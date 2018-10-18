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Центральная Азия
Российский "Евроцемент груп" начал строительство в Узбекистане крупнейшего цементного завода в Средней Азии
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danilov 18 Октября 2018 в 12:56:16
Узбекистан, Ташкент - АН Podrobno.uz. Российский холдинг "Евроцемент груп" начал строительство крупнейшего цементного завода в Средней Азии, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

"17 октября на площадке АО "Ахангаранцемент" был заложен камень в основание нового цементного завода. Строительство объекта переходит в активную стадию. Суммарные инвестиции в проект составляют более 160 миллионов долларов", – отметили в компании.

"Новое предприятие станет ключевым звеном кластера стройматериалов, который мы создаем на базе " Ахангаранцемент ", и самой масштабной инициативой в рамках этого проекта. Мощность завода – 3 миллиона тонн цемента в год, а первые партии продукции с него республика получит уже в середине 2020 года. Это производство станет флагманом цементной промышленности и мощной поддержкой роста экономики Узбекистана", – рассказал президент холдинга "Евроцемент груп" Михаил Скороход.

Предприятие будет производить продукцию энергоэффективным сухим способом, широкий ассортимент включит высокомарочный цемент, который пойдет на самые ответственные стройки Узбекистана: электростанции, дорожные развязки, аэродромные покрытия, жилые, офисные и торговые здания. Качество продукции учитывает высокие требования к сейсмоустойчивости построек в регионе.

Это будет крупнейшее в Средней Азии и самое современное предприятие в СНГ с полной автоматизацией производства, низким потреблением энергоресурсов и минимальным воздействием на окружающую среду. Передовые позиции завода гарантированы выбором подрядчика – промышленной группы CNBM, мирового лидера в области цементного машиностроения и производства цемента – и оснащением предприятия высокотехнологичным оборудованием ведущих европейских производителей.

На церемонии закладки камня в основание нового завода председатель правления "Узстройматериалы" Ботир Зарипов и Михаил Скороход подписали и запечатали в памятную капсулу послание будущим поколениям, которое будет открыто через 20 лет, в октябре 2038 года.

https://podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-rossiya-dialog-partnerov-/rossiyskiy-evrotseme/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dior 18.10.2018 в 13:13:30   # 698261
Красавцы узбеки. Не то, что наши только разрушать все могут.
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  Pole13 18.10.2018 в 13:36:40   # 698267
Цитата: Dior от 18.10.2018 13:13:30
Красавцы узбеки. Не то, что наши только разрушать все могут.

Почему же? Построен Стандарт цемент, шымкентский модернизирован(больше не дымит), цемзавод в састобе, который строил еще мой дед, работает и норм работает.
На прошлой неделе отвозил оборудование в Жанатас, некогда город призрак сейчас вполне себе существует, пустых панелек почти нет.
Так что меньше пессимизма.
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  GoodZone 18.10.2018 в 14:03:57   # 698271
Цитата: Pole13 от 18.10.2018 13:36:40

Так что меньше пессимизма.

Узбеки у нас цементом закупались, теперь свой будет... Да еще и к нам наверное будут его возить... так что оптимизм дело хорошее, но, как говорится, Пессимист - это хорошо информированный оптимист... а по ценам, думаю, они наших бизнесменов задавят, наши то к конкуренции непривычные, чуть что плачутся, требуют преференций... вспомните овощи и фрукты, зелень, недавно нарвался на верхнем рынке на тапки резиновые узбекского производства - они дешевле и казахстанских (есть такие), и китайских оказались, а качество норм.. будем посмотреть.
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  Pole13 18.10.2018 в 14:21:12   # 698277
Цитата: GoodZone от 18.10.2018 14:03:57
Цитата: Pole13 от 18.10.2018 13:36:40

Так что меньше пессимизма.

Узбеки у нас цементом закупались, теперь свой будет... Да еще и к нам наверное будут его возить... так что оптимизм дело хорошее, но, как говорится, Пессимист - это хорошо информированный оптимист... а по ценам, думаю, они наших бизнесменов задавят, наши то к конкуренции непривычные, чуть что плачутся, требуют преференций... вспомните овощи и фрукты, зелень, недавно нарвался на верхнем рынке на тапки резиновые узбекского производства - они дешевле и казахстанских (есть такие), и китайских оказались, а качество норм.. будем посмотреть.

Пусть конкурируют, нам только лучше.
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  quny 18.10.2018 в 14:35:41   # 698280
Цитата: GoodZone от 18.10.2018 14:03:57
Цитата: Pole13 от 18.10.2018 13:36:40

Так что меньше пессимизма.

Узбеки у нас цементом закупались, теперь свой будет... Да еще и к нам наверное будут его возить... так что оптимизм дело хорошее, но, как говорится, Пессимист - это хорошо информированный оптимист... а по ценам, думаю, они наших бизнесменов задавят, наши то к конкуренции непривычные, чуть что плачутся, требуют преференций... вспомните овощи и фрукты, зелень, недавно нарвался на верхнем рынке на тапки резиновые узбекского производства - они дешевле и казахстанских (есть такие), и китайских оказались, а качество норм.. будем посмотреть.

А мы нарвались в СпортМастере(сеть российская, если что) на ничего такие толстовки производства Узбекистан по меняемой цене за чистый хлопок-то.
Только дома бирку разглядели. Был очень удивлен.
Действительно, преференции наши очень любят, рубль вон только из-за этого задрали, имхо. Элементарных трусов, маек и тупо белых рубашек для школьников и то за все промышленные революции делать не смогли... Сгущенка Айнлайын - самая лучшая, имхо - снизу баночки гордая надпись Беларусь!
А ну да, хлопка и молока-то своего у нас типа нет....
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  Wolfkz 18.10.2018 в 14:47:08   # 698283
Конкуренция это хорошо. Пусть учаться наши. А то как девальвация так рост стоимости наших огурцов тепличных. Привыкли контрабандой завозить и как свое продавать. Хотя у нас все так делают. Может рост узбеков заствыит думать как у себя эффективно работать
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  shy_ric 18.10.2018 в 15:40:20   # 698289
Цитата: quny от 18.10.2018 14:35:41
Сгущенка Айнлайын - самая лучшая, имхо - снизу баночки гордая надпись Беларусь!

Сгущенка 3 желания на том же заводе делается )) на том же оборудовании, только наклейка другая )) давно писал об этом)
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  Sedd 18.10.2018 в 15:51:12   # 698291
Надеюсь, у них будет все работать по факту, а не на бумаге.
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