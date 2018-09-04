Посоветуйте пожалуйста хорошего тренера по бодибилдингу

Цитата: Рамзес от

Возраст,время для зала,ну и деньги - сколько зарабатываем?Удовольствие не из дешевых. Возраст,время для зала,ну и деньги - сколько зарабатываем?Удовольствие не из дешевых.

Могу дать адрес зала, самого недорогого и вместе с тем отнюдь не самого отстойного в этом плане! А программ для тренировок везде валом! И у тренера (за кэш) и в инете за просто так!