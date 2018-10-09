Птичий грипп. Кыргызстан ввел запрет на ввоз мяса птицы и яиц из Казахстана

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едридмадрид 09 Октября 2018 в 16:09:01
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Ограничение введено до выяснения истинной эпизоотической ситуации по высокопатогенному птичьему гриппу и болезни Ньюкасла. Из Алматинской и Северо-Казахстанской областей запрещается ввозить живую птицу, инкубационное яйцо, зоопарковых и цирковых животных.
Под запрет также попали мясо птицы, яичный порошок, меланж, альбумин и другие пищевые продукты переработки яйца. Нельзя ввозить корма и добавки для птиц.
https://24.kg/obschestvo/98269_ptichiy_gripp_kyirgyizstan_vv el_zapret_navvoz_myasa_ptitsyi_iyai ts_izkazahstana/
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Практичный 09.10.2018 в 16:43:59 # 697152