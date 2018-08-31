Два ДТП с летальным исходом с участием Daewoo Gentra – какая здесь связь?

Цитата: Knopochka от

Даже Gentra будет дороже всех этих дымящих, старых BMV, вот кто действительно абсолютно не в курсе правил, про перестроение, скоростный режим, все не для них. И лада в ту же копилку. Какая-то отдельная каста среди водителей. Так что автор, странно что Вы их не вспомнили. По статистике начинающие водители совершают меньше ДТП, так как аккуратничают, а вот после пару лет вождения, возникает уверенность и от этого все беды: проскочу, успею... Даже Gentra будет дороже всех этих дымящих, старых BMV, вот кто действительно абсолютно не в курсе правил, про перестроение, скоростный режим, все не для них. И лада в ту же копилку. Какая-то отдельная каста среди водителей. Так что автор, странно что Вы их не вспомнили. По статистике начинающие водители совершают меньше ДТП, так как аккуратничают, а вот после пару лет вождения, возникает уверенность и от этого все беды: проскочу, успею...

Уважаемый/ая Кнопочка. Не надо равнять всех под одну гребенку. До недавнего времени я ездил на бмв...в городе выше 60 не разгонялся...перестроения и повороты как положено...и кстати никогда не выезжаю на перекресток(за исключением левого поворота) если на светофоре осталось гореть зелёному 3-4 секунды, если во встречном направлении стоят машины ожидая возможности левого поворота. Да, соглашусь, встретив на дороге четырнашку...нексию...вектру...бэху, начинаешь концентрировать внимание, но не все водители данных авто являются водятлами.С Уважением.