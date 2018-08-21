дтп на севере 18 августа

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Грек 20 Августа 2018 в 23:48:42
К слову, внедорожник спровоцировав это происшествие скрылся. Мне не важен номер нарушителя....важен сам факт фиксации, что водитель вильнул не по своей вине.
Заранее Спасибо!
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Svyatosha от 21.08.2018 09:24:23
лучше в авто, чем в людей.
лучше в авто, чем в людей.
Я тоже так всегда думаю....но когда едешь за рулём и на пути препятствие то уже чисто инстиктивно пытаешься уйти от него....даже когда на дорогу выбегает собака или кошка. Это уже потом приходит осмысление своих действий. Я попадал в такую ситуацию, но это было очень давно....в далёком детстве. Может это было по неопытности, но даже сейчас не знаю как бы я поступил в данном случае. На решение доли секунды, и скорей всего я тоже бы попытался объехать препятствие
Цитата: Даун от 21.08.2018 08:37:58
Быстро ехал раз такое последствие
Быстро ехал раз такое последствие
Вы знаете, это не всегда так. В данном случае на маневрирование было малое расстояние, и даже встретив бордюр боком, на скорости 40-50 км,последствия будут не утешительными. Я не спорю, возможно превышение и было, но совсем не значительное...тем более на перекрестке установлены скоростемеры, и водитель данной машины проезжает его по многу раз в день, так как работает в такси. Я описал ниже о своем опыте из детства....так вот тогда я совершил дтп на отцовском москвиче, скорость у меня была 40 км...и я принял стоящий жигуль правой стойкой дверей....и двери вместе со стойкой оказались в салоне...почти как сейчас. И прошу учесть что это был москвич 70-ых годов....где метал не то что в бэхе.
Дядя Нурик 21.08.2018 в 10:43:54 # 690579
а уж когда на дорогу выбегают собаки-кошки, то не нужно даже резко тормозить (чтобы не подставлять "задницу"), не говоря уже о том, что не надо уворачиваться от них, рискуя пешеходами. да, надо давить. как бы жестоко это ни звучало. легче отремонтировать треснувший передний бампер, чем чинить всю заднюю часть авто. про ценность здоровья и жизни людей по сравнению с кошками-собаками я молчу.
ну и не забывать про банальное, но актуальное - всегда следить за обстановкой вокруг себя. и даже не на один ход вперед думать, а на два...
Цитата: 332-712 от 21.08.2018 10:45:32
так как в автошколах сейчас учат поверхностно, а то и просто "каксдатьэкзамен" или "красный-стой, зеленый-ехай, увидел жолпол-тормози", то нужно самому вбивать себе в голову простые истины. в городе на дороге вы не одни. сбоку всегда может оказаться другой водитель. рядом с дорогой всегда есть тротуар. промежутки между авто минимальны. поэтому вилять, пытаясь увернуться от другого авто не надо. уворачиваясь, объезжая, к тому же на приличной скорости, вы подвергаете опасности как других участников движения, так и беззащитных пешеходов. городской скорости в 40-60 км/ч вполне хватает для остановки без столкновения, либо для минимизации последствий возможного столкновения.
а уж когда на дорогу выбегают собаки-кошки, то не нужно даже резко тормозить (чтобы не подставлять "задницу"), не говоря уже о том, что не надо уворачиваться от них, рискуя пешеходами. да, надо давить. как бы жестоко это ни звучало. легче отремонтировать треснувший передний бампер, чем чинить всю заднюю часть авто. про ценность здоровья и жизни людей по сравнению с кошками-собаками я молчу.
ну и не забывать про банальное, но актуальное - всегда следить за обстановкой вокруг себя. и даже не на один ход вперед думать, а на два...
