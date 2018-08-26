Очередная поездка на Сырдарью

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PHATik 26 Августа 2018 в 17:22:32
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Комментарии, по рейтингу, по дате
Настолько красиво, уютно и атмосферно, что мне аж какать захотелось. Это такая реакция не подумайте чего.
Цитата: Даун от 26.08.2018 18:05:08
На сырдарье не красиво на самом деле, а вот фото супер получилось
На сырдарье не красиво на самом деле, а вот фото супер получилось
На Сыр-Дарье нереально красиво. Если мне придется когда-нибудь уехать, больше всего я буду скучать именно по Сыр-Дарье
Цитата: Alice004 от 26.08.2018 20:27:10
На Сыр-Дарье нереально красиво. Если мне придется когда-нибудь уехать, больше всего я буду скучать именно по Сыр-Дарье
Цитата: Даун от 26.08.2018 18:05:08
На сырдарье не красиво на самом деле, а вот фото супер получилось
На сырдарье не красиво на самом деле, а вот фото супер получилось
На Сыр-Дарье нереально красиво. Если мне придется когда-нибудь уехать, больше всего я буду скучать именно по Сыр-Дарье
Если вы уедете Вы будете скучать по каждой мелочи. Поверьте.
Цитата: КЕДЫ от 26.08.2018 20:28:21
Если вы уедете Вы будете скучать по каждой мелочи. Поверьте.
Если вы уедете Вы будете скучать по каждой мелочи. Поверьте.
Я знаю. Поэтому и не уезжаю.
Цитата: Alice004 от 26.08.2018 20:30:11
Я знаю. Поэтому и не уезжаю.
Цитата: КЕДЫ от 26.08.2018 20:28:21
Если вы уедете Вы будете скучать по каждой мелочи. Поверьте.
Если вы уедете Вы будете скучать по каждой мелочи. Поверьте.
Я знаю. Поэтому и не уезжаю.
Страшная сила ностальгия. Сижу сейчас в далеко не самом плохом районе Москвабада (октябрьское поле) мечтал здесь квартиру купить с 2005 года. и радует только одно- детям оставлю хату здесь и кусочек земли в Красногорске. А сам- там, на улице 1 мая, Кремлевской, Ильича. Ужасная ностальгия. хотя сорокет только приближается. Что дальше будет?
Цитата: КЕДЫ от 26.08.2018 20:51:22
Страшная сила ностальгия. Сижу сейчас в далеко не самом плохом районе Москвабада (октябрьское поле) мечтал здесь квартиру купить с 2005 года. и радует только одно- детям оставлю хату здесь и кусочек земли в Красногорске. А сам- там, на улице 1 мая, Кремлевской, Ильича. Ужасная ностальгия. хотя сорокет только приближается. Что дальше будет?
Страшная сила ностальгия. Сижу сейчас в далеко не самом плохом районе Москвабада (октябрьское поле) мечтал здесь квартиру купить с 2005 года. и радует только одно- детям оставлю хату здесь и кусочек земли в Красногорске. А сам- там, на улице 1 мая, Кремлевской, Ильича. Ужасная ностальгия. хотя сорокет только приближается. Что дальше будет?
Ну… печально. Может, это что-то типа кризиса среднего возраста.
Сидели бы вы сейчас где-нибудь на Ильича и также бы грустно думали… эх, где мое беззаботное детство
Цитата: Alice004 от 26.08.2018 21:06:54
Ну… печально. Может, это что-то типа кризиса среднего возраста.
Сидели бы вы сейчас где-нибудь на Ильича и также бы грустно думали… эх, где мое беззаботное детство
Цитата: КЕДЫ от 26.08.2018 20:51:22
Страшная сила ностальгия. Сижу сейчас в далеко не самом плохом районе Москвабада (октябрьское поле) мечтал здесь квартиру купить с 2005 года. и радует только одно- детям оставлю хату здесь и кусочек земли в Красногорске. А сам- там, на улице 1 мая, Кремлевской, Ильича. Ужасная ностальгия. хотя сорокет только приближается. Что дальше будет?
Страшная сила ностальгия. Сижу сейчас в далеко не самом плохом районе Москвабада (октябрьское поле) мечтал здесь квартиру купить с 2005 года. и радует только одно- детям оставлю хату здесь и кусочек земли в Красногорске. А сам- там, на улице 1 мая, Кремлевской, Ильича. Ужасная ностальгия. хотя сорокет только приближается. Что дальше будет?
Ну… печально. Может, это что-то типа кризиса среднего возраста.
Сидели бы вы сейчас где-нибудь на Ильича и также бы грустно думали… эх, где мое беззаботное детство
точно)))
Вот кому интересно ссылка на мое видео от туда же
https://youtu.be/_TEckoR4Vww
Цитата: Даун от 26.08.2018 22:10:47
По Дарье скучает тот кто в ГОРАХ шешен небыл
По Дарье скучает тот кто в ГОРАХ шешен небыл
Да везде были,из города уехал на третий день скучаю.