Как строится горнолыжная база "Каралма"

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danilov 27 Сентября 2018 в 23:02:22
"Дорога хоть и на 20км длиннее чем на Тау-самал, но ехать приятнее и быстрее. Само место географически выгоднее в плане снега, оборудование лучше. Надеемся станет достойным конкурентом нашему Алматау. Строительство идет полным ходом! Дорога уже готова. Местный прораб уверил, что сезон 2019 будем уже кататься!", - рассказали очевидцы.
Характеристики
Название: Кара–алма (официальное). Каралма (реальное).
Высота над уровнем моря: Верхняя точка 1700м, нижняя1350м.
Протяжённость подъемника: 2020м. Учебный подъемник 500м.
Географическое расположение и экспозиция склона: Казахстан ,Таразская область, предгорье Таласского Алатау, урочище Каралма. Северный склон.
Средняя протяженность и угол трассы: информация отсутствует (примерно 2500м и 20-25градусов).
Сезон и снежная обстановка: Склон закрыт двумя контрфорсами, тем самым образуя снежную ловушку. По высоте сезон в лучшем случае будет длиться с середины декабря по апрель.
Подъемник: кресельный подъемник с остекленной кабиной на 4 места. Производитель doppelmayr (австрия). БУ. В хорошем состоянии. Учебный ленточный транспартер 500м тойже фирмы.
Логистика: от Шымкента в сторону города Тараз 90км по алматинской трассе, поворот на право в сторону поселка Дуйсебайулы (бывший Амангельды) по асфальтной дороге 5км.
Координаты: 42°28'40.8"N 70°43'51.5"E
Обзор с коптера
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