Как я принимаю душ

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Мимоходец 11 Сентября 2018 в 07:37:03
Первые 6 минут идёт холодная вода - мыться некомфортно. Потом минуту идёт то, чего ты и ждёшь. Дальше минута кипятка и снова холодная. В результате ради минутного душа у меня вода льется 8-10 минут. 5 чел в семье, до 1 куба в день просто сливается в канализацию.
Не технарь, но кажется, газовая колонка не причем (просто не устанавливал хороший знакомый, я уверен, что на совесть). Настройки "температура-напор" проверены. Кроме того, до установки ГК воду грел дорогой корейский котел, и была такая же ситуация (поэтому, собственно, и установлена колонка).
Мне уже заговоры мерещатся, думаю, не сговор ли это водоканала с газовиками?
Есть ли здесь теплотехники, что скажете?
У кого такая же хрень?
Комментарии, по рейтингу, по дате
Котлу необходим расход воды, соотвественно давление 4 литра в минуту...это минимум.
В котлах любой модели стоит реле протока воды и по количеству оборотов колёсика внутри реле контролер определяет наличие воды.
Вода проходит через теплообменник и температурой управляет датчик t°.
Если напор воды мал то и нагрев происходит быстро,далее сработает отсечка газа.
Как только датчик остынет и замкнётся, цепь востанавливается и следует подача газа и воспламенение. Такой цикл при малом напоре.
Теперь о Газколонке_ давление воды распознаёт датчик давления мембранного типа_ вы закрываете кран и давление растёт микровыключатель прерывает цепь на реле подачи газа.
Соответственно открыв кран вы снижаете давление в системе и идёт поджиг и нагрев воды, но при малом расходе и напоре будет происходить то что описанно выше.
Цитата: строитель от 11.09.2018 09:34:05Вот это тоже может быть
Может обратный подмес?
Может обратный подмес?
Цитата: строитель от 11.09.2018 09:34:05
Может обратный подмес?
Может обратный подмес?
На данный момент вопрос озвучен о работе ГК.
Там одна труба и путь один конец)) о каком "подмесе"может идти речь?
1. Слабый напор по причине загрязнения труб.
2. Воздуховод для ГК забит и срабатывает автомат выключащий ГК из-за отсутствия необходимой вентиляции.