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дтп на севере 18 августа
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Грек 20 Августа 2018 в 23:48:42
Добрый день уважаемые титусяне. Вечером 18 августа, на севере произошло дтп с участием черной БМВ третьей модели. БМВ двигалась по Рыскулова на зелёный цвет светофора. На перекресток вылез внедорожник, водитель БМВ пытаясь уйти от столкновения попытался уйти в право, в результате машину выбросило через бордюр в столб и задело 2 пешеходов. Огромная просьба, если кто располагает записью с видеорегистратора или камер наружного наблюдения с фиксацией данного происшествия написать мне.
К слову, внедорожник спровоцировав это происшествие скрылся. Мне не важен номер нарушителя....важен сам факт фиксации, что водитель вильнул не по своей вине.
Заранее Спасибо!
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ЛиКа 21.08.2018 в 00:09:00   # 690550
Сочувствую (( Перекресток Рыскулова-Шаяхметова напичкан камерами, не пытались запросить?
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  332-712 21.08.2018 в 01:23:12   # 690560
камеры на перекрестке, конечно же, "смотрели" в другую сторону.
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  Даун 21.08.2018 в 08:37:58   # 690565
Быстро ехал раз такое последствие
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  Svyatosha 21.08.2018 в 09:24:23   # 690567
лучше в авто, чем в людей.
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  Грек 21.08.2018 в 09:47:17   # 690568
Цитата: Svyatosha от 21.08.2018 09:24:23
лучше в авто, чем в людей.

Я тоже так всегда думаю....но когда едешь за рулём и на пути препятствие то уже чисто инстиктивно пытаешься уйти от него....даже когда на дорогу выбегает собака или кошка. Это уже потом приходит осмысление своих действий. Я попадал в такую ситуацию, но это было очень давно....в далёком детстве. Может это было по неопытности, но даже сейчас не знаю как бы я поступил в данном случае. На решение доли секунды, и скорей всего я тоже бы попытался объехать препятствие
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  DuMoH 21.08.2018 в 10:04:51   # 690571
Вот сколько уже было подобных ситуаций, а будь в машине регистратор, все было б иначе, господа, нынче видеорегистратор стоит не так дорого, а сколько он может сэкономить времени, денег и нервов...
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  Софруджу 21.08.2018 в 10:14:50   # 690574
Когда-то, теперь уже давно, знакомая погибла то ли на углу Фурманова-Крегера, то ли Фурманова-Туркестанская, потому что один вильнул на тротуар, избегая столкновения с другим. Не так давно, на углу Космонавтов и Полторацкого так несколько человек сразу сбили, стоявших на светофоре. Знаете что, господа автомобилисты, бейтесь уж друг с другом, а не выезжайте на беззащитных пешеходов
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  Грек 21.08.2018 в 10:16:08   # 690575
Цитата: Даун от 21.08.2018 08:37:58
Быстро ехал раз такое последствие

