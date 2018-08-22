Очаровательный Узбекистан

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danilov 22 Августа 2018 в 16:57:32
Запланировали показать нашему гостю из России, ведущему лазерному хирургу Игорь Юрьевичу мазунину Узбекистан, в частности Самарканд и Бухару.
часто бывали в этих городах и не ожидали увидеть ничего для себя нового. оказалось что ошибались. есть что еще посмотреть и каждое посещение может открыть страну с другого ракурса. во первых страна кардинально меняется, можно произвести обмен валюты, высокоскоростной поезд Афросиаб (240 км\ч),туристическая полиция, внимание к туристам и многое другое
удивительное доброжелательное отношение к гостям, особенно вне туристических трасс. заехали по пути Семи святых пиров-суфиев Бухары в глубинки, поразила искренняя доброжелательность жителей. к примеру, зашли в одном месте в переполненный зал, вскочили сразу несколько пожилых людей, уступили свои места. ну и примеров искренности и доброжелательности
можно приводить немало.
В одной из отдаленных мечетей имам рассказал удивительную историю о супружеской паре из Штатов приехавших в эту мечеть специально чтобы у них родился ребенок. желание исполнилось и поток в эту мечеть не иссякает.
где быль где правда в бухаре не отличить. каждый камень овеян легендой и мифами.
Спасибо Малахову Евгению за помощь в поездке!!
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