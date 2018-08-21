дтп на севере 18 августа

так как в автошколах сейчас учат поверхностно, а то и просто "каксдатьэкзамен" или "красный-стой, зеленый-ехай, увидел жолпол-тормози", то нужно самому вбивать себе в голову простые истины. в городе на дороге вы не одни. сбоку всегда может оказаться другой водитель. рядом с дорогой всегда есть тротуар. промежутки между авто минимальны. поэтому вилять, пытаясь увернуться от другого авто не надо. уворачиваясь, объезжая, к тому же на приличной скорости, вы подвергаете опасности как других участников движения, так и беззащитных пешеходов. городской скорости в 40-60 км/ч вполне хватает для остановки без столкновения, либо для минимизации последствий возможного столкновения.а уж когда на дорогу выбегают собаки-кошки, то не нужно даже резко тормозить (чтобы не подставлять "задницу"), не говоря уже о том, что не надо уворачиваться от них, рискуя пешеходами. да, надо давить. как бы жестоко это ни звучало. легче отремонтировать треснувший передний бампер, чем чинить всю заднюю часть авто. про ценность здоровья и жизни людей по сравнению с кошками-собаками я молчу.ну и не забывать про банальное, но актуальное - всегда следить за обстановкой вокруг себя. и даже не на один ход вперед думать, а на два...