Вы знаете, это не всегда так. В данном случае на маневрирование было малое расстояние, и даже встретив бордюр боком, на скорости 40-50 км,последствия будут не утешительными. Я не спорю, возможно превышение и было, но совсем не значительное...тем более на перекрестке установлены скоростемеры, и водитель данной машины проезжает его по многу раз в день, так как работает в такси. Я описал ниже о своем опыте из детства....так вот тогда я совершил дтп на отцовском москвиче, скорость у меня была 40 км...и я принял стоящий жигуль правой стойкой дверей....и двери вместе со стойкой оказались в салоне...почти как сейчас. И прошу учесть что это был москвич 70-ых годов....где метал не то что в бэхе.
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  Дядя Нурик 21.08.2018 в 10:43:54   # 690579
Там разве нет фотоаппаратов? Вокруг все камеры на зданиях посмотрите. А эти городские камеры, на которые миллионы затрачены, когда нибудь кому нибудь помогли? Такое ощущение, что они просто для красоты стоят или видео с них получить невозможно.
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  332-712 21.08.2018 в 10:45:32   # 690580
так как в автошколах сейчас учат поверхностно, а то и просто "каксдатьэкзамен" или "красный-стой, зеленый-ехай, увидел жолпол-тормози", то нужно самому вбивать себе в голову простые истины. в городе на дороге вы не одни. сбоку всегда может оказаться другой водитель. рядом с дорогой всегда есть тротуар. промежутки между авто минимальны. поэтому вилять, пытаясь увернуться от другого авто не надо. уворачиваясь, объезжая, к тому же на приличной скорости, вы подвергаете опасности как других участников движения, так и беззащитных пешеходов. городской скорости в 40-60 км/ч вполне хватает для остановки без столкновения, либо для минимизации последствий возможного столкновения.
а уж когда на дорогу выбегают собаки-кошки, то не нужно даже резко тормозить (чтобы не подставлять "задницу"), не говоря уже о том, что не надо уворачиваться от них, рискуя пешеходами. да, надо давить. как бы жестоко это ни звучало. легче отремонтировать треснувший передний бампер, чем чинить всю заднюю часть авто. про ценность здоровья и жизни людей по сравнению с кошками-собаками я молчу.
ну и не забывать про банальное, но актуальное - всегда следить за обстановкой вокруг себя. и даже не на один ход вперед думать, а на два...
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  Alexiss 21.08.2018 в 11:10:52   # 690585
Цитата: 332-712 от 21.08.2018 10:45:32
так как в автошколах сейчас учат поверхностно, а то и просто "каксдатьэкзамен" или "красный-стой, зеленый-ехай, увидел жолпол-тормози", то нужно самому вбивать себе в голову простые истины. в городе на дороге вы не одни. сбоку всегда может оказаться другой водитель. рядом с дорогой всегда есть тротуар. промежутки между авто минимальны. поэтому вилять, пытаясь увернуться от другого авто не надо. уворачиваясь, объезжая, к тому же на приличной скорости, вы подвергаете опасности как других участников движения, так и беззащитных пешеходов. городской скорости в 40-60 км/ч вполне хватает для остановки без столкновения, либо для минимизации последствий возможного столкновения.
а уж когда на дорогу выбегают собаки-кошки, то не нужно даже резко тормозить (чтобы не подставлять "задницу"), не говоря уже о том, что не надо уворачиваться от них, рискуя пешеходами. да, надо давить. как бы жестоко это ни звучало. легче отремонтировать треснувший передний бампер, чем чинить всю заднюю часть авто. про ценность здоровья и жизни людей по сравнению с кошками-собаками я молчу.
ну и не забывать про банальное, но актуальное - всегда следить за обстановкой вокруг себя. и даже не на один ход вперед думать, а на два...

Насчет не тормозить и сбивать собак и кошек капец у вас мнение конечно. Ну давайте тогда тормозить не будем перед пешеходами, выбегающими в неположенном месте, вдруг сзади будет ехать машина с кучей непристегнутых детей, и последствия для них сами знаете какие будут. Не по людским как то получается.
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  332-712 21.08.2018 в 11:23:51   # 690588
Цитата: Alexiss от 21.08.2018 11:10:52
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Насчет не тормозить и сбивать собак и кошек капец у вас мнение конечно. Ну давайте тогда тормозить не будем перед пешеходами, выбегающими в неположенном месте, вдруг сзади будет ехать машина с кучей непристегнутых детей, и последствия для них сами знаете какие будут. Не по людским как то получается.


вы внимательно читать умеете?
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  Comandante 21.08.2018 в 11:44:16   # 690591
а поподробней можно, время точное, направление движения, по Рыскулова к 18 мкр или от него.
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  Alexiss 21.08.2018 в 11:50:59   # 690592
Цитата: 332-712 от 21.08.2018 11:23:51
Цитата: Alexiss от 21.08.2018 11:10:52
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Насчет не тормозить и сбивать собак и кошек капец у вас мнение конечно. Ну давайте тогда тормозить не будем перед пешеходами, выбегающими в неположенном месте, вдруг сзади будет ехать машина с кучей непристегнутых детей, и последствия для них сами знаете какие будут. Не по людским как то получается.