так как в автошколах сейчас учат поверхностно, а то и просто "каксдатьэкзамен" или "красный-стой, зеленый-ехай, увидел жолпол-тормози", то нужно самому вбивать себе в голову простые истины. в городе на дороге вы не одни. сбоку всегда может оказаться другой водитель. рядом с дорогой всегда есть тротуар. промежутки между авто минимальны. поэтому вилять, пытаясь увернуться от другого авто не надо. уворачиваясь, объезжая, к тому же на приличной скорости, вы подвергаете опасности как других участников движения, так и беззащитных пешеходов. городской скорости в 40-60 км/ч вполне хватает для остановки без столкновения, либо для минимизации последствий возможного столкновения.
а уж когда на дорогу выбегают собаки-кошки, то не нужно даже резко тормозить (чтобы не подставлять "задницу"), не говоря уже о том, что не надо уворачиваться от них, рискуя пешеходами. да, надо давить. как бы жестоко это ни звучало. легче отремонтировать треснувший передний бампер, чем чинить всю заднюю часть авто. про ценность здоровья и жизни людей по сравнению с кошками-собаками я молчу.
ну и не забывать про банальное, но актуальное - всегда следить за обстановкой вокруг себя. и даже не на один ход вперед думать, а на два...
Насчет не тормозить и сбивать собак и кошек капец у вас мнение конечно. Ну давайте тогда тормозить не будем перед пешеходами, выбегающими в неположенном месте, вдруг сзади будет ехать машина с кучей непристегнутых детей, и последствия для них сами знаете какие будут. Не по людским как то получается.
Цитата: Alexiss от 21.08.2018 11:10:52
Насчет не тормозить и сбивать собак и кошек капец у вас мнение конечно. Ну давайте тогда тормозить не будем перед пешеходами, выбегающими в неположенном месте, вдруг сзади будет ехать машина с кучей непристегнутых детей, и последствия для них сами знаете какие будут. Не по людским как то получается.
Цитата: 332-712 от 21.08.2018 10:45:32
так как в автошколах сейчас учат поверхностно, а то и просто "каксдатьэкзамен" или "красный-стой, зеленый-ехай, увидел жолпол-тормози", то нужно самому вбивать себе в голову простые истины. в городе на дороге вы не одни. сбоку всегда может оказаться другой водитель. рядом с дорогой всегда есть тротуар. промежутки между авто минимальны. поэтому вилять, пытаясь увернуться от другого авто не надо. уворачиваясь, объезжая, к тому же на приличной скорости, вы подвергаете опасности как других участников движения, так и беззащитных пешеходов. городской скорости в 40-60 км/ч вполне хватает для остановки без столкновения, либо для минимизации последствий возможного столкновения.
а уж когда на дорогу выбегают собаки-кошки, то не нужно даже резко тормозить (чтобы не подставлять "задницу"), не говоря уже о том, что не надо уворачиваться от них, рискуя пешеходами. да, надо давить. как бы жестоко это ни звучало. легче отремонтировать треснувший передний бампер, чем чинить всю заднюю часть авто. про ценность здоровья и жизни людей по сравнению с кошками-собаками я молчу.
ну и не забывать про банальное, но актуальное - всегда следить за обстановкой вокруг себя. и даже не на один ход вперед думать, а на два...
так как в автошколах сейчас учат поверхностно, а то и просто "каксдатьэкзамен" или "красный-стой, зеленый-ехай, увидел жолпол-тормози", то нужно самому вбивать себе в голову простые истины. в городе на дороге вы не одни. сбоку всегда может оказаться другой водитель. рядом с дорогой всегда есть тротуар. промежутки между авто минимальны. поэтому вилять, пытаясь увернуться от другого авто не надо. уворачиваясь, объезжая, к тому же на приличной скорости, вы подвергаете опасности как других участников движения, так и беззащитных пешеходов. городской скорости в 40-60 км/ч вполне хватает для остановки без столкновения, либо для минимизации последствий возможного столкновения.
а уж когда на дорогу выбегают собаки-кошки, то не нужно даже резко тормозить (чтобы не подставлять "задницу"), не говоря уже о том, что не надо уворачиваться от них, рискуя пешеходами. да, надо давить. как бы жестоко это ни звучало. легче отремонтировать треснувший передний бампер, чем чинить всю заднюю часть авто. про ценность здоровья и жизни людей по сравнению с кошками-собаками я молчу.
