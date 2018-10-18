Узбекистан серьезно ужесточил нормы беспошлинного ввоза продукции для физических лиц

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danilov 18 Октября 2018 в 12:54:15
Ранее узбекистанцы могли беспошлинно ввозить в страну в течение одного календарного месяца 20 видов товаров, каждый по одной штуке. То есть, раз в месяц можно было беспошлинно завезти один холодильник, морозильник, кондиционер, пылесос, стиральную машинку, газовую или электрическую плиту, телевизор, микроволновку, электромясорубку, духовую печь, утюг, фен, кухонный комбайн, телефонный аппарат, компьютерную технику, принтер, планшет, ноутбук и столовую посуду (комплект).
Теперь узбекистанцы смогут заводить по одной единице указанной выше продукции один раз в шесть месяцев, вместо одного раза в месяц.
Кроме того, ранее граждане Узбекистана могли раз в сутки завезти 2 килограмма какой-либо потребительской продукции, но не более 10 килограмм общего веса. То есть можно было беспошлинно завезти по 2 килограмма любой продовольственной или другой бытовой продукции общим весом в 10 килограмм.
Теперь узбекистанцы могут завезти 2 килограмма каждого наименования товара, но не более 10 килограмм общего веса, уже не раз в сутки, а раз в месяц.
Эти меры позволят бороться с "серым импортом", который сегодня процветает в приграничных районах страны. Многие узбекистанцы, практически как на работу, каждый день пересекают границу с Казахстаном и Кыргызстаном, и везут оттуда беспошлинные товары, которые затем перепродаются на отечественных рынках.
https://podrobno.uz/cat/obchestvo/uzbekistan-ser/
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