вы внимательно читать умеете?

Да вроде внимательно прочитал) не знаю по мне лучше пусть мне в зад ударят, и будут виноваты они что не держат дистанцию, чем я собью ни в чем не виноватое животное и буду знать, что я мог этого избежать. Ведь порой животные намного лучше людей "настоящего" времени.
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  Шекспир 21.08.2018 в 12:53:10   # 690595
а факт того что на перекрестке нужно ехать медленно не катируется? если выкинуло на обочину значит летел как бешенный, вот и пусть отвечает. может мозгов добавится и гонять перестанет
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  Старик60 21.08.2018 в 13:47:19   # 690601
Цитата: DuMoH от 21.08.2018 10:04:51
Вот сколько уже было подобных ситуаций, а будь в машине регистратор, все было б иначе, господа, нынче видеорегистратор стоит не так дорого, а сколько он может сэкономить времени, денег и нервов...

И не берите дешёвку за 5-10 тыс. У них плохое качество видео (номера не видно). И они быстро "дохнут", 1 - 1,5 года.
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  332-712 21.08.2018 в 14:14:35   # 690604
Цитата: Alexiss от 21.08.2018 11:50:59

Да вроде внимательно прочитал) не знаю по мне лучше пусть мне в зад ударят, и будут виноваты они что не держат дистанцию, чем я собью ни в чем не виноватое животное и буду знать, что я мог этого избежать. Ведь порой животные намного лучше людей "настоящего" времени.


и снова "я еду, до остальных мне похер".
подставлять другого водителя тоже не дело. понятно, в городском режиме, при должном внимании, легко избежать наезда на возможного животного. притормозив или остановившись. и когда рядом нет других автомобилей, естессно, животное давить не надо. это ж и ежу понятно. говоря, что нужно давить, я имел в виду те случаи, когда избежать наезда невозможно. вот в таких случаях лучше просто давить, чем подставлять других водителей или рисковать пешеходами. тот же водитель сзади, от вашего резкого и неожиданного торможения может вильнуть в сторону, вылететь на тротуар и тд и тп. например, на Кунаева, где скорость 70-80, столкновение уже может иметь серьезные последствия. и тут же мимимишность животного абсолютно не сопоставима со здоровьем человека.
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  Грек 21.08.2018 в 14:36:38   # 690611
Цитата: Шекспир от 21.08.2018 12:53:10
а факт того что на перекрестке нужно ехать медленно не катируется? если выкинуло на обочину значит летел как бешенный, вот и пусть отвечает. может мозгов добавится и гонять
перестанет

Уважаемый, мы не уходим от ответственности. И как я полагаю судя по вашей логике перекрёсток нужно переезжать при скорости не более 20 км/ч.
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  Грек 21.08.2018 в 14:46:14   # 690614
Цитата: Comandante от 21.08.2018 11:44:16
а поподробней можно, время точное, направление движения, по Рыскулова к 18 мкр или от него.

Перекрёсток Рыскулова Шаяхметова. БМВ шла по Рыскулова со стороны 18 мкр. Внедорожник шёл со стороны Востока, и с Рыскулова поворачивал на Шаяхметова в сторону 16 мкр. Это моё предположение что он именно поворачивал, так как учитывая то что там стоят камеры видеофиксации, врятли он полез на красный. Сам я в машине не был...и в городе меня нет что самое обидное. Отсюда и предположения. Машина кормила можно сказать 2 семьи...но это не главное...железку можно восстановить или купить другую....а вот 2 паренька пострадали. Слава Богу всё обошлось более менее без сильных последствий для них, хотя один еще в больнице.
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