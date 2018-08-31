Два ДТП с летальным исходом с участием Daewoo Gentra – какая здесь связь?

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divan 31 Августа 2018 в 03:16:08
Друзья, во первых, это не более чем суждения диванного эксперта, но давайте мыслить логически. Улицы Тауке хана и Рыскулова так и просятся чтобы погонять на них – широкие и ровные. Доподлинно известно что и мерс и мотоцикл ехали слишком быстро для максимально разрешенных 60 км/ч в городе. Думаю даже черезчур. Ну а что, раннее утро + 19-летний водитель, или ночь + быстрый байк? Почему бы не погонять. Я считаю что водители gentra видели приближающиеся транспортные средства но подумали что успеют, но нет. Потому что когда мы привыкаем к городскому потоку, мы привыкаем и к тому что в городе как на трассе не гоняют, и когда автомобиль едет на нас, неопытные водители не могут правильно оценить его скорость, а здесь видимо именно так и происходило. То есть между 60 и 120 км/ч особой разницы нет, как зрительно увеличивается при приближении автомобиль, тем более если он далеко и это вообще мотоцикл. Неопытный водитель думает что они далеко и начинает движение.
Но почему gentra, и почему неопытный? Потому что gentra это дешевый автомобиль, их обычно покупают начинающим водителям, чтоб было не так жалко. Я и сам когда начинал автомобильную жизнь, трезво отдавал себе отчет что в таком хаотичном шымкентском вождении я тоже не хотел начинать с автомобиля который было бы потом жалко. Думаю это нормально. Но даже если неопытный водитель, теперь становится ясно, если бы не превышение скорости, скорее всего смертей удалось бы избежать, понимаете? И тот факт что gentra формально «виновата» в обоих случаях, не пропустила, неверно, я считаю что именно водитель мерседеса и мотоцикла виноваты в случившемся.
Ps.Я ничего не имею против мото, это брутально и красиво, но я не понимаю зачем вы так летаете, ведь у нас всюду открытые люки, ямы, несоблюдение ПДД, пешеходы без инстинкта сохранения, и так далее. А мотоцикл он ведь как вертолет, всегда в состоянии неустойчивости, его всегда надо ловить. И самое главное, вокруг вас ведь нет 2 тонны металла и подушек безопасности с ремнями которые могут вас спасти..
Что вы об этом думаете?
Комментарии, по рейтингу, по дате
А где ГАИ? Чем заняты?
2. Дело не в марке авто, а в том, что люди вообще не знают ПДД (купленные права). Посмотрите каналы на ютубе Автострасть, ДТП канал и другие на тему ДТП. Половина ДТП из - за "поворотунов" налево.
Цитата: bIP6bIC от 31.08.2018 09:57:51
А чего тут рассуждать? Епать нужно жестко и мощно за несоблюдение скоростных режимов всех этих летунов. Водители разбиваются насмерть, калечатся и калечат людей, забирают жизни.
А где ГАИ? Чем заняты?
А чего тут рассуждать? Епать нужно жестко и мощно за несоблюдение скоростных режимов всех этих летунов. Водители разбиваются насмерть, калечатся и калечат людей, забирают жизни.
А где ГАИ? Чем заняты?
Гаи умеют оформлять за телефон за фары, меня вчера ска оформили за телефон.
Мне представилось, что завожу я новенький красный байк, сажусь на него и медленно-медленно, аккуратно, соблюдая ПДД, выезжаю на дорогу. Еду, прижавшись к правому краю, соблюдаю дистанцию с впереди едущим транспортом, включаю поворотники, смотрю по зеркалам и кручу головой на 180 градусов.
Но меня постоянно подрезают, сигналят и матерят из открытых окон обгоняющие водители. И кто, представьте себе? Какие-то очкарики в шляпах со значком инвалида на стекле, на проперженных коптящих развалюхах, с полуоткрытыми кривыми дверьми и болтающимися глушителями. А я притормаживаю, уворачиваюсь, пугаюсь, оглядываюсь и потею от страха.
А мотик мой рычит, просится на простор. И я рассердился. Крутанул ручку газа, вывернул руль и на левую полосу. Мотор ревет, все шарахаются в стороны, уважают, а я давлю и радуюсь. Ветер в харю, я хуярю, перегазовываю и очищаю себе дорогу. Впереди мигает зеленый, я газку и пролетаю перекресток. Счастье и гордость переполняют сердце и песня просятся наружу.
На следующем перекрестке снова мигает зеленый, я опять газку, но какой-то далбич, козел и педераст на Камазе начинает левый поворот, перекрывает мою полосу, рядом такой же шумахер на автобусе, я стараюсь протиснуться между ними и неупеваю. Game over.
«Ну его на хер, такой выигрыш!», - думаю я, рву лотерейный билеты и заваливаюсь спать.
jovian_sky 31.08.2018 в 13:36:29 # 691819
Цитата: Старик60 от 31.08.2018 10:04:48
1 - 60 и 120 км/ч не отличить, это каким надо быть идиотом.
2. Дело не в марке авто, а в том, что люди вообще не знают ПДД (купленные права). Посмотрите каналы на ютубе Автострасть, ДТП канал и другие на тему ДТП. Половина ДТП из - за "поворотунов" налево.
1 - 60 и 120 км/ч не отличить, это каким надо быть идиотом.
2. Дело не в марке авто, а в том, что люди вообще не знают ПДД (купленные права). Посмотрите каналы на ютубе Автострасть, ДТП канал и другие на тему ДТП. Половина ДТП из - за "поворотунов" налево.
При выезде на перекресток ты должен осмотреть все стороны, но на каждую стороны ты тратишь от силы пару секунд и реально тяжко вдалеке оценить скорость приближающегося авто. Может быть половина дтп и из-за "поворутунов" но при соблюдении скоростного режима смертельного дтп не будет. (Байкеры исключение им иногда и 60 хватает)
Цитата: Knopochka от 31.08.2018 14:18:17
Даже Gentra будет дороже всех этих дымящих, старых BMV, вот кто действительно абсолютно не в курсе правил, про перестроение, скоростный режим, все не для них. И лада в ту же копилку. Какая-то отдельная каста среди водителей. Так что автор, странно что Вы их не вспомнили. По статистике начинающие водители совершают меньше ДТП, так как аккуратничают, а вот после пару лет вождения, возникает уверенность и от этого все беды: проскочу, успею...
Даже Gentra будет дороже всех этих дымящих, старых BMV, вот кто действительно абсолютно не в курсе правил, про перестроение, скоростный режим, все не для них. И лада в ту же копилку. Какая-то отдельная каста среди водителей. Так что автор, странно что Вы их не вспомнили. По статистике начинающие водители совершают меньше ДТП, так как аккуратничают, а вот после пару лет вождения, возникает уверенность и от этого все беды: проскочу, успею...
Да конечно на месте gentra мог быть и BMW 90х годов, белая тонированная лада, или старый субарь. Но есть такие люди которые непременно хотят новый автомобиль но не Ладу. Здесь или gentra или ravon наверное. Но возможно многие не поняли суть поста, не машина виновата а неопытный водитель.
Цитата: Старик60 от 31.08.2018 10:04:48
1 - 60 и 120 км/ч не отличить, это каким надо быть идиотом.
2. Дело не в марке авто, а в том, что люди вообще не знают ПДД (купленные права). Посмотрите каналы на ютубе Автострасть, ДТП канал и другие на тему ДТП. Половина ДТП из - за "поворотунов" налево.
1 - 60 и 120 км/ч не отличить, это каким надо быть идиотом.
2. Дело не в марке авто, а в том, что люди вообще не знают ПДД (купленные права). Посмотрите каналы на ютубе Автострасть, ДТП канал и другие на тему ДТП. Половина ДТП из - за "поворотунов" налево.
я понял что вы хотели сказать, я тоже сразу отличу скорость. но ведь это самый сложный сценарий для новичка, поворот налево ( стресс), все сигналят, зеленый уже мигает итд. Автомобиль возможно в свете фар приближается прямо на вас, не под углом, вы видите его только в "анфас" и здесь думаю легко можно ошибиться в определении его скорости, если он едет быстро и еще далеко. Допустим такой водитель мельком взглянул на такой автомобиль и подумал, что силуэт маленький, значит авто далеко, успею. Но не тут то было.
проблема кроется именно в скорости летунов.
Сколько раз было что такой неопытный или тупой "поворотун" не успевает, вы заранее притормаживаете, материтесь но все живы и здоровы. А все потому что скорость проезда перекрестка была 40 км/ч.
Цитата: Knopochka от 31.08.2018 14:18:17
Даже Gentra будет дороже всех этих дымящих, старых BMV, вот кто действительно абсолютно не в курсе правил, про перестроение, скоростный режим, все не для них. И лада в ту же копилку. Какая-то отдельная каста среди водителей. Так что автор, странно что Вы их не вспомнили. По статистике начинающие водители совершают меньше ДТП, так как аккуратничают, а вот после пару лет вождения, возникает уверенность и от этого все беды: проскочу, успею...
Даже Gentra будет дороже всех этих дымящих, старых BMV, вот кто действительно абсолютно не в курсе правил, про перестроение, скоростный режим, все не для них. И лада в ту же копилку. Какая-то отдельная каста среди водителей. Так что автор, странно что Вы их не вспомнили. По статистике начинающие водители совершают меньше ДТП, так как аккуратничают, а вот после пару лет вождения, возникает уверенность и от этого все беды: проскочу, успею...
Уважаемый/ая Кнопочка. Не надо равнять всех под одну гребенку. До недавнего времени я ездил на бмв...в городе выше 60 не разгонялся...перестроения и повороты как положено...и кстати никогда не выезжаю на перекресток(за исключением левого поворота) если на светофоре осталось гореть зелёному 3-4 секунды, если во встречном направлении стоят машины ожидая возможности левого поворота. Да, соглашусь, встретив на дороге четырнашку...нексию...вектру...бэху, начинаешь концентрировать внимание, но не все водители данных авто являются водятлами.
С Уважением.
alpha_portal 31.08.2018 в 18:10:24 # 691829
И хоть джентра, хоть сема, хоть мерин, хоть какая машина все равно! Весь городской поток - это куча хамов и сасовлюбленных типов.
Люьому обучавшемуся водителю должно было быть вдолблено вв внутречерепное пространство: "приближешься к перекрестку - сбрось скорость!"
Т.е. при приблежении к опасным участкам, притормаживающий водитель имеет гораздо больше шансов остановиться, чем водитель двигающийся с меньшей скоростью но давящий педаль газа. Т.к. механнику просто не обманишь. Под словом механника я подразумевая все что есть в машине, включая ногу человека и сигнал от глаз в мозг и в ногу, а так же двигатель набирающий обороты и двигатель идуший на нитралке или с минимальными оборотами...
В общем есть понятие сбрасывать скорость - надо выполнять!
Если ты литишь 120 мимо перекрестка шанс въ*баться 90%. И дело тут не в том что другой водитель не может определить твою скорость. Нет! Любой водитель в городском режиме редко определяет скорость. Его мозг привык видеть других водителей, которые двигаются максимум 70 км час. И соответственно мозг, создавая карту перекрестка, которое ты проезжаешь, делает пометки о присутствии объекта движущегося максимум 70 км час (не определяя его скорость). И по предварительной карте движущихся объектов мозг принимает решение какой объект более близок и какой более опасен, чтобы уточнить его скорость. Чтобы уточнить скорость авто нужно время. Поэтому какое то время придется пялиться на этот автомобиль.
Но еще раз повторю мозг привык видеть всех с максимальной скоростью 70 км час. И выходя на поворот водителю необходимо вететь башкой и если он не видит ближайшие 100-200 м машин, то можно ехать.
Это я про реакцию мозга подавляющего большинства водителей. Так вот авто который литит со скоростью 120 км в час невозможно увидеть в безопасной зоне проезда перекрестка. Мозг принимает решение ехать и педаль газа надавлена, и в этот момент в 200 метровую зону врывается летун и все случается печально независимо от действий двух водителей.
Люди никогда не думают о последствиях на это нет местс в оперативной памяти мозга. И если ездить определяя скорость каждого авто двигающегося сбоку или на встречу, то можно просто стоять на месте.
Цитата: alpha_portal от 31.08.2018 18:10:24
Любой водитель в городском режиме редко определяет скорость. Его мозг привык видеть других водителей, которые двигаются максимум 70 км час
Любой водитель в городском режиме редко определяет скорость. Его мозг привык видеть других водителей, которые двигаются максимум 70 км час
в этом вся суть и заключается. Я это и хотел сказать.
Цитата: Грек от 31.08.2018 17:43:17
Уважаемый/ая Кнопочка. Не надо равнять всех под одну гребенку. До недавнего времени я ездил на бмв...в городе выше 60 не разгонялся...перестроения и повороты как положено...и кстати никогда не выезжаю на перекресток(за исключением левого поворота) если на светофоре осталось гореть зелёному 3-4 секунды, если во встречном направлении стоят машины ожидая возможности левого поворота. Да, соглашусь, встретив на дороге четырнашку...нексию...вектру...бэху, начинаешь концентрировать внимание, но не все водители данных авто являются водятлами.
С Уважением.
Цитата: Knopochka от 31.08.2018 14:18:17
Даже Gentra будет дороже всех этих дымящих, старых BMV, вот кто действительно абсолютно не в курсе правил, про перестроение, скоростный режим, все не для них. И лада в ту же копилку. Какая-то отдельная каста среди водителей. Так что автор, странно что Вы их не вспомнили. По статистике начинающие водители совершают меньше ДТП, так как аккуратничают, а вот после пару лет вождения, возникает уверенность и от этого все беды: проскочу, успею...
Даже Gentra будет дороже всех этих дымящих, старых BMV, вот кто действительно абсолютно не в курсе правил, про перестроение, скоростный режим, все не для них. И лада в ту же копилку. Какая-то отдельная каста среди водителей. Так что автор, странно что Вы их не вспомнили. По статистике начинающие водители совершают меньше ДТП, так как аккуратничают, а вот после пару лет вождения, возникает уверенность и от этого все беды: проскочу, успею...
Уважаемый/ая Кнопочка. Не надо равнять всех под одну гребенку. До недавнего времени я ездил на бмв...в городе выше 60 не разгонялся...перестроения и повороты как положено...и кстати никогда не выезжаю на перекресток(за исключением левого поворота) если на светофоре осталось гореть зелёному 3-4 секунды, если во встречном направлении стоят машины ожидая возможности левого поворота. Да, соглашусь, встретив на дороге четырнашку...нексию...вектру...бэху, начинаешь концентрировать внимание, но не все водители данных авто являются водятлами.
С Уважением.
как я и предполагал все начнут принимать все на свой счет, владельцы Джентр, БМВ и т.д. Суть не в этом. Да я тоже знаю множество водителей и ваз и бмв которые очень аккуратны, мотоциклистов тоже. Суть в том что такому начинающему водителю не нашелся никто опытный ( отец, учитель в автошколе, друг итд) кто бы сказал. Ты не вдупляешь дорожную обстановку, езди как бабушка первые полгода, как бы тебе не хотелось вжарить. Иначе смерть, и не обязательно только твоя.