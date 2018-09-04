Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Блоги
Посоветуйте пожалуйста хорошего тренера по бодибилдингу
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
aibolscorpio 04 Сентября 2018 в 21:24:52
Решил привести тело в порядок и набрать массу. Посоветуйте пожалуйста хорошего тренера по бодибилдингу.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Любитель ММА 04.09.2018 в 22:14:41   # 692296
Хорошая тема, я тоже почитаю комменты
поощрить | покарать
  Шмель 04.09.2018 в 22:57:34   # 692303
Тело в порядок привести-тренировки в зале,а массу- нажрать
поощрить | покарать
  Рамзес 04.09.2018 в 23:13:33   # 692304
Возраст,время для зала,ну и деньги - сколько зарабатываем?Удовольствие не из дешевых.
поощрить | покарать
  bIP6bIC 04.09.2018 в 23:24:15   # 692306
Цитата: Рамзес от 04.09.2018 23:13:33
Возраст,время для зала,ну и деньги - сколько зарабатываем?Удовольствие не из дешевых.

Могу дать адрес зала, самого недорогого и вместе с тем отнюдь не самого отстойного в этом плане! А программ для тренировок везде валом! И у тренера (за кэш) и в инете за просто так!
поощрить | покарать
  Джимбо 05.09.2018 в 00:34:45   # 692315
Цитата: bIP6bIC от 04.09.2018 23:24:15
Цитата: Рамзес от 04.09.2018 23:13:33
Возраст,время для зала,ну и деньги - сколько зарабатываем?Удовольствие не из дешевых.

Могу дать адрес зала, самого недорогого и вместе с тем отнюдь не самого отстойного в этом плане! А программ для тренировок везде валом! И у тренера (за кэш) и в инете за просто так!
Ну так за чем же дело? Давай мы все почитаем.
поощрить | покарать
  Fotinij 05.09.2018 в 01:01:16   # 692322
Прежде чем в зал идти, надо хотя бы узнать в каком состоянии позвоночник и суставы, какое рабочее давление.
Тренеров у нас полно, но об анатомии они знают очень мало. Могут нагрузить так, что потом больше 3кг поднимать будет нельзя.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь