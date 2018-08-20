Казахстанско-Узбекская граница

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grandmaster 20.08.2018 в 15:41:10 # 690494
strannikpv 20.08.2018 в 16:11:01 # 690497
Цитата: strannikpv от 20.08.2018 16:11:01
Бюроктратие и взятничество со стороны Казахстанких пограничников и таможенников.Сам лично трое суток проходил эту границу
Бюроктратие и взятничество со стороны Казахстанких пограничников и таможенников.Сам лично трое суток проходил эту границу
Да вы что, значить вы дальнобойщик, и когда у вас времени хватает на Титусе висеть?! А давайте послушаем официальную версию:
Это и есть причина ажиотажа на границе.