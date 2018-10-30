Мирзиеев уволил заместителя премьер-министра за унижение фермеров

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danilov 30 Октября 2018 в 15:35:29
27 октября в Акурганском районе в фермерском хозяйстве "Абдуносир Гулям" фермеров и ответственных лиц заставили стоять в переполненном водой арыке, за отсутствие полива поля.
В тот же день распространилось новое фото, на котором нескольких мужчин заставили стоять с высоко поднятыми руками с огромными камнями. Предполагается, что этот инцидент также произошел в Ташкентской области, на этот раз в Бекабадском районе. Фермеры и ответственные лица были таким образом наказаны за плохое состояние полей.
По данным пресс-службы президента Узбекистана, 29 октября 2018 года президент Шавкат Мирзиеев распорядился увеличить ответственность руководителей государственных органов всех уровней за недопущение любых видов и форм принудительного труда.
Согласно этому указу, из-за серьезных недостатков в процессе посева и сбора зерна освобожден от занимаемой должности Зойир Мирзаев, заместитель премьер-министра - руководитель правительственного комплекса по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной и продовольственной продукции.
Мирзиеев поручил генеральному прокурору провести расследование нарушений закона, совершенных в ходе сельскохозяйственных работ.
"Премьер-министру Республики Узбекистан, руководителям органов государственной власти и хозяйственных объединений поручено принять меры, направленные на ликвидацию всех видов и форм принудительного труда", - говорится в сообщении пресс-службы главы Узбекистана.
https://www.gazeta.uz/ru/2018/10/30/pm/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Зачем над дехканином издеваться.
Он работает , тем более в УЗ.
Возможно что то не учли. И что в воду всех ?
Мирзиеева он значит не правильно понял.
Сказал подстричь а он головы рубит.
Вернее топит в арыке.
Цитата: Manitu от 30.10.2018 21:22:02
Ни грамма человеческого достоинства. Позор. Тряпки а не мужики.
Ни грамма человеческого достоинства. Позор. Тряпки а не мужики.
Не совсем прав - у них уважение к старшим ,бастыкам заложено.А этот нехороший человек палку перегнул - нельзя так с людьми.