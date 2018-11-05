Политэмиграция Узбекистана намеревается встретиться с Шавкатом Мирзиёевым

«Мы будем говорить о том, что надо делать, чтобы не вернуться в прошлое, обсуждать настоящее и планировать будущее,
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danilov 05 Ноября 2018 в 15:19:26
Правозащитница Мутабар Таджибаева во Франции, журналистки Галима Бухарбаева и Матлюба Азаматова – в Казахстане и Швеции составили группу, которая представляет политическую эмиграцию Узбекистана в начавшемся диалоге с властями в Ташкенте.
Накануне Таджибаева отправила заявление контактному лицу в Ташкенте, в котором высказала намерение группы приехать в декабре 2018 года в Узбекистан для участия в мероприятиях по случаю 25-летия Конституции РУз, которое будет отмечаться 8 декабря.
В планы группы также входит встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и проведение в столице «круглого стола» с участием представителей гражданского общества, бывших политзаключенных, официальных лиц и глав дипломатических миссий.
«Мирное крушение стены: единение общества Узбекистана» – под таким названием будет проходить «круглый стол».
«Мы будем говорить о том, что надо делать, чтобы не вернуться в прошлое, обсуждать настоящее и планировать будущее, – говорится в заявлении группы. – Мы будем обсуждать уроки, которые преподала нам жизнь, говорить о важности правды, о неприемлемости лжи и коррупции, которой, как мы знаем, были заражены не только власти РУз, но и некоторые представители гражданского общества и оппозиции».
Прием группы президентом Мирзиёевым, по мнению ее членов, «станет самым большим свидетельством того, что в Узбекистане происходят настоящие изменения, что высшая власть в стране всерьез поворачивается лицом к народу, утверждая факт, что диалог с обществом возможен только через независимую прессу и гражданское общество…»
https://centre1.com/uzbekistan/vstrecha-s-prezidentom-mirziyoevym-i-kruglyj-stol-v-tashkente/
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«Мы будем говорить о том, что надо делать, чтобы не вернуться в прошлое, обсуждать настоящее и планировать будущее,