Разборка в Шымкенте. Страйкбол

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Comandante 10.09.2018 в 14:15:10 # 692985
Цитата: Comandante от 10.09.2018 14:15:10
неопытного бойца
неопытного бойца
Выбора не было, боец хоть и не опытный, но умирать наотрез отказывался, пришлось так
Comandante 10.09.2018 в 16:07:59 # 692994
Цитата: WauTaH от 10.09.2018 14:31:32пищал аж(девушка вроде???)
Выбора не было, боец хоть и не опытный, но умирать наотрез отказывался, пришлось так
Цитата: Comandante от 10.09.2018 14:15:10
неопытного бойца
неопытного бойца
Выбора не было, боец хоть и не опытный, но умирать наотрез отказывался, пришлось так