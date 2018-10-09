Французские инструкторы из знаменитого Иностранного легиона обучили узбекских снайперов

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едридмадрид 09 Октября 2018 в 16:00:18
"Специалисты Франции из 13-й полубригады Иностранного легиона прибыли на полигон "Фориш", чтобы обучить будущих узбекских инструкторов по снайперской стрельбе. Тренинг прошёл в дружеской атмосфере и военнослужащие Узбекистана смогли оценить навыки французской армии в данной дисциплине", – отметили в посольстве Франции в Ташкенте.
Напомним, что ранее в Узбекистане побывали инструкторы сухопутных войск Центрального командования ВС США. Они обучили узбекских коллег навыкам, связанным с ведением специальных операций в горной местности.
В сентябре прошлого года бойцы спецназа из Узбекистана прошли под руководством российских инструкторов курсы выживания в сибирской тайге. Спецназовцы высаживались на вертолетных площадках в Саянских горах (Тува) для знакомства с основами выживания, изучали опыт применения специальной экипировки.
https://kun.uz/ru/news/2018/10/05/bojcy-francuzskogo-inostrannogo-legiona-proveli-trening-dla-uzbekskih-snajperov
https://podrobno.uz/mobile_app/news/obchestvo/frantsuzskie-instruktory-iz/
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