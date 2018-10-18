Российский "Евроцемент груп" начал строительство в Узбекистане крупнейшего цементного завода в Средней Азии

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danilov 18 Октября 2018 в 12:56:16
"17 октября на площадке АО "Ахангаранцемент" был заложен камень в основание нового цементного завода. Строительство объекта переходит в активную стадию. Суммарные инвестиции в проект составляют более 160 миллионов долларов", – отметили в компании.
"Новое предприятие станет ключевым звеном кластера стройматериалов, который мы создаем на базе " Ахангаранцемент ", и самой масштабной инициативой в рамках этого проекта. Мощность завода – 3 миллиона тонн цемента в год, а первые партии продукции с него республика получит уже в середине 2020 года. Это производство станет флагманом цементной промышленности и мощной поддержкой роста экономики Узбекистана", – рассказал президент холдинга "Евроцемент груп" Михаил Скороход.
Предприятие будет производить продукцию энергоэффективным сухим способом, широкий ассортимент включит высокомарочный цемент, который пойдет на самые ответственные стройки Узбекистана: электростанции, дорожные развязки, аэродромные покрытия, жилые, офисные и торговые здания. Качество продукции учитывает высокие требования к сейсмоустойчивости построек в регионе.
Это будет крупнейшее в Средней Азии и самое современное предприятие в СНГ с полной автоматизацией производства, низким потреблением энергоресурсов и минимальным воздействием на окружающую среду. Передовые позиции завода гарантированы выбором подрядчика – промышленной группы CNBM, мирового лидера в области цементного машиностроения и производства цемента – и оснащением предприятия высокотехнологичным оборудованием ведущих европейских производителей.
На церемонии закладки камня в основание нового завода председатель правления "Узстройматериалы" Ботир Зарипов и Михаил Скороход подписали и запечатали в памятную капсулу послание будущим поколениям, которое будет открыто через 20 лет, в октябре 2038 года.
https://podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-rossiya-dialog-partnerov-/rossiyskiy-evrotseme/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Dior от 18.10.2018 13:13:30
Красавцы узбеки. Не то, что наши только разрушать все могут.
Красавцы узбеки. Не то, что наши только разрушать все могут.
Почему же? Построен Стандарт цемент, шымкентский модернизирован(больше не дымит), цемзавод в састобе, который строил еще мой дед, работает и норм работает.
На прошлой неделе отвозил оборудование в Жанатас, некогда город призрак сейчас вполне себе существует, пустых панелек почти нет.
Так что меньше пессимизма.
Узбеки у нас цементом закупались, теперь свой будет... Да еще и к нам наверное будут его возить... так что оптимизм дело хорошее, но, как говорится, Пессимист - это хорошо информированный оптимист... а по ценам, думаю, они наших бизнесменов задавят, наши то к конкуренции непривычные, чуть что плачутся, требуют преференций... вспомните овощи и фрукты, зелень, недавно нарвался на верхнем рынке на тапки резиновые узбекского производства - они дешевле и казахстанских (есть такие), и китайских оказались, а качество норм.. будем посмотреть.
Цитата: GoodZone от 18.10.2018 14:03:57
Узбеки у нас цементом закупались, теперь свой будет... Да еще и к нам наверное будут его возить... так что оптимизм дело хорошее, но, как говорится, Пессимист - это хорошо информированный оптимист... а по ценам, думаю, они наших бизнесменов задавят, наши то к конкуренции непривычные, чуть что плачутся, требуют преференций... вспомните овощи и фрукты, зелень, недавно нарвался на верхнем рынке на тапки резиновые узбекского производства - они дешевле и казахстанских (есть такие), и китайских оказались, а качество норм.. будем посмотреть.
Узбеки у нас цементом закупались, теперь свой будет... Да еще и к нам наверное будут его возить... так что оптимизм дело хорошее, но, как говорится, Пессимист - это хорошо информированный оптимист... а по ценам, думаю, они наших бизнесменов задавят, наши то к конкуренции непривычные, чуть что плачутся, требуют преференций... вспомните овощи и фрукты, зелень, недавно нарвался на верхнем рынке на тапки резиновые узбекского производства - они дешевле и казахстанских (есть такие), и китайских оказались, а качество норм.. будем посмотреть.
Пусть конкурируют, нам только лучше.
Цитата: GoodZone от 18.10.2018 14:03:57
Узбеки у нас цементом закупались, теперь свой будет... Да еще и к нам наверное будут его возить... так что оптимизм дело хорошее, но, как говорится, Пессимист - это хорошо информированный оптимист... а по ценам, думаю, они наших бизнесменов задавят, наши то к конкуренции непривычные, чуть что плачутся, требуют преференций... вспомните овощи и фрукты, зелень, недавно нарвался на верхнем рынке на тапки резиновые узбекского производства - они дешевле и казахстанских (есть такие), и китайских оказались, а качество норм.. будем посмотреть.
Узбеки у нас цементом закупались, теперь свой будет... Да еще и к нам наверное будут его возить... так что оптимизм дело хорошее, но, как говорится, Пессимист - это хорошо информированный оптимист... а по ценам, думаю, они наших бизнесменов задавят, наши то к конкуренции непривычные, чуть что плачутся, требуют преференций... вспомните овощи и фрукты, зелень, недавно нарвался на верхнем рынке на тапки резиновые узбекского производства - они дешевле и казахстанских (есть такие), и китайских оказались, а качество норм.. будем посмотреть.
А мы нарвались в СпортМастере(сеть российская, если что) на ничего такие толстовки производства Узбекистан по меняемой цене за чистый хлопок-то.
Только дома бирку разглядели. Был очень удивлен.
Действительно, преференции наши очень любят, рубль вон только из-за этого задрали, имхо. Элементарных трусов, маек и тупо белых рубашек для школьников и то за все промышленные революции делать не смогли... Сгущенка Айнлайын - самая лучшая, имхо - снизу баночки гордая надпись Беларусь!
А ну да, хлопка и молока-то своего у нас типа нет....
Цитата: quny от 18.10.2018 14:35:41
Сгущенка Айнлайын - самая лучшая, имхо - снизу баночки гордая надпись Беларусь!
Сгущенка Айнлайын - самая лучшая, имхо - снизу баночки гордая надпись Беларусь!
Сгущенка 3 желания на том же заводе делается )) на том же оборудовании, только наклейка другая )) давно писал об этом)