ну и не забывать про банальное, но актуальное - всегда следить за обстановкой вокруг себя. и даже не на один ход вперед думать, а на два...
Насчет не тормозить и сбивать собак и кошек капец у вас мнение конечно. Ну давайте тогда тормозить не будем перед пешеходами, выбегающими в неположенном месте, вдруг сзади будет ехать машина с кучей непристегнутых детей, и последствия для них сами знаете какие будут. Не по людским как то получается.
вы внимательно читать умеете?
Comandante 21.08.2018 в 11:44:16 # 690591
Цитата: 332-712 от 21.08.2018 11:23:51
вы внимательно читать умеете?
Цитата: Alexiss от 21.08.2018 11:10:52
Насчет не тормозить и сбивать собак и кошек капец у вас мнение конечно. Ну давайте тогда тормозить не будем перед пешеходами, выбегающими в неположенном месте, вдруг сзади будет ехать машина с кучей непристегнутых детей, и последствия для них сами знаете какие будут. Не по людским как то получается.
Цитата: 332-712 от 21.08.2018 10:45:32
так как в автошколах сейчас учат поверхностно, а то и просто "каксдатьэкзамен" или "красный-стой, зеленый-ехай, увидел жолпол-тормози", то нужно самому вбивать себе в голову простые истины. в городе на дороге вы не одни. сбоку всегда может оказаться другой водитель. рядом с дорогой всегда есть тротуар. промежутки между авто минимальны. поэтому вилять, пытаясь увернуться от другого авто не надо. уворачиваясь, объезжая, к тому же на приличной скорости, вы подвергаете опасности как других участников движения, так и беззащитных пешеходов. городской скорости в 40-60 км/ч вполне хватает для остановки без столкновения, либо для минимизации последствий возможного столкновения.
а уж когда на дорогу выбегают собаки-кошки, то не нужно даже резко тормозить (чтобы не подставлять "задницу"), не говоря уже о том, что не надо уворачиваться от них, рискуя пешеходами. да, надо давить. как бы жестоко это ни звучало. легче отремонтировать треснувший передний бампер, чем чинить всю заднюю часть авто. про ценность здоровья и жизни людей по сравнению с кошками-собаками я молчу.
ну и не забывать про банальное, но актуальное - всегда следить за обстановкой вокруг себя. и даже не на один ход вперед думать, а на два...
так как в автошколах сейчас учат поверхностно, а то и просто "каксдатьэкзамен" или "красный-стой, зеленый-ехай, увидел жолпол-тормози", то нужно самому вбивать себе в голову простые истины. в городе на дороге вы не одни. сбоку всегда может оказаться другой водитель. рядом с дорогой всегда есть тротуар. промежутки между авто минимальны. поэтому вилять, пытаясь увернуться от другого авто не надо. уворачиваясь, объезжая, к тому же на приличной скорости, вы подвергаете опасности как других участников движения, так и беззащитных пешеходов. городской скорости в 40-60 км/ч вполне хватает для остановки без столкновения, либо для минимизации последствий возможного столкновения.
а уж когда на дорогу выбегают собаки-кошки, то не нужно даже резко тормозить (чтобы не подставлять "задницу"), не говоря уже о том, что не надо уворачиваться от них, рискуя пешеходами. да, надо давить. как бы жестоко это ни звучало. легче отремонтировать треснувший передний бампер, чем чинить всю заднюю часть авто. про ценность здоровья и жизни людей по сравнению с кошками-собаками я молчу.
ну и не забывать про банальное, но актуальное - всегда следить за обстановкой вокруг себя. и даже не на один ход вперед думать, а на два...
Насчет не тормозить и сбивать собак и кошек капец у вас мнение конечно. Ну давайте тогда тормозить не будем перед пешеходами, выбегающими в неположенном месте, вдруг сзади будет ехать машина с кучей непристегнутых детей, и последствия для них сами знаете какие будут. Не по людским как то получается.
вы внимательно читать умеете?
Да вроде внимательно прочитал) не знаю по мне лучше пусть мне в зад ударят, и будут виноваты они что не держат дистанцию, чем я собью ни в чем не виноватое животное и буду знать, что я мог этого избежать. Ведь порой животные намного лучше людей "настоящего" времени.
Цитата: DuMoH от 21.08.2018 10:04:51
Вот сколько уже было подобных ситуаций, а будь в машине регистратор, все было б иначе, господа, нынче видеорегистратор стоит не так дорого, а сколько он может сэкономить времени, денег и нервов...
Вот сколько уже было подобных ситуаций, а будь в машине регистратор, все было б иначе, господа, нынче видеорегистратор стоит не так дорого, а сколько он может сэкономить времени, денег и нервов...
И не берите дешёвку за 5-10 тыс. У них плохое качество видео (номера не видно). И они быстро "дохнут", 1 - 1,5 года.
Цитата: Alexiss от 21.08.2018 11:50:59
Да вроде внимательно прочитал) не знаю по мне лучше пусть мне в зад ударят, и будут виноваты они что не держат дистанцию, чем я собью ни в чем не виноватое животное и буду знать, что я мог этого избежать. Ведь порой животные намного лучше людей "настоящего" времени.
Да вроде внимательно прочитал) не знаю по мне лучше пусть мне в зад ударят, и будут виноваты они что не держат дистанцию, чем я собью ни в чем не виноватое животное и буду знать, что я мог этого избежать. Ведь порой животные намного лучше людей "настоящего" времени.
и снова "я еду, до остальных мне похер".
подставлять другого водителя тоже не дело. понятно, в городском режиме, при должном внимании, легко избежать наезда на возможного животного. притормозив или остановившись. и когда рядом нет других автомобилей, естессно, животное давить не надо. это ж и ежу понятно. говоря, что нужно давить, я имел в виду те случаи, когда избежать наезда невозможно. вот в таких случаях лучше просто давить, чем подставлять других водителей или рисковать пешеходами. тот же водитель сзади, от вашего резкого и неожиданного торможения может вильнуть в сторону, вылететь на тротуар и тд и тп. например, на Кунаева, где скорость 70-80, столкновение уже может иметь серьезные последствия. и тут же мимимишность животного абсолютно не сопоставима со здоровьем человека.
Цитата: Шекспир от 21.08.2018 12:53:10
а факт того что на перекрестке нужно ехать медленно не катируется? если выкинуло на обочину значит летел как бешенный, вот и пусть отвечает. может мозгов добавится и гонять
перестанет
а факт того что на перекрестке нужно ехать медленно не катируется? если выкинуло на обочину значит летел как бешенный, вот и пусть отвечает. может мозгов добавится и гонять
перестанет
Уважаемый, мы не уходим от ответственности. И как я полагаю судя по вашей логике перекрёсток нужно переезжать при скорости не более 20 км/ч.
Цитата: Comandante от 21.08.2018 11:44:16
а поподробней можно, время точное, направление движения, по Рыскулова к 18 мкр или от него.
а поподробней можно, время точное, направление движения, по Рыскулова к 18 мкр или от него.
Перекрёсток Рыскулова Шаяхметова. БМВ шла по Рыскулова со стороны 18 мкр. Внедорожник шёл со стороны Востока, и с Рыскулова поворачивал на Шаяхметова в сторону 16 мкр. Это моё предположение что он именно поворачивал, так как учитывая то что там стоят камеры видеофиксации, врятли он полез на красный. Сам я в машине не был...и в городе меня нет что самое обидное. Отсюда и предположения. Машина кормила можно сказать 2 семьи...но это не главное...железку можно восстановить или купить другую....а вот 2 паренька пострадали. Слава Богу всё обошлось более менее без сильных последствий для них, хотя один еще в больнице.