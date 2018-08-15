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Золотое кольцо Сайрама
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danilov 15 Августа 2018 в 17:01:33
Золотое кольцо Сайрама (Западный Тянь-Шань, Угамский хребет)
Прошли за 12 часов кольцевой маршрут вокруг вершины Сайрам.
участники Олег Петухов, Юрий Лукьянов, Кайрат Пазылбеков
нитка маршрута: река Сайрам-су-Сазан-Ата-Долина Предков -ледник Коржайляу-перевал Сайрам 1 Б-ледник Аютор-перевал Суровый 1Б-перевал Семи? 1А-ледник реки Сайрам-су-ущелье Диких Альпинистов-река Сайрам-су.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  u100 15.08.2018 в 17:41:37   # 689921
Молодцы! Мои поздравления героям!))))
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  gliser 15.08.2018 в 17:48:40   # 689922
Молодцы дядьки. Хорошие маршруты, приятно посмотреть хоть сам уж давно не хожу, :( с удовольствием по видео вспоминаю ммм.
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  Софруджу 15.08.2018 в 19:39:34   # 689950
Молодцы! Приятно посмотреть и почитать! В отличие от помпезного восхождения с переименованиями
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  Pole13 15.08.2018 в 23:36:47   # 689976
Ммм, завидую дядькам.
Лукьянов, это который хозяин "Электрокомплекта"?
Покорил он Эверест?
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  Pole13 15.08.2018 в 23:48:27   # 689977
Титусяне, в особенности горники, нужен совет. Хочу в следующем году на пик Сайрамский подняться, само высоко пока забирался на Альтус. Вопросы:
1. Лучшее время для подъема?
2. Схема подъема по дням.?
3. Какое требуется снаряжение.?
4. Когда начинать физ.подготовку?
5. Из каких упражнений должна состоять подготовка?
6. Проводник-инструктор, кто и цена?
Заранее спасибо.
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