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Книга на выходные
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МишкаНаСевер 28 Сентября 2018 в 10:43:09
На сайте есть раздел "Фильм на выходные". Хотелось бы поделиться книгой на выходные "Американский снайпер", Криса Кайли http://otzovik.com/reviews/kniga_amerikanskiy_snayper-kris_kayl/
Автобиография человека, многое время прибывшего на войне
Комментарии, по рейтингу, по дате
  r00t 28.09.2018 в 10:45:36   # 695728
Есть одноименный фильм. Конечно книга это другой мир и впечатления. Но для тех кто забыл буквы фильм заслуживает внимания
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  МишкаНаСевер 28.09.2018 в 11:01:32   # 695731
Цитата: r00t от 28.09.2018 10:45:36
Есть одноименный фильм. Конечно книга это другой мир и впечатления. Но для тех кто забыл буквы фильм заслуживает внимания


https://www.kinopoisk.ru/film/683919/

но книга мне больше понравилась
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  Денис222 28.09.2018 в 12:11:15   # 695745
Благодарю!
Книгу скачал...прочту позже...сейчас подсел на книги Стивена Кинга...рекомендую автора, из его работ читать можно многое...некоторое время назад читал творения Ремарка, также читать у него можно многое...особенно "Три товарища"!
Фильм смотрел, не плох.
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