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Вопрос о школьной форме.
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Гость 14 Сентября 2018 в 14:57:44
Здравствуйте! Возник такой вопрос,может кто-нибудь подскажет. Племянница учится в школе-лицее 9(бывшая якирова). На днях ее остановила директор и сказала, что блузки без воротничков в школе запрещены. Правомерны ли ее действия и где такой закон прописан? Ей,конечно,не понять что может у ребёнка всего две блузки, и нет возможности покупать дополнительные. Ну про классные копилки даже говорить не хочу. Заранее спасибо.
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  Софруджу 14.09.2018 в 15:27:54   # 693650
Ну, наверно, имеются в виду не блузки без воротников, а футболки, топы и пр. Если это именно блузка без воротника, наверно, возражений не будет Ну, если не найдётся слишком ретивых исполнителей
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  Livi 14.09.2018 в 15:29:58   # 693651
Пои идее воротничек должен быть чтобы под ним завязывать галстук,а не на голую шею.
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  X-Daemon 14.09.2018 в 15:53:40   # 693658
Quote:
Ей,конечно,не понять что может у ребёнка всего две блузки, и нет возможности покупать дополнительные.

И гды вы в своем описании увидели что директор требует покупать третью блузку? Она потребовала чтобы был воротник, и родителям следовало покупать эти 2 блузки соответствующую школьной формы а не то что им хочется.
Задолбали нытики.
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  Даун 14.09.2018 в 15:56:52   # 693659
Ну народ пошел, поменяй блузку и всего делов
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  X-Daemon 14.09.2018 в 16:29:14   # 693668
Школа это не место где мерятся телефонами и показывать крутость родителей, и не одеваться во все что взбредит в голову, не красить волосы во всякие красные-зеленые цвета, не показывать свою религиозность. В школу учится ходят.
И должна быть строгая дисциплина

Вот например требования к школьникам Узбекистана:


не помешало бы и нам такое требование.
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