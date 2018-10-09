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Центральная Азия
Птичий грипп. Кыргызстан ввел запрет на ввоз мяса птицы и яиц из Казахстана
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едридмадрид 09 Октября 2018 в 16:09:01
Кыргызстан ввел временный запрет на ввоз мяса птицы и яиц из Алматинской и Северо-Казахстанской областей Казахстана. Документ накануне издала Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности КР.


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Ограничение введено до выяснения истинной эпизоотической ситуации по высокопатогенному птичьему гриппу и болезни Ньюкасла. Из Алматинской и Северо-Казахстанской областей запрещается ввозить живую птицу, инкубационное яйцо, зоопарковых и цирковых животных.

Под запрет также попали мясо птицы, яичный порошок, меланж, альбумин и другие пищевые продукты переработки яйца. Нельзя ввозить корма и добавки для птиц.

https://24.kg/obschestvo/98269_ptichiy_gripp_kyirgyizstan_vv el_zapret_navvoz_myasa_ptitsyi_iyai ts_izkazahstana/
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  Практичный 09.10.2018 в 16:43:59   # 697152
Напугали. Завтра все куры в Шымкент переедут,на родину Алматинских предпринимателей.И все равно вы их будете кушать вредные киргизы
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