Российский "Евроцемент груп" начал строительство в Узбекистане крупнейшего цементного завода в Средней Азии

Цитата: Pole13 от



Так что меньше пессимизма. Так что меньше пессимизма.

Узбеки у нас цементом закупались, теперь свой будет... Да еще и к нам наверное будут его возить... так что оптимизм дело хорошее, но, как говорится, Пессимист - это хорошо информированный оптимист...а по ценам, думаю, они наших бизнесменов задавят, наши то к конкуренции непривычные, чуть что плачутся, требуют преференций... вспомните овощи и фрукты, зелень, недавно нарвался на верхнем рынке на тапки резиновые узбекского производства - они дешевле и казахстанских (есть такие), и китайских оказались, а качество норм.. будем посмотреть.