«Я бухаю в гараже»: житель Алматы рассказал, как он бухает в гараже.

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Yerla 22 Августа 2018 в 14:12:07
Иллюстрированное фото из личного архива алматинца.
:0) как Вы наверное поняли, Ерла попытался поменять стиль своей писанины .. в качестве примера взял образцы статей из NUR.KZ. Вроде как один из самых известных сайтов с новостями и статейками :0) ..
Ну шо, пагнали !?
Я гражданин с нулевой терпимостью, ссущий против ветра. В свободное время любящий весело провести время. И в один из пьяных вечеров в гараже один из гостей сказал мне:
«Ерла, не стыдно тебе сидеть в гараже? Ездить 10 лет на одной и той же старой развалюхе? Начни давать взятки и у тебя появятся много интересных проектов а значит куча бабла. Начнешь общаться в кругах мудаков - коррупционеров, будешь лизать жопу кому нужно, станешь мудаком и бабки потекут рекой. Выкинь свой старый мерин, пересядь на дорогую машину и езди как мудак. Люди станут думать: наверное он крутой или родственник крутого и станут ссать, шорохаясь от твоих маневров на дороге. Почему ты такой хренов толераст? Ты не религиозен, чтобы боятся греха в виде дачи взяток. Ты не тот человек который любит простую жизнь и готовый жить как отшельник отказавшись от мирских благ. Ты не политикан-патриот делающий эдакую борьбу для того чтобы продвигать свою партию «за справедливый РК» или чиста продвигая себя. Я знаю тебя, ты любишь дорогой вискарь и красивых шлюх, любишь жэчь. Но мля для всего этого нужно бабло. Ну так какого хрена ты прешь против системы. Нахрена лезть в чужой монастырь, со своим хреновым зероу толераст уставом. Мне искренне жаль тебя и твоих близких, ты тратишь уйму времени и денег в эдакой борьбе против ветряных мельниц. Единственное что мне не понятно, так это то что ты сам понимаешь что это бессмысленно, ты знаешь что проиграешь и тем не менее прешь. Нахрена ? Я бы понял тебя, если бы ты был болен на голову и искренне верил что можешь что-то поменять. Но ты же здоровый и вроде умный мужик, с прекрасным образованием, с опытом работы в финансовых институтах и крупных компаниях. Ты все прекрасно видишь и понимаешь. Стыдно мля. Стыдно должно быть тебе вот так вот бухать в гараже. Перед собой стыдно, перед бабой своей, перед товарищами»
Кароч по словам гостя, не гоже 36 летнему мужику бухать в гараже и гонять на старом мерине. 36 летний мужик должен быть респектабельным и деловым челом на дорогом авто.
фото гаражного столика с выпивкой :0) .. кстати, кроме огурчиков с помидорчиками и грибочков соленых .. к водке в качестве закуски неплох и суши
Уффф .. устал Я писать по нур кейзотовски .. продолжу по своему
:0) после всего сказанного, гость был бит и послан на х*й. Я даже уверен что он теперь возненавидит гаражные пьянки. Так как вокруг темень и никого, ни полиции, ни добрых граждан которые готовы вступиться за бедолагу. Только пьяные руки и ноги маргинала летящие в табло.
Ибо нехрен говорить плохо про гаражные пьянки .. дастарханы на капоте .. пьянки на стройке .. на природе и т.д. :0) Раньше правде было проще, сейчас полиция за вариант посиделки «на капоте» заругает.
Я люблю душевные посиделки, и мне похрен где я сижу. Главное - с кем. Факт моей любви к вкусному и дорогому алкоголю и красивым шлюшкам не отрицаю. Но тем не менее спокойно и счастливо могу бухать и с менее дорогим алкоголем .. да и шлюх спокойно меняю на одну красивую девушку. Да и люблю Я свой мерин :0) и не горю желанием пересаживаться на другое авто. Относительно зероу толеризма – тут ХЗ, ну вот такой Я .. чувство справедливости слишком развито. Нихрена тут не поделаешь. Родину люблю и считаю что коррупция пожирает ее словно червь. Без коррупции все было бы лучше: дворы красивее, асфальт прочнее, гандонов меньше, медицина не хуже чем в Европе, преступности меньше .. и т.д. Про мельницы ветряные .. хммм .. не считаю что все пиздец прям хреново и действия мои не имеют абсолютно никакого смысла .. да, я проябываю 90% судов против гос. структур и крупных нац. компаний .. 90% моих писем относительно грубых нарушений при проведении тендеров остаются без внимания .. НО :0) 10% это тоже не плохо .. 10% выигранных дел против не справедливости .. я готов ссать против ветра за эти сранные 10% .. да, Я трачу кучу бабок на юристов :0) ведь это тоже не плохо, по крайне мере у них есть работа и интересные судебные дела.
Ну и ХЗ, может «гость» был прав :0) зря ему накостылял .. может стоит задуматься: почему мне не стыдно бухать в гараже .. гыыы :0) я даже как то раз там день рождение справлял .. и не стыдился звать туда друзей.
Сейчас Ерлан продолжает бухать в гараже и не видит в этом ничего зазорного .. страшного, уята, стыдного и т.д. и т.п.
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Mathematicus 22.08.2018 в 16:01:23 # 690698
З.Ы. Приятно видеть взгляд на жизнь схожий со своим.(но бухать я не люблю )
я клал болт на условности главное это с кем.
p.s. только вчера устроил небольшое ТО машинке так по бырому собралась компания из приятных и веселых соседей, разных возрастов и должностей (!) сообразили на 5х так сегодня трое позвонили и сказали как вчера отлично посидели, когда в следующий раз