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Капитал. Полная квинтэссенция 3-х томов
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danilov 04 Января 2022 в 22:59:05
«Капитал» – главный труд немецкого экономиста и политического деятеля Карла Маркса, несомненно, оказавший влияние на мировую историю. Данное издание – это основные положения и идеи содержащиеся в «Капитале», обработанные немецким экономистом и политиком Ю. Борхардтом. Как отмечает сам Борхардт, ему «удалось передать теорию учения в правильной форме», что «дает ключ непосвященному или новичку к ее пониманию». Книга будет интересна как специалистам, так и всем интересующимся вопросами социально-экономических теорий.



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Комментарии, по рейтингу, по дате
  walker 04.01.2022 в 23:43:16   # 788462
Ждём с нетерпением переписку Энгельса с этим чёртом, как его?! с Каутским!
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  alpha_portal 05.01.2022 в 00:38:42   # 788465
А главное история умалчивает о главных финансистах этой киниги и кто её продвигал и популиризировал. Когда узнаете, все встанет на свои места.
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