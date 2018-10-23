Вслед за русскими в Узбекистан приехали американцы

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danilov 23 Октября 2018 в 17:50:14
США намерены повысить уровень торгового и инвестиционного сотрудничества с Узбекистаном, об этом сообщила Кэролин во время узбекско-американского бизнес-форума.
«Вчера мы узнали очень важный факт, что русские подписали больше соглашений. Мы решили, что можем сделать больше соглашений, чтобы повысить уровень инвестиций и торговли. Наши меморандумы с Узбекистаном это только начало, мы движемся только вперед», — заявила Керолин Лемм.
По словам Лэмм, американские компании готовы вложить в проекты в Узбекистане свыше 9 миллиардов долларов.
Впервые в узбекско-американском бизнес–форуме принял участие Министр торговли США Уилбур Росс.
Неделя американского бизнеса в Узбекистане началась с заключения соглашений о создании новых заводов и создания условий для американских инвесторов.
Стороны обменялись пакетом документов с рядом соглашений.
«Узбекнефтегаз» и «Air Products» будут работать над реализацией проектов в области газопереработки. В том числе намечено производство промышленных газов на 2 млрд. долларов.
Заключен договор о создании текстильного кластера стоимостью 350 млн. долларов в Джизаксой области между узбекским «Silver Leaf» и американским «BMP Trade».
«Узбекозиковкатхолдинг» и «Coca-Cola» подписали соглашение о реализации части государственной доли СП «Coca-Cola Uzbekistan» иностранному инвестору, который займется модернизацией и расширением производства.
«Узагросаноатхолдинг» и компания «John Deer» запланировали организовать совместное предприятие по производству сельскохозяйственной техники на базе Ташкентского завода сельскохозяйственной техники.
Компания Caterpillar и Навоийский горно-металлургический комбинат подписали протокол о намерениях по поставке 10 карьерных самосвалов.
CETS и Министерство сельского хозяйства подписали протокол о сотрудничестве по внедрению современных технологий для производства высококачественных семян картофеля на территории Узбекистана.
В доверительное управление получает сеть аптек узбекской компании «Дори-дармон» американская «United Investment Healthcare».
О производстве в Ташкенте медицинских диагностических тест-систем договорились «US Inc.» и агентство по фармацевтике Узбекистана.
Узбекское Государственное объединение «Давлат белгиси» и «Crane Currency» подписали документ о сотрудничестве в производстве денежных банкнот.
Imperial Jewerly и Ассоциация ювелирной промышленности Узбекистана подписали соглашенеи о создании СП по производству ювелирных изделий на базе завода «Заргарлик» в Ташкенте.
Государственный комитет по инвестициям Узбекистана и американская «Macro-Advisory» теперь будут работать над привлечением американских инвестиций.
В рамках мероприятия подписано 13 соглашений на 2,5 млрд. долларов.
Всего же, с начала текущего года, в Узбекистане создано 25 новых предприятий с участием американских инвестиций, объемы взаимной торговли выросли в два раза.
Справка: С 1993 года Американо-Узбекская торговая палата выступает в качестве платформы, способствующей развитию двухсторонних торгово-экономических и инвестиционных связей, содействию в установлении деловых контактов организаций, ассоциаций и предприятий двух стран, укреплению сотрудничества уполномоченных министерств и ведомств в целях реализации и поддержки совместных программ и проектов между США и Узбекистаном.