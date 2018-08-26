Очередная поездка на Сырдарью

Страшная сила ностальгия. Сижу сейчас в далеко не самом плохом районе Москвабада (октябрьское поле) мечтал здесь квартиру купить с 2005 года. и радует только одно- детям оставлю хату здесь и кусочек земли в Красногорске. А сам- там, на улице 1 мая, Кремлевской, Ильича. Ужасная ностальгия. хотя сорокет только приближается. Что дальше будет?