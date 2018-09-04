Посоветуйте пожалуйста хорошего тренера по бодибилдингу

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aibolscorpio 04 Сентября 2018 в 21:24:52
Комментарии, по рейтингу, по дате
Любитель ММА 04.09.2018 в 22:14:41 # 692296
Цитата: Рамзес от 04.09.2018 23:13:33
Возраст,время для зала,ну и деньги - сколько зарабатываем?Удовольствие не из дешевых.
Возраст,время для зала,ну и деньги - сколько зарабатываем?Удовольствие не из дешевых.
Могу дать адрес зала, самого недорогого и вместе с тем отнюдь не самого отстойного в этом плане! А программ для тренировок везде валом! И у тренера (за кэш) и в инете за просто так!
Цитата: bIP6bIC от 04.09.2018 23:24:15Ну так за чем же дело? Давай мы все почитаем.
Могу дать адрес зала, самого недорогого и вместе с тем отнюдь не самого отстойного в этом плане! А программ для тренировок везде валом! И у тренера (за кэш) и в инете за просто так!
Цитата: Рамзес от 04.09.2018 23:13:33
Возраст,время для зала,ну и деньги - сколько зарабатываем?Удовольствие не из дешевых.
Возраст,время для зала,ну и деньги - сколько зарабатываем?Удовольствие не из дешевых.
Могу дать адрес зала, самого недорогого и вместе с тем отнюдь не самого отстойного в этом плане! А программ для тренировок везде валом! И у тренера (за кэш) и в инете за просто так!
Тренеров у нас полно, но об анатомии они знают очень мало. Могут нагрузить так, что потом больше 3кг поднимать будет нельзя.