диких Альпинистов-река Сайрам-су.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Лукьянов, это который хозяин "Электрокомплекта"?
Покорил он Эверест?
1. Лучшее время для подъема?
2. Схема подъема по дням.?
3. Какое требуется снаряжение.?
4. Когда начинать физ.подготовку?
5. Из каких упражнений должна состоять подготовка?
6. Проводник-инструктор, кто и цена?
Заранее спасибо.