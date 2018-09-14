Вопрос о школьной форме.

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Гость 14 Сентября 2018 в 14:57:44
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ей,конечно,не понять что может у ребёнка всего две блузки, и нет возможности покупать дополнительные.
И гды вы в своем описании увидели что директор требует покупать третью блузку? Она потребовала чтобы был воротник, и родителям следовало покупать эти 2 блузки соответствующую школьной формы а не то что им хочется.
Задолбали нытики.
И должна быть строгая дисциплина
Вот например требования к школьникам Узбекистана:
не помешало бы и нам такое требование.