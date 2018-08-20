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Казахстанско-Узбекская граница
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danilov 20 Августа 2018 в 15:07:17
Комментарии, по рейтингу, по дате
  grandmaster 20.08.2018 в 15:41:10   # 690494
А в чем собственно дело, почему такие очереди?
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  strannikpv 20.08.2018 в 16:11:01   # 690497
Бюроктратие и взятничество со стороны Казахстанких пограничников и таможенников.Сам лично трое суток проходил эту границу
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  КЕДЫ 20.08.2018 в 16:16:40   # 690498
Это просто очередь. Вы еще не видели ОЧЕРЕДИ.
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  старик 20.08.2018 в 17:54:24   # 690509
Если машины стоят, значит это кому то надо.
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  jumanjiqz 20.08.2018 в 18:50:24   # 690516

Цитата: strannikpv от 20.08.2018 16:11:01
Бюроктратие и взятничество со стороны Казахстанких пограничников и таможенников.Сам лично трое суток проходил эту границу

Да вы что, значить вы дальнобойщик, и когда у вас времени хватает на Титусе висеть?! А давайте послушаем официальную версию:
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  Мура45 20.08.2018 в 18:59:08   # 690517
Пешком казахстанский КПП проходят со свистом. А вот узбекская сторона как включала раньше тормоз, так и сейчас включает, по ходу. Сейчас очень много граждан Узбекистана возвращаются на родину для празднования Курбан Айта.
Это и есть причина ажиотажа на границе.
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  строитель 20.08.2018 в 19:27:32   # 690520
А не проще ли узбекам войти в ЕАЭС и не мучиться с этими погранично таможенными истязаниями???
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  DITRX 20.08.2018 в 21:47:39   # 690540
Опять видимо кто то обиделся
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  turebekof 21.08.2018 в 00:40:21   # 690557
Узбеки "открыл границы", резко сократив таможенные пошлины, вместе с тем поднялся курс доллара и стало очень выгодно ввозить туда почти любые товары, причём там рынок в 30 с лишним миллионов не очень избалованного различными товарами населения, то есть в 2 раза больше, чем в Казахстане. Сейчас туда везут всё, от стройматериалов до шмоток и продуктов. Именно этот пост рассчитан на где-то 150-200 машин в сутки, это если по максимуму, а едут чуть ли не в два раза больше, ну и будут, конечно, стоять. Основная проблема не на нашей территории, а у узбеков, наши могут выпускать раза в три больше машин, но тогда пробка будет на нейтральной территории. Да ладно, всё это временно, быстро устаканится.
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