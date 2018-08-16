Особенности поездки в Ташкент на автомобиле.

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alpha_portal 16 Августа 2018 в 16:09:45
Кто что знает, может есть личный опыт? Расскажите пожалуйста о особеннстях:
Какие документа нужны;
Где оформлять страховку;
Где можно найти ПДД свежие Узбекские;
Какой срок прохождения техосмотра, т.к. у меня авто 5 лет еще только?
Где менять деньги?
Что еще нужно, если авто оформлено не на тебя: доверенность (какую, где)?
Вопросов много. Можно было бы на автобусе съездить, но дело в том, что мне нужен сервис центр, которого у нас нет, а есть ближайший либо в Ташкенте, либо в Алмате. В Алматы ехать далеко и долго, а Ташкент под боком. Конечно другой вопрос по специалистам, но это уже другая история...
Всем заранее огромное спасибо!
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alpha_portal 16.08.2018 в 16:24:37 # 690084
Цитата: Walter от 16.08.2018 16:20:52
На границе оставь. Туда на такси.
На границе оставь. Туда на такси.
Нее. Мне именно авто в сервис везти надо. Так бы я на автобусе поехал.