Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Блоги
Очередная поездка на Сырдарью
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
PHATik 26 Августа 2018 в 17:22:32
Ездили еще весной, но только доделал, все лень человеческая


1600x1065
(359,74 Кб)

1600x1065
(575,88 Кб)

1600x1065
(424,81 Кб)

1600x1065
(415,44 Кб)

1600x1068
(320,99 Кб)

1600x1068
(777,69 Кб)

1600x1068
(196,36 Кб)

1600x1068
(393,89 Кб)

1600x1068
(750,93 Кб)

1600x1068
(386,04 Кб)

1600x1068
(419,33 Кб)

1600x1068
(491,24 Кб)

1600x1068
(629,83 Кб)

1600x1068
(576,16 Кб)

1600x1068
(315,3 Кб)

1600x1068
(168,17 Кб)

1600x1068
(946,12 Кб)

1600x1068
(755,61 Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Fotinij 26.08.2018 в 17:57:19   # 691361
Красиво. Особенно ночное небо.
поощрить | покарать
  Даун 26.08.2018 в 18:05:08   # 691363
На сырдарье не красиво на самом деле, а вот фото супер получилось
поощрить | покарать
  старик 26.08.2018 в 19:16:14   # 691370
Красота! Не хватает только кадров с рыбой. Состоялась рыбалка то?
поощрить (2) | покарать
  КЕДЫ 26.08.2018 в 20:19:18   # 691374
Охуенно ребята. просто супер.
Настолько красиво, уютно и атмосферно, что мне аж какать захотелось. Это такая реакция не подумайте чего.
поощрить | покарать
  Alice004 26.08.2018 в 20:27:10   # 691377
Цитата: Даун от 26.08.2018 18:05:08
На сырдарье не красиво на самом деле, а вот фото супер получилось


На Сыр-Дарье нереально красиво. Если мне придется когда-нибудь уехать, больше всего я буду скучать именно по Сыр-Дарье
поощрить | покарать
  КЕДЫ 26.08.2018 в 20:28:21   # 691378
Цитата: Alice004 от 26.08.2018 20:27:10
Цитата: Даун от 26.08.2018 18:05:08
На сырдарье не красиво на самом деле, а вот фото супер получилось


На Сыр-Дарье нереально красиво. Если мне придется когда-нибудь уехать, больше всего я буду скучать именно по Сыр-Дарье


Если вы уедете Вы будете скучать по каждой мелочи. Поверьте.
поощрить (3) | покарать
  Alice004 26.08.2018 в 20:30:11   # 691379
Цитата: КЕДЫ от 26.08.2018 20:28:21

Если вы уедете Вы будете скучать по каждой мелочи. Поверьте.


Я знаю. Поэтому и не уезжаю.
поощрить (1) | покарать
  КЕДЫ 26.08.2018 в 20:51:22   # 691380
Цитата: Alice004 от 26.08.2018 20:30:11
Цитата: КЕДЫ от 26.08.2018 20:28:21

Если вы уедете Вы будете скучать по каждой мелочи. Поверьте.


Я знаю. Поэтому и не уезжаю.


Страшная сила ностальгия. Сижу сейчас в далеко не самом плохом районе Москвабада (октябрьское поле) мечтал здесь квартиру купить с 2005 года. и радует только одно- детям оставлю хату здесь и кусочек земли в Красногорске. А сам- там, на улице 1 мая, Кремлевской, Ильича. Ужасная ностальгия. хотя сорокет только приближается. Что дальше будет?
поощрить | покарать
  Alice004 26.08.2018 в 21:06:54   # 691385
Цитата: КЕДЫ от 26.08.2018 20:51:22

Страшная сила ностальгия. Сижу сейчас в далеко не самом плохом районе Москвабада (октябрьское поле) мечтал здесь квартиру купить с 2005 года. и радует только одно- детям оставлю хату здесь и кусочек земли в Красногорске. А сам- там, на улице 1 мая, Кремлевской, Ильича. Ужасная ностальгия. хотя сорокет только приближается. Что дальше будет?


Ну… печально. Может, это что-то типа кризиса среднего возраста.
Сидели бы вы сейчас где-нибудь на Ильича и также бы грустно думали… эх, где мое беззаботное детство
поощрить (1) | покарать
  КЕДЫ 26.08.2018 в 21:11:04   # 691386
Цитата: Alice004 от 26.08.2018 21:06:54
Цитата: КЕДЫ от 26.08.2018 20:51:22

Страшная сила ностальгия. Сижу сейчас в далеко не самом плохом районе Москвабада (октябрьское поле) мечтал здесь квартиру купить с 2005 года. и радует только одно- детям оставлю хату здесь и кусочек земли в Красногорске. А сам- там, на улице 1 мая, Кремлевской, Ильича. Ужасная ностальгия. хотя сорокет только приближается. Что дальше будет?


Ну… печально. Может, это что-то типа кризиса среднего возраста.
Сидели бы вы сейчас где-нибудь на Ильича и также бы грустно думали… эх, где мое беззаботное детство


точно)))
поощрить | покарать
  PHATik 26.08.2018 в 21:39:40   # 691397
Админ, блин ну ты чего видео пропустил? Вся соль и сахар именно в нем была, а фото это дополнение.
Вот кому интересно ссылка на мое видео от туда же
https://youtu.be/_TEckoR4Vww
поощрить | покарать
  Даун 26.08.2018 в 22:10:47   # 691408
По Дарье скучает тот кто в ГОРАХ шешен небыл
поощрить | покарать
  Рамзес 26.08.2018 в 22:59:04   # 691423
Цитата: Даун от 26.08.2018 22:10:47
По Дарье скучает тот кто в ГОРАХ шешен небыл

Да везде были,из города уехал на третий день скучаю.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь