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Разборка в Шымкенте. Страйкбол
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WauTaH 10 Сентября 2018 в 10:46:41
Комментарии, по рейтингу, по дате
  WauTaH 10.09.2018 в 13:14:25   # 692979
Хотя-бы напишите за что минус?)) Вроде старые заводы, которые всем жаль, в этот раз на видео не попали даже
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  Даун 10.09.2018 в 13:42:04   # 692982
Еще бы написал заголовок САМЫЕ КРУТЫЕ РАЗБОРКИ минусов еще больше бы было,
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  Даун 10.09.2018 в 13:45:11   # 692983
Разборки АЛЬ КАПОН Vs ТЕРМИНАТОР 2
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  WauTaH 10.09.2018 в 14:03:50   # 692984
Разборка, потому что полигон так называется
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  Comandante 10.09.2018 в 14:15:10   # 692985
Последний минус , неопытного бойца снял. Полигон зачетный, еще и в центральном доме понастроили.
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  WauTaH 10.09.2018 в 14:31:32   # 692986
Цитата: Comandante от 10.09.2018 14:15:10
неопытного бойца

Выбора не было, боец хоть и не опытный, но умирать наотрез отказывался, пришлось так
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  Comandante 10.09.2018 в 16:07:59   # 692994
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