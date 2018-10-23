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Центральная Азия
Вслед за русскими в Узбекистан приехали американцы
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danilov 23 Октября 2018 в 17:50:14
Вчера Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Американо-Узбекской торговой палаты во главе с Кэролин Лэмм. Стороны обсудили перспективные проекты в различных отраслях экономики, в частности, в агропромышленном комплексе, электротехнике, фармацевтике, рассмотрели возможности организации совместного бизнеса в Узбекистане.

США намерены повысить уровень торгового и инвестиционного сотрудничества с Узбекистаном, об этом сообщила Кэролин во время узбекско-американского бизнес-форума.

«Вчера мы узнали очень важный факт, что русские подписали больше соглашений. Мы решили, что можем сделать больше соглашений, чтобы повысить уровень инвестиций и торговли. Наши меморандумы с Узбекистаном это только начало, мы движемся только вперед», — заявила Керолин Лемм.

По словам Лэмм, американские компании готовы вложить в проекты в Узбекистане свыше 9 миллиардов долларов.

Впервые в узбекско-американском бизнес–форуме принял участие Министр торговли США Уилбур Росс.

Неделя американского бизнеса в Узбекистане началась с заключения соглашений о создании новых заводов и создания условий для американских инвесторов.

Стороны обменялись пакетом документов с рядом соглашений.

«Узбекнефтегаз» и «Air Products» будут работать над реализацией проектов в области газопереработки. В том числе намечено производство промышленных газов на 2 млрд. долларов.

Заключен договор о создании текстильного кластера стоимостью 350 млн. долларов в Джизаксой области между узбекским «Silver Leaf» и американским «BMP Trade».

«Узбекозиковкатхолдинг» и «Coca-Cola» подписали соглашение о реализации части государственной доли СП «Coca-Cola Uzbekistan» иностранному инвестору, который займется модернизацией и расширением производства.

«Узагросаноатхолдинг» и компания «John Deer» запланировали организовать совместное предприятие по производству сельскохозяйственной техники на базе Ташкентского завода сельскохозяйственной техники.

Компания Caterpillar и Навоийский горно-металлургический комбинат подписали протокол о намерениях по поставке 10 карьерных самосвалов.

CETS и Министерство сельского хозяйства подписали протокол о сотрудничестве по внедрению современных технологий для производства высококачественных семян картофеля на территории Узбекистана.

В доверительное управление получает сеть аптек узбекской компании «Дори-дармон» американская «United Investment Healthcare».

О производстве в Ташкенте медицинских диагностических тест-систем договорились «US Inc.» и агентство по фармацевтике Узбекистана.

Узбекское Государственное объединение «Давлат белгиси» и «Crane Currency» подписали документ о сотрудничестве в производстве денежных банкнот.

Imperial Jewerly и Ассоциация ювелирной промышленности Узбекистана подписали соглашенеи о создании СП по производству ювелирных изделий на базе завода «Заргарлик» в Ташкенте.

Государственный комитет по инвестициям Узбекистана и американская «Macro-Advisory» теперь будут работать над привлечением американских инвестиций.

В рамках мероприятия подписано 13 соглашений на 2,5 млрд. долларов.

Всего же, с начала текущего года, в Узбекистане создано 25 новых предприятий с участием американских инвестиций, объемы взаимной торговли выросли в два раза.

Справка: С 1993 года Американо-Узбекская торговая палата выступает в качестве платформы, способствующей развитию двухсторонних торгово-экономических и инвестиционных связей, содействию в установлении деловых контактов организаций, ассоциаций и предприятий двух стран, укреплению сотрудничества уполномоченных министерств и ведомств в целях реализации и поддержки совместных программ и проектов между США и Узбекистаном.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 23.10.2018 в 18:46:38   # 698938
"Вчера мы узнали очень важный факт, что русские подписали больше соглашений. Мы решили, что можем сделать больше соглашений..."
*и*иськами меряются?
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