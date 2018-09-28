Противопожарные учения в Шымкент Плаза.

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gliser 28 Сентября 2018 в 16:59:29
Экшн.
Охрана похоже, не знала об учебной тревоге. Ребята действовали слажено, чётко.
Нас направили сразу к аварийному выходу, мы с женой стояли около лотка с чупачупсами и конфетками из США. Честно скажу, если бы охранник не подсказал, где пожарная лестница, то мы сразу бы её не нашли.
Шокировало, как народ ринулся из кинотеатров в холл. Мужчины бежали впереди женщин и детей расталкивая всех. Один сбил девочку на вид лет 12, та в свою очередь сильно ударилась коленом о кафель. Но бегущей толпе было пофиг на этого ребенка. Я и еще один мужчина подняли девочку с пола. Стало страшно, что такая толпа может просто затоптать.
Охрана видя "дикую" ситуацию взяла под контроль всё это дело. Ребята молодцы слажено управляли бегущей толпой направляя к аварийным выходам и просматривая людей, кому нужна помощь. Признаюсь, я не люблю охранников в таких больших магазинах, но тут ребята красавцы.
Аварийный выход и толпа.
Подходя по коридору к аварийной лестнице. Поток людей застопорился. Потому, что одна из створок двери аварийного выхода была закрыта. Открывалась лишь одна. Толпа ломилась в узкий проход. Это страшно, тут мужчины не церемонясь отталкивали женщин и других мужчин чтобы быстрее выйти. Ну ёпрст.
Спускаясь по лестницам люди волновались, но обошлось без травм. Когда мы начали спускаться, с женой увидели женщину у неё было двое детей, один года три мальчик, и грудной ребенок на коляске. Женщина растерялась, так как на пожарной лестнице не было пандуса коляску не спустить. Грудной ребенок на руках, а мальчик не мог удержатся за неё в бегущей толпе. То и дело его отрывали от мамы. В общем я взял коляску, жена взяла мальчика за руку. Дружно мы начали спускаться вниз.
Заключение.
Пройдя такое учение. В Шымкент Плазе лично я стал уверен. Пожарная безопасность на уровне. Я поставил бы 9 из 10, один бал убрал из-за закрытой створки двери. Охрана - 10 баллов.
Кто был вчера там же? Поделитесь своим мнением, как спускались?
Комментарии, по рейтингу, по дате
Охрана похоже, не знала об учебной тревоге.
такой большой а в сказки веришь
Цитата: titus от 28.09.2018 17:29:10
Quote:
такой большой а в сказки веришь
Quote:
Охрана похоже, не знала об учебной тревоге.
такой большой а в сказки веришь
Честно, увидел лица нескольких охранников один стоял у эскалатора, другой, показал мне где аварийный выход. Оба выглядели примерно так . Но резко взяли себя в руки. . Показалось, что для них это был сюрприз. Возможно, я ошибся.
Цитата: babki от 28.09.2018 17:32:47
Хорошая реклама! И почитать интересно и лапша уши особо вниз не тянет
Хорошая реклама! И почитать интересно и лапша уши особо вниз не тянет
Эх, умирает во мне рекламщик. Но рекламировать ничего не хотел. Просто решил поделится в блоге.
Чистая правда!
В торговых центрах страны опять закрыты запасные